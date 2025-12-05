Política

Javier Milei planea viajar a Noruega para acompañar a María Corina Machado en la entrega del Nobel de la Paz

La visita exprés está en agenda, pero dependerá de la asistencia de la líder opositora a Nicolás Maduro para su confirmación oficial

Corina Machado, Edmundo González Uurrutia,
Corina Machado, Edmundo González Uurrutia, Javier Milei y Nicolás Maduro

El presidente Javier Milei planea viajar la próxima semana a Noruega para dar el presente en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, que se celebrará en Oslo, según confirmaron fuentes a Infobae. Sin embargo, la visita a la capital europea estará sujeta al accionar de la referente de Vente Venezuela, que define por estas horas su asistencia a la espera del operativo de seguridad que deberán desplegar para garantizar su protección durante el traslado.

María Corina Machado es perseguida por la administración de Nicolás Maduro, líder al que se enfrentó no solo en las urnas sino en el plano político. Ante esa situación, su equipo trabaja en construcción de garantías de seguridad que le permitan a la venezolana dejar el país y viajar a recibir la premiación. De confirmarse su presencia, el mandatario libertario partirá el próximo martes 9 de diciembre con la intención de asistir a la ceremonia que se celebrará el 10 del mismo mes en el ayuntamiento de Oslo.

El mandatario recibió la invitación directa de la propia Corina Machado y diseñó un viaje exprés debido a los compromisos legislativos que deberá enfrentar a finales de año. La vuelta de la delegación presidencial al país está prevista para el viernes 12. La próxima será una semana clave para La Libertad Avanza: el miércoles iniciará formalmente el período de sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación para dar tratamiento al Presupuesto 2026 y al paquete de reformas de segunda generación que diseñó para el tramo final de su gestión rumbo a 2027.

Hace algunos meses, el Comité Nobel noruego argumentó la premiación a la excandidata presidencial por “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”. A través de sus redes, el mandatario elogió a la referente y celebró la premiación. “Mis felicitaciones por este reconocimiento, más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la libertad y de la democracia”, afirmó y completó: “Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela”.

Milei junto a Trump en
Milei junto a Trump en la Casa Blanca (REUTERS)

Alineado con Donald Trump, Milei refuerza el rechazo al autoproclamado gobierno en Venezuela que profesa un sector de la región. En los últimos días, el embajador Diego Emilio Sadofschi, en representación de la administración libertaria exigió una “acción inmediata” de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela, y solicitó que se ejecuten las órdenes de arresto que están requeridas para Maduro y Diosdado Cabello.

La potencial agenda en Oslo aún está en plena definición y podría incluir otros compromisos protocolares. Pese a que el titular del Comité, Jørgen Watne Frydnes, pusiera en duda la asistencia de la condecorada, otros dos presidentes de la región, Santiago Peña de Paraguay y Daniel Noboa de Ecuador, ambos referentes de la derecha latinoamericana, anticiparon que participarán de la ceremonia y coincidirían con Javier Milei. También estará el candidato a presidente Edmundo González Urrutