El oficialismo mira a los bloques de los gobernadores para sancionar las leyes en sesiones extraordinarias

Diputados ya trabaja con la nueva conformación en donde los gobernadores tienen la llave para destrabar los debates

El oficialismo de La Libertad Avanza enfrenta el desafío de avanzar con su agenda “reformista” en un Congreso donde no cuenta con mayoría propia a pesar de haber triplicado su presencia en el Palacio Legislativo.

Para diciembre, el Gobierno ha definido como prioridades la aprobación del Presupuesto 2026 y la denominada ley de “Inocencia Fiscal”, el Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, la⁠ ⁠Modernización laboral, la ⁠Reforma del Código Penal, y la⁠ ⁠Adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar.

El período de extraordinarias es hasta el 30 de diciembre, lo que hace poco probable que se pueda trabajar en un paquete tan grande. Es por eso que el objetivo es que las dos primeras iniciativas queden sancionadas antes del 31 de diciembre.

Para ello, según confiaron algunas fuentes parlamentarias, el oficialismo contempla la posibilidad de una sesión en la Cámara de Diputados el próximo día 17 de diciembre para tratar estos proyectos.

Los gobernadores de Salta Gustavo Sáenz y de Tucuman Osvaldo Jaldo, dos de los que negocian con la Casa Rosada

Pero todo dependerá de los acuerdos que pueda alcanzar LLA. La composición actual del Congreso obliga al oficialismo a buscar apoyo en otros espacios, ya que ni en Diputados ni en el Senado dispone de los votos necesarios para alcanzar el quórum o garantizar la aprobación de sus propuestas. En este contexto, los gobernadores provinciales adquieren un rol central en las negociaciones, dado que muchos diputados responden directamente a los mandatarios de sus provincias y no a las estructuras de los partidos nacionales. Esta tendencia hace que las negociaciones se den mucho más en la Casa Rosada que en los despachos del Palacio Legislativo.

El bloque Provincias Unidas se presenta como el caso más representativo de esta dinámica. En él confluyen legisladores alineados con los gobernadores de Santa Fe (Maximiliano Pullaro), Jujuy (Carlos Sadir), Córdoba (Martín Llaryora) y Chubut (Ignacio Torres). Además, integran este espacio figuras como el socialista Esteban Paulón, el radical porteño Martín Lousteau y la ex libertaria Lourdes Arrieta. La conducción quedó en manos de Gisela Scaglia, dirigente del PRO santafesino, referente del sector de Pullaro, lo que marca la orientación y los intereses que primarán en el bloque.

En la Unión Cívica Radical (UCR), la impronta provincial también se impuso. La presidencia recayó en la mendocina Pamela Verasay, quien responde al gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo. En este bloque conviven, además, los radicales de Corrientes (alineados con Gustavo Valdés) y los chaqueños de Leandro Zdero. En este esquema, los intereses provinciales prevalecen sobre los principios partidarios tradicionales.

Los 22 diputados de Provincias Unidas, la pecera a los que todos van a buscar votos

La fragmentación se replica en otros espacios, como Innovación Federal, que agrupa a los diputados salteños vinculados a Gustavo Sáenz y a los misioneros de Hugo Passalacqua. También se observan divisiones dentro de Unión por la Patria, con los tucumanos de Osvaldo Jaldo y los catamarqueños de Raúl Jalil conformando los bloques Independencia y Elijo Catamarca, respectivamente.

Para la aprobación de la ley de “Inocencia Fiscal”, el trámite legislativo exige el aval de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, mientras que el Presupuesto 2026 solo debe pasar por la primera. La estrategia del oficialismo se centra en negociar “mano a mano” con los mandatarios provinciales, aprovechando la nueva configuración de la Cámara para facilitar los acuerdos.

Estas son las peceras en donde deberá buscar el oficialismo los votos que necesita para sumarlos a los propios y a los del bloque del PRO.

Pero también apuestan a los gobernadores peronistas que muestras disidencias con el entramado legislativo de unión por la Patria. Aquí aparece el bloque Independencia del tucumano Raúl Jalil que cada se alinea más a la casa Rosada y se aleja más de San José 1111, la residencia donde se encuentra detenida la ex presidenta Cristina Kirchner.

El oficialismo tiene 12 días hábiles para conformar las comisiones, llevar los temas, dictaminar los proyectos de ley, llevarlos al recinto y obtener media sanción en cada una de las cámaras. Para que eso suceda, no sólo que tiene que mostrar agilidad sino que no tienen que tener mucho debate, eso dificulta las posibilidades de consenso.