Un corte de tránsito en el Puente Pueyrredón genera interrupciones y tensión en el acceso a la Ciudad de Buenos Aires

Una manifestación liderada por el Polo Obrero impide el paso entre Avellaneda y la CABA, donde patrullas policiales y Prefectura intensifican controles para mantener la zona bajo resguardo

Corte en Puente Pueyrredón

Una manifestación convocada por organizaciones de izquierda, en rechazo al proyecto de reforma laboral, mantiene bloqueado el Puente Pueyrredón y genera la interrupción total del tránsito en uno de los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires.

Agentes de Prefectura Naval, Gendarmería y de la Policía Federal realizan un fuerte operativo de seguridad en la zona, donde algunas columnas de manifestantes, lideradas por el Polo Obrero, permanecen sobre la calzada. Según informó Cronica TV, participaron 800 efectivos del operativo.

Los neumáticos quemados que imposibilitan el tránsito en Puente Pueyrredón.

El corte se inició durante la mañana y, de momento, no se registraron incidentes, aunque hay una fuerte tensión por la imposibilidad de circular desde y hacia el sur del conurbano. Manifestantes del Polo Obrero y de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) quemaron varios neumáticos sobre el asfalto.

El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, declaró: “Estamos en el puente Pueyrredón con una amenaza de represión. Recién avanzó el camión hidrante. Somos miles aquí en el Puente Pueyrredón, pero también en el puente La Noria, en la ruta tres y General Paz, en Liniers, en la zona de Saavedra, en la autopista La Plata y en treinta y dos puntos de todo el país”.

Manifestantes y fuerzas policiales, cara a cara.

Y también adelantó: “Salimos por nuestras reivindicaciones, por el trabajo genuino. ¡Basta de despidos y suspensiones! ¡No a la reforma laboral! Vamos a seguir movilizándonos ahora y el 19 con todo a la Plaza de Mayo a decirle no a la reforma laboral".

Pasadas las 12 y tras la finalización del acto central, los manifestantes comenzaron a desconcentrarse y la avenida Hipólito Irigoyen empezó a vaciarse, en un contexto de tensión y bajo la mirada de las fuerzas policiales, que acordonaron la protesta.

Según había señalado Belliboni a través de redes sociales, el Polo Obrero realizó cortes simultáneos en varios puntos del país “desde Río Grande a Jujuy y desde Córdoba a Buenos Aires capital. En la Matanza, en Ruta 3, en Liniers, en Saavedra, en el Puente La Noria, en el Puente Pueyrredón y en la bajada Autopista La Plata”.

El Gobierno oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación. A través del Decreto 865/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el Poder Ejecutivo estableció que el Congreso trabajará en período extraordinario entre el 10 y el 30 de diciembre de 2025.

Según informó el Boletín Oficial, la medida contempla el tratamiento de un conjunto de iniciativas consideradas prioritarias por la administración nacional. El temario incluye el proyecto de Presupuesto 2026 y distintas propuestas sobre reformas laborales, tributarias y ambientales, lo que genera expectativas y debates entre los bloques parlamentarios y sectores empresariales.

Con esta decisión, el Ejecutivo impulsa una agenda legislativa centrada en el impacto sobre áreas clave de la economía y el sistema fiscal. La convocatoria fundamenta que se busca “un marco normativo actualizado para el ciclo político y económico vigente” y que se pretende “acelerar el análisis de políticas urgentes”.

