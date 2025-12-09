Política

El Gobierno oficializó el llamado a sesiones extraordinarias: todos los temas que se tratarán

El oficialismo busca aprobar las legislaciones de impacto fiscal, tributario y laboral, redefiniendo la disputa política hacia el cierre del año parlamentario

El presidente Javier Milei firmó
El presidente Javier Milei firmó el decreto que convoca a sesiones extraordinarias en el Congreso, con foco en leyes clave para la gestión económica y laboral

El Gobierno formalizó la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso. Mediante el Decreto 865/2025, suscripto por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Ejecutivo dispuso que el Congreso de la Nación sesionará en forma extraordinaria desde el 10 hasta el 30 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la publicación del Boletín Oficial, la decisión contempla abordar un conjunto de iniciativas consideradas prioritarias para la administración nacional. El temario oficial incluye propuestas que van desde el Presupuesto 2026 hasta reformas laborales, tributarias y ambientales, generando expectativas y tensiones tanto en los bloques legislativos como en el sector privado.

El anuncio de la convocatoria consolida una agenda legislativa de gran trascendencia, con repercusiones sobre sectores clave de la economía y el régimen fiscal. La medida responde a la “necesidad de dotar de un marco normativo actualizado al ciclo político y económico en curso”, y busca “agilizar el tratamiento de políticas urgentes”.

Los proyectos en agenda

  • Una de las iniciativas más relevantes será el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026, que establece los recursos y gastos del Estado para el año siguiente, siendo un punto determinante para la planificación financiera y de políticas públicas.
  • El Congreso también deberá abocarse a la discusión de la Ley de Inocencia Fiscal, un proyecto orientado a modificar el régimen impositivo vigente, así como la denominada Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, impulsada como parte de los grandes lineamientos económicos trazados por la gestión de Milei.
El Congreso de la Nación
El Congreso de la Nación sesionará de manera extraordinaria desde el 10 hasta el 30 de diciembre, según lo dispuesto por el Ejecutivo nacional
  • Otro de los puntos centrales es el Proyecto de Ley de Modernización Laboral, cuyo texto será enviado por el Poder Ejecutivo Nacional para su consideración. La reforma busca actualizar el marco regulatorio del empleo, generando debates sobre flexibilización y derechos laborales.
  • En materia judicial, el temario extraordinario incorpora la propuesta de Reforma del Código Penal, que prevé ajustar definiciones y penas para diversos delitos conforme a los estándares contemporáneos reclamados por el Poder Ejecutivo.
  • El paquete de temas incluye además el Proyecto de Ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que revisa la Ley 26.639 vigente. Las autoridades ambientales advirtieron sobre el impacto potencial de estas modificaciones en la protección de los ecosistemas de alta montaña.
La publicación del decreto en
La publicación del decreto en el Boletín Oficial activó un cierre de año parlamentario marcado por el debate de proyectos que generan tanto expectativas como tensiones políticas

El plazo de sesiones extraordinarias abarca desde el 10 de diciembre hasta el 30 del mismo mes, focalizando la actividad legislativa en proyectos “de urgente tratamiento”, de acuerdo con el anexo adjunto al Decreto 865/2025.

En ese sentido, alegaron que esta convocatoria supone una “oportunidad para avanzar con debates pendientes y reformas estructurales”, mientras que referentes de la oposición exigieron “diálogo y transparencia en la discusión parlamentaria”.

El Poder Ejecutivo instruyó a la Jefatura de Gabinete de Ministros, encabezada por Manuel Adorni, a coordinar la remisión de los proyectos de ley restantes, entre ellos los destinados a la reforma laboral y penal.

El oficialismo mira a los bloques de los gobernadores para sancionar las leyes en sesiones extraordinarias

La Libertad Avanza (LLA) busca asegurar la aprobación de estos proyectos antes del 31 de diciembre, en un Congreso donde no cuenta con mayoría propia y debe negociar con bloques provinciales y aliados para avanzar con su agenda legislativa.

La fragmentación política actual obliga al oficialismo a entablar negociaciones directas con los gobernadores provinciales, ya que muchos diputados responden a los mandatarios de sus provincias más que a las estructuras partidarias nacionales. Esta dinámica ha trasladado el centro de las conversaciones a la Casa Rosada, alejando el protagonismo de los despachos del Palacio Legislativo.

Diputados ya trabaja con la
Diputados ya trabaja con la nueva conformación en donde los gobernadores tienen la llave para destrabar los debates

El bloque Provincias Unidas ejemplifica este escenario, integrando legisladores alineados con los gobernadores de Santa Fe (Maximiliano Pullaro), Jujuy (Carlos Sadir), Córdoba (Martín Llaryora) y Chubut (Ignacio Torres), además de figuras como Esteban Paulón, Martín Lousteau y Lourdes Arrieta. La conducción está a cargo de Gisela Scaglia, referente del sector de Pullaro.

En la Unión Cívica Radical (UCR), la presidencia recayó en Pamela Verasay, quien responde al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y conviven allí radicales de Corrientes y Chaco, priorizando intereses provinciales sobre los partidarios.

Otros espacios, como Innovación Federal, agrupan a diputados salteños vinculados a Gustavo Sáenz y misioneros de Hugo Passalacqua.

Dentro de Unión por la Patria también se observan divisiones, con los tucumanos de Osvaldo Jaldo y los catamarqueños de Raúl Jalil conformando los bloques Independencia y Elijo Catamarca.

