El Gobierno ultima los detalles de la reforma del Código Penal y se ilusiona con la nueva composición del Congreso

El equipo técnico debate el borrador final que será girado al Parlamento después del 10 de diciembre para ser tratado en sesiones extraordinarias durante el verano. Optimismo tras la conquista de la primera minoría legislativa

El presidente Javier Milei presentó el proyecto de reforma del Código Penal junto a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich (Luis ROBAYO / AFP)

En la etapa final de la redacción, la mesa de legales que se reúne cada jueves en el Salón Martín Fierro de Casa Rosada trabajan en el proyecto que contemplará la reforma del Código Penal que apuesta a modernizar el articulado sancionado en 1921 bajo el objetivo de imprimirle “dinamismo” y reducir “arbitrariedades” de los Tribunales. En eso concentran su atención el asesor presidencial, Santiago Caputo y su mano derecha Macarela Alifraco; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio; la flamante senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el abogado penalista Fernando Soto, del equipo de la ex funcionaria.

Si bien los detalles permanecen sometidos a debate, una importante fuente anticipó a Infobae que la nueva ley penal estará compuesta por más de 900 artículos que centrarán sus modificaciones en intensificar la política criminal, para dotar a los magistrados de herramientas y, a su vez, evitar “arbitrariedades” a la hora de evaluar cada causa. Bajo esa premisa, habrá una “actualización” de penas para delitos que revisten gravedad como homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas.

La idea principal es que el proyecto que contempla los cambios ingrese por la Cámara de Diputados durante el período de sesiones extraordinarias que iniciará el 10 de diciembre hasta el 31 del mismo mes para ser tratado durante la prórroga que tendrá continuidad en febrero. La nueva composición del Congreso esperanza al Poder Ejecutivo que anota la reforma entre los principales hitos del segundo tramo de la gestión libertaria. “Con esta reforma, vinimos a terminar con años de gobiernos que defendían a los delincuentes. Nosotros defendemos a las víctimas”, supo declarar públicamente Amerio al respecto.

En conferencia de prensa, la propia Bullrich remarcó que los cambios instrumentados quieren imprimir celeridad a los tiempos de la justicia y lograr el “cumplimiento efectivo” de las penas con condenas acorde a los delitos. “Hacer que la justicia llegue a tiempo, que las condenas la sociedad no la sienta insuficientes, que haya cumplimiento efectivo de las penas. El que la hace las paga”, repitió la exfuncionaria.

La exministra de Seguridad Patricia Bullrich encabezó una conferencia de prensa para presentar detalles del proyecto

Endurecimiento de las penas y la figura de femicidio

“El próximo Código Penal es anti delincuentes y pro víctimas, argentinos de bien y Fuerzas”, sintetizó Bullrich durante la segunda presentación del proyecto. La primera la protagonizó junto al presidente Javier Milei el pasado 2 de octubre en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza.

En etapa de revisión y a la espera de la bendición final del libertario, la letra chica contempla -hasta entonces- el cumplimiento efectivo de la pena en el 82% de los delitos y, por consecuencia, la elevación de los mínimos de las penas que tendrá estrecha “relación” con el delito cometido y el daño causado. Asimismo, a los detalles ya anticipados por le ministra podrían incluirse la pena perpetua en caso de magnicidios y sumarse nuevos agravantes en función de la edad y la profesión de las víctimas.

Si bien estuvo la posibilidad de incorporar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, finalmente no estará incluido en esta versión de la reforma. “Imprescriptibilidad de todo no se puede. Es fácil decirlo, pero a veces, jurídicamente, se vuelve inviable aplicarlo”, argumentaron ante este medio. En otro punto, se prevé un incremento de la pena para los políticos que cometen actos delictivos en plena función pública lo que significará la pérdida de la jubilación de privilegio.

