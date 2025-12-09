Política

Con Milei y Villarruel de viaje, un senador libertario quedó a cargo del Poder Ejecutivo

El Presidente vuela a Noruega para participar de la entrega del Nobel de la Paz y la vice tiene agenda en España

Guardar
Bartolomé Abdala quedó a cargo
Bartolomé Abdala quedó a cargo del Poder Ejecutivo.

La provincia de San Luis vuelve a ocupar un lugar central en la política nacional tras la asunción de Bartolomé Esteban Abdala como responsable del Poder Ejecutivo. Esta situación se produce debido a los compromisos internacionales del presidente Javier Milei y de la vicepresidente Victoria Villarruel, lo que llevó a que el presidente provisional del Senado asuma la conducción del Poder Ejecutivo.

La Ley Nº 20.972, también conocida como la Ley de Acefalía Presidencial, establece en su artículo 1°: “En caso de acefalía por falta de presidente y vicepresidente de la Nación, el Poder Ejecutivo será desempeñado transitoriamente en primer lugar por el presidente provisorio del Senado, en segundo por el presidente de la Cámara de Diputados y a falta de éstos, por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, hasta tanto el Congreso, reunido en Asamblea, haga la elección a que se refiere el artículo 75 de la Constitución Nacional”.

La Ley Nº 20.972, también
La Ley Nº 20.972, también conocida como la Ley de Acefalía Presidencial, permitió que Abdala asuma el rol presidencial momentáneamente, ante las ausencias de Javier Milei y Victoria Villarruel.

Bartolomé Abdala inició su mandato como senador el 10 de diciembre de 2023 y, pocos días después, fue elegido presidente provisional del Senado. Su liderazgo fue ratificado en dos ocasiones: en febrero de 2024 y nuevamente en febrero de 2025, lo que le permite hoy asumir esta función de máxima responsabilidad.

El hecho marca un regreso significativo de un dirigente sanluiseño a la máxima magistratura del país, algo que no sucedía desde diciembre de 2001, cuando Adolfo Rodríguez Saá ocupó la Presidencia durante una semana, del 23 al 30 de diciembre, antes de presentar su renuncia.

En el último tercio del siglo XIX, el único antecedente previo de un representante de San Luis en la presidencia fue Juan Esteban Pedernera, quien asumió el cargo en 1861 tras la renuncia de Santiago Derqui. Estos episodios subrayan la presencia histórica de la provincia en los momentos de transición institucional más relevantes del país.

Adolfo Rodríguez Saa, con la
Adolfo Rodríguez Saa, con la banda presidencial puesta.

El presidente argentino, Javier Milei, partió anoche rumbo a Oslo, Noruega, para participar en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, dirigente opositora venezolana reconocida por su labor en defensa de los derechos humanos y por su oposición al gobierno de Nicolás Maduro.

Como anticipó Infobae, Milei resolvió estar presente en el evento previsto para el 10 de diciembre, en una señal de respaldo geopolítico alineado con la postura adoptada por Donald Trump frente al régimen venezolano.

Fuentes oficiales informaron a este medio que Milei viajó en un vuelo especial acompañado únicamente por su hermana y secretaria general, Karina Milei.

Javier Milei estará presente en
Javier Milei estará presente en la distinción a Corina Machado, que recibirá el Premio Nobel de la Paz.

En la ceremonia estarán presentes también los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; de Paraguay, Santiago Peña; de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, y Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela que no pudo asumir el cargo ante el fraude impulsado por el gobierno de Maduro.

Por su parte, la vicepresidente, Victoria Villarruel, participó de la reunión preparatoria del XII Foro Parlamentario Iberoamericano celebrada en el Congreso de los Diputados de España, en la ciudad de Madrid.

Junto a una reivindicación del reclamo por la soberanía argentina en Malvinas, su intervención sugirió una diferenciación con la orientación geopolítica del presidente Javier Milei, quien promueve un alineamiento sin matices con Estados Unidos, Israel.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasPoder EjecutivoBartolomé AbdalaArgentina

Últimas Noticias

Cónclave en Casa Rosada: Adorni convocó a Bullrich y Martín Menem a horas de presentar las reformas libertarias de Milei

La reunión será en el despacho del jefe de Gabinete. Se terminarán de discutir la estrategia política para las sesiones extraordinarias. El trasfondo de la reunión

Cónclave en Casa Rosada: Adorni

Tras los cambios dentro del Gabinete, modificaron la estructura del Gobierno nacional

La medida oficial redefine el organigrama central y elimina clave del equipo ministerial. Los mayores cambios se dieron en la Jefatura de Gabinete y los Ministerios de Economía y Salud

Tras los cambios dentro del

Los movimientos sociales lanzarán una jornada nacional “contra el hambre” y anticipan un diciembre de tensión

El principal sindicato de la economía popular, junto a organizaciones piqueteras y sindicales, marchan hoy al Congreso y otros puntos estratégicos. Ollas populares y reclamos por salario y trabajo

Los movimientos sociales lanzarán una

El Gobierno presenta hoy las reformas y comienza a planificar la estrategia para aprobarlas en el Congreso

El Consejo de Mayo se reúne una última vez para redactar el informe final que luego podría presentarse en conferencia de prensa. En paralelo, Federico Sturzenegger dará una exposición de los principales temas ante diputados y senadores

El Gobierno presenta hoy las

La designación de las autoridades en el Senado bonaerense abrió un nuevo frente de batalla entre CFK y Kicillof

En el cristinismo sostienen que el sector del Gobernador no respetó un acuerdo previo. En La Plata advierten que el espacio de la ex presidenta se quiere quedar con todo los lugares sin negociar

La designación de las autoridades
DEPORTES
El explosivo escándalo detrás de

El explosivo escándalo detrás de la salida del “despiadado” asesor de Red Bull que fue clave en la llegada de Verstappen a la F1

Un luchador de UFC cayó mal, sufrió una escalofriante lesión y perdió el título mundial en una decisión que desató un debate

Comienza la quinta fecha de la Champions League con Inter-Liverpool como destacado: todos los partidos de la jornada

El hábito matutino de Erling Haaland recomendado por científicos para elevar los niveles de la hormona de la felicidad

Los mejores pilotos de Argentina, 135 autos y la invitación de Mirtha Legrand: la única vez que el TC y TC 2000 corrieron juntos

TELESHOW
De los gritos de los

De los gritos de los fans a los panchos tras el show de Shakira: la vibrante noche de Wanda Nara junto a su familia

Abel Pintos celebra 30 años con la música: un concierto inolvidable y una siembra de raíces para el futuro

Shakira hizo vibrar el estadio Vélez en su primera noche: “Lo que yo tengo con Argentina es una historia de amor”

Zoe Hochbaum defendió el cine independiente en los Martín Fierro: “Es un momento importante para darle visibilidad”

Natalia Oreiro y El Eternauta se quedaron con el Oro en los Martín Fierro de Cine y Series: conmovedor discurso e implacable triunfo

INFOBAE AMÉRICA

El femicidio de una maestra

El femicidio de una maestra conmociona Uruguay: buscó refugio en una estación de servicio pero su expareja le disparó

Uruguay: tras la aprobación de la eutanasia, la Iglesia advierte que los médicos no tienen “todas las garantías”

Zelensky se reunió con el papa León XIV mientras promete respuesta a plan de paz de Estados Unidos

Un filtro inspirado en peces promete reducir el 99% de los microplásticos del lavado

Nuevo récord de presos políticos en Cuba: “En la isla se ejerce el terrorismo de Estado”