Con Milei y Villarruel de viaje, un senador libertario quedó a cargo del Poder Ejecutivo

Bartolomé Abdala quedó a cargo del Poder Ejecutivo.

La provincia de San Luis vuelve a ocupar un lugar central en la política nacional tras la asunción de Bartolomé Esteban Abdala como responsable del Poder Ejecutivo. Esta situación se produce debido a los compromisos internacionales del presidente Javier Milei y de la vicepresidente Victoria Villarruel, lo que llevó a que el presidente provisional del Senado asuma la conducción del Poder Ejecutivo.

La Ley Nº 20.972, también conocida como la Ley de Acefalía Presidencial, establece en su artículo 1°: “En caso de acefalía por falta de presidente y vicepresidente de la Nación, el Poder Ejecutivo será desempeñado transitoriamente en primer lugar por el presidente provisorio del Senado, en segundo por el presidente de la Cámara de Diputados y a falta de éstos, por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, hasta tanto el Congreso, reunido en Asamblea, haga la elección a que se refiere el artículo 75 de la Constitución Nacional”.

La Ley Nº 20.972, también conocida como la Ley de Acefalía Presidencial, permitió que Abdala asuma el rol presidencial momentáneamente, ante las ausencias de Javier Milei y Victoria Villarruel.

Bartolomé Abdala inició su mandato como senador el 10 de diciembre de 2023 y, pocos días después, fue elegido presidente provisional del Senado. Su liderazgo fue ratificado en dos ocasiones: en febrero de 2024 y nuevamente en febrero de 2025, lo que le permite hoy asumir esta función de máxima responsabilidad.

El hecho marca un regreso significativo de un dirigente sanluiseño a la máxima magistratura del país, algo que no sucedía desde diciembre de 2001, cuando Adolfo Rodríguez Saá ocupó la Presidencia durante una semana, del 23 al 30 de diciembre, antes de presentar su renuncia.

En el último tercio del siglo XIX, el único antecedente previo de un representante de San Luis en la presidencia fue Juan Esteban Pedernera, quien asumió el cargo en 1861 tras la renuncia de Santiago Derqui. Estos episodios subrayan la presencia histórica de la provincia en los momentos de transición institucional más relevantes del país.

Adolfo Rodríguez Saa, con la banda presidencial puesta.

El presidente argentino, Javier Milei, partió anoche rumbo a Oslo, Noruega, para participar en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, dirigente opositora venezolana reconocida por su labor en defensa de los derechos humanos y por su oposición al gobierno de Nicolás Maduro.

Como anticipó Infobae, Milei resolvió estar presente en el evento previsto para el 10 de diciembre, en una señal de respaldo geopolítico alineado con la postura adoptada por Donald Trump frente al régimen venezolano.

Fuentes oficiales informaron a este medio que Milei viajó en un vuelo especial acompañado únicamente por su hermana y secretaria general, Karina Milei.

Javier Milei estará presente en la distinción a Corina Machado, que recibirá el Premio Nobel de la Paz.

En la ceremonia estarán presentes también los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; de Paraguay, Santiago Peña; de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, y Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela que no pudo asumir el cargo ante el fraude impulsado por el gobierno de Maduro.

Por su parte, la vicepresidente, Victoria Villarruel, participó de la reunión preparatoria del XII Foro Parlamentario Iberoamericano celebrada en el Congreso de los Diputados de España, en la ciudad de Madrid.

Junto a una reivindicación del reclamo por la soberanía argentina en Malvinas, su intervención sugirió una diferenciación con la orientación geopolítica del presidente Javier Milei, quien promueve un alineamiento sin matices con Estados Unidos, Israel.