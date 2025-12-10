Política

El Gobierno comienza a negociar en el Congreso la aprobación de las reformas: las estrategias a contrarreloj

Los funcionarios comenzaron las primeras reuniones. El objetivo es avanzar con las iniciativas en diciembre, a pesar de los límites de tiempo

El oficialismo comienza las negociaciones
El oficialismo comienza las negociaciones con el resto de los bloques (AP Foto/Rodrigo Abd)

El martes por la tarde, luego de participar de la conferencia de prensa en la que se anunciaron los proyectos que envió el Gobierno, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se trasladó al Congreso para explicarles cada una de esas iniciativas a los legisladores de La Libertad Avanza, que tendrán la misión de conseguir los votos en el recinto para aprobarlas.

Si bien el funcionario quería ir acompañado de parte de su equipo de trabajo, tuvo que asistir al encuentro solo debido a que muchos de ellos todavía estaban terminando el texto de la reforma laboral, que aparecía como la más conflictiva, ya que no tenía el apoyo de los principales sectores involucrados.

De hecho, en la última reunión del Consejo de Mayo, antes del anuncio formal de las medidas, no estuvo el representante de los sindicatos, Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, que se ausentó por primera vez a una de estas convocatorias.

Si bien las autoridades nacionales argumentaron que “no llegó a tiempo” porque estaba regresando de un viaje, en el entorno del dirigente gremial remarcaron que el faltazo fue un gesto en rechazo a los cambios en el sistema de trabajo.

La CGT rechaza la reforma
La CGT rechaza la reforma laboral

Finalmente, no se incluyó en el texto final la limitación de las cuotas solidarias, una medida que era resistida por los sindicatos, ya que afectaba la forma en que se financian los gremios.

Sin embargo, resistió una aclaración para que el pago de las cuotas de afiliación, que hasta el momento es “obligación” de las empresas retener para girarlas al sindicato, pase a ser optativo y “siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes”.

Si bien se espera que el texto se conociera en las últimas horas, su publicación se demoró debido a que necesita la firma del presidente Javier Milei, que se encuentra de viaje.

Por este motivo, la norma recién será girada al Senado el jueves, cuando el mandatario regrese del acto de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, en Noruega.

El oficialismo tiene el desafío de avanzar lo más posible -la meta máxima era la aprobación- con las seis propuestas que el Poder Ejecutivo incluyó en el llamado a sesiones extraordinarias, que comenzó este miércoles y se extenderá hasta el 31 de diciembre.

Sin embargo, algunos de los referentes parlamentarios ya advertían sobre la falta de tiempo para poder sancionar las normas: “Entre las fiestas y las semanas que ya pasaron, este mes termina teniendo 10 días”, remarcó uno de ellos.

Los objetivos se repartieron equitativamente entre ambas Cámaras, ya que mientras Diputados tenía en sus manos el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y el Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, en el Senado se preparaban para discutir la reforma laboral, la modificación de la Ley de Glaciares y el nuevo Código Penal.

Antes de la llegada de Sturzenegger, los senadores tuvieron una reunión de bloque encabezada por su flamante jefa, Patricia Bullrich, para acordar los pasos a seguir luego de la renovación legislativa.

Bullrich prioriza la reforma laboral
Bullrich prioriza la reforma laboral (Maximiliano Luna)

Es que este mismo miércoles comenzaron sus mandatos quienes accedieron a una banca en las últimas elecciones y, por este motivo, se tienen que renovar las autoridades parlamentarias, incluyendo a los integrantes de las comisiones.

La ex ministra de Seguridad planteó como objetivo debatir la reforma laboral durante una sesión a realizarse el 23 o el 26 de diciembre, para lo cual era necesario acelerar distintos trámites previos.

“Difícil que se llegue. El Senado tiene el protocolo de los 7 días entre el dictamen y su tratamiento en el recinto. Solo se puede evitar si se aprueba el tratamiento por 2/3, lo cual es complicado. Yo creo que, con suerte, la semana que viene puede haber dictamen. Hay que conformar comisiones, debatir y después dictaminar”, explicó a Infobae una fuente al tanto de las conversaciones.

En Diputados, el escenario es parecido, aunque la prioridad en ese caso es el Presupuesto 2026 y quien lleva adelante las negociaciones es el presidente de la Cámara, Martín Menem.

El Gobierno busca que la denominada “ley de leyes” sea discutida en la comisión correspondiente -necesita nuevamente dictamen porque venció el que obtuvo antes del recambio legislativo- los próximos lunes y martes, para llevar el texto a votación general esa misma semana.

Recientemente, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, les presentó a los referentes del oficialismo al nuevo secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, quien va a tener un rol importante en el vínculo entre la Casa Rosada y el Congreso, según explicó el ex vocero.

Las autoridades nacionales saben que el tiempo apremia y ya tienen decidio volver a convocar a sesiones extraordinarias en la segunda quincena de enero y hasta fines de febrero, para continuar tratando estos temas. La intención, sin embargo, es avanzar lo más posible en los próximos días.

