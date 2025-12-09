Las reformas que postergó el Gobierno: por qué todavía no habrá cambios en jubilaciones ni retenciones

El Consejo de Mayo elaboró un informe final

El Gobierno presentó formalmente este martes los proyectos que enviará al Congreso para que sean debatidos durante el verano, entre los cuales hay cambios en el sistema laboral y en el régimen impositivo, pero todavía tiene en carpeta varias reformas que decidió dejar para más adelante, ante la falta de consenso para aprobarlas en el corto plazo.

La gran mayoría de las iniciativas que se van a tratar durante el periodo de sesiones extraordinarias fueron elaboradas por el Consejo de Mayo, que tenía la misión de transformar en leyes los puntos del Pacto homónimo que el presidente Javier Milei firmó con los mandatarios de 18 provincias el año pasado.

El texto en cuestión incluía un total de 10 políticas de Estado, entre los cuales está la inviolabilidad de la propiedad privada; el equilibrio fiscal innegociable; la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno; una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar, y una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos promueva el comercia.

También la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias; el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país; una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal; una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron, y la apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.

Adorni presentó los proyectos que envió el Poder Ejecutivo, algunos de los cuales serán tratados en sesiones extraordinarias

En conferencia de prensa, el jefe de Gabinete y ex vocero, Manuel Adorni, explicó que dos de esos temas, la coparticipación y las modificaciones al régimen de jubilaciones, no fueron analizadas por el mencionado organismo durante las seis reuniones que tuvieron a lo largo del 2025.

En el primer caso, debido a que es un asunto que tiene que ser discutido en conjunto con todas las provincias, por lo que plantea una complejidad difícil de abordar por el momento.

En el caso de los haberes, el funcionario señaló que desde el comienzo el Poder Ejecutivo entendió que, para diseñar un esquema que sea sostenible, primero es requisito indispensable que se aprueben las reformas laboral y tributaria.

Sin embargo, hay otros puntos que también se pospusieron y que, a pesar de que el Consejo de Mayo ya lo debatió y formuló los proyectos correspondientes, no fueron incluidos en el temario de sesiones extraordinarias y serían impulsados recién a mediados de 2026.

En este sentido, se postergaron también las medidas vinculadas a la inviolabilidad de la propiedad privada, la reducción del gasto público, la apertura al comercio internacional y una parte de la reforma tributaria.

El primero de esos asuntos ya tiene un texto listo que fue enviado al Congreso, pero que no se va a debatir todavía, pero plantea diferentes actualizaciones a normativas vigentes.

En este sentido, la propuesta establece modificaciones sobre expropiaciones (Ley Nº 21.499); procedimiento de desalojo (Ley N° 17.454); el régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana (Ley N° 27.453); el régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales (Ley Nº 26.737), y el sistema Federal de Manejo del Fuego (Ley Nº 26.815).

El grupo trabajó en las iniciativas legislativas

Por otra parte, si bien el Gobierno avanzará con la idea de darles más autonomía a las provincias para que definan como mejor consideren los recursos para preservar los glaciares, el Consejo de Mayo entregó otra iniciativa para “la explotación de los recursos naturales del país”, que también quedó en el tintero.

La misma plantea reformas en el régimen de Zona Fría (Ley Nº 27.637); en los Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Ley 26.331); en Acuicultura (Ley Nº 27.231), y deroga las regulaciones de la Industria y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo (Ley Nº 26.020).

En cuanto al comercio exterior, la gestión libertaria ya mencionó en varias oportunidades que el horizonte es reducir, o incluso eliminar, las retenciones, además de quitar trabas sobre el mercado internacional, pero aún no habrá novedades al respecto.

Por último, aunque se impulsó el proyecto de Principio de Inocencia Fiscal, conocido como “dólares bajo el colchón”, hay varias medidas vinculadas a quita o reducción de impuestos que también se dejaron para el año que viene.