A raíz de la polémica abierta, se adoptó la definición preliminar de eludir a temas que generan debate en la sociedad. De esta forma, pese a lo anunciado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el Poder Ejecutivo declinará en esta instancia de eliminar la figura legal de femicidio, incorporada en 2012 bajo mandato de Cristina Fernández (2007-2015) que, en el inciso 11 del artículo 80, establece una pena de reclusión perpetua a quien matare “a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el viceministro Sebastián Amerio

Más allá de descreer en las “cuestiones de género”, en Casa Rosada buscan evitar que la reforma quede empantanada por el debate que pueda a llegar a abrirse a raíz de la acción. “La cuestión de la cultura y la política criminal argentina estuvo muy enfocada en el abordaje de la vulnerabilidad de la mujer. Es un error político sacarlo y poner en riesgo una reforma integral muy buena. Además, no es un problema real dejar la figura más allá de que ningún hombre mata a una mujer por el solo hecho de ser mujer”, justificó un interlocutor violeta al respecto.

En la práctica, habrá un endurecimiento de penas en los casos de violencia de género, por lo que se sumarán delitos como el ciberacoso y la difusión no consentida de material íntimo. Un integrante del equipo técnico confirmó a este medio que trabajan además en la tipificación de infracciones en el ámbito familiar para avanzar en la reducción de los abusos. De esta forma, detectarán nuevas conductas indebidas contra los más vulnerables. “El Código Penal vigente está hecho a la medida de los delincuentes, los violadores y los asesinos. La reforma viene a poner orden donde antes reinaba la barbarie. La doctrina es clara: el que las hace, las paga”, justificaron ante este medio, y agregaron: “Esto implica el fin de la doctrina zaffaronista, donde el victimario se convertía en víctima ante los ojos de la ley”.

Pese a la premisa, la administración libertaria no tiene intención de armonizar el Código Penal tras la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo N°27.610 en diciembre de 2020. Aún hay artículos redactados bajo el modelo de criminalización de 1921 que no serán modificados. “Está despenalizado y seguirá así”, confesaron a este medio en consonancia con la defensa “de la vida” que profesa el libertario.

El debate por una comisión bicameral y la nueva composición del Congreso

La actualización del Código Penal es una de las obsesiones de la Casa Rosada y en función de eso estudia la posibilidad de impulsar una comisión bicameral en el Congreso Nacional que acelere los tiempos y unifique el diseño del dictamen con el objetivo primordial de evitar modificaciones y dilaciones en su tratamiento. Por los pasillos de Balcarce 50 hay quienes aseguran que la instancia permitirá reducir drásticamente los tiempos del proceso y dará lugar a la apertura de un canal directo con los funcionarios involucrados.

Esta idea encuentra resistencia en otras terminales del ecosistema libertario que descreen que el accionar legislativo pueda dar el impulso necesarios para acelerar el debate. “Es una acción viable, pero no sé si es lo mejor porque puede atrasar el tratamiento. Salvo que sean serios y lo analicen de manera correcta, algo que es altamente improbable”, expusieron a este medio.

El presidente Javier Milei junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei en el palco del Congreso Nacional (Maximiliano Luna)

El escenario legislativo que supo ser adverso para La Libertad Avanza (LLA) cambió luego del triunfo nacional de las elecciones de medio término a tal punto que el propio libertario logró hacer un hueco en su agenda para dar el presente en el recinto durante la sesión preparatoria del pasado miércoles. Desde un palco del recinto, escoltado por Manuel Adorni, Diego Santilli y Karina Milei siguió con atención la jura de cada diputado que dio lugar a la nueva composición de la bancada violeta que tendrá la “heroica” misión de aprobar cada una de las voluntades del Ejecutivo. A eso se sumó la conquista del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que en tándem con Santilli logró la primera minoría en la Cámara Baja, lo que posibilita que mesa chica del mandatario que diseña la estrategia se esperance con la aprobación del paquete de reformas.

El pasado martes, luego de que el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, rompiera con el bloque del peronismo y se llevara a sus tres diputados para armar un bloque propio, el oficialismo sumó a sus filas al legislador Francisco Morchio, que responde al gobernador Rogelio Frigerio y así consolidó una bancada de 95 diputados, seguido por Unión por la Patria con 93. En adelante, la pelea se trasladará al control y la composición de las 46 comisiones ante las que, en calidad de primera minoría, los libertarios corren con ventaja para designar una mayor cantidad de presidentes y de miembros.

Para eso, en Casa Rosada maduran una convocatoria a los jefes de cada bloque que aún no tiene fecha, pero que toma forma con el correr de los días. Tampoco la mesa política definió la táctica legislativa, por lo que es probable que lo durante la próxima reunión con la redacción cerrada.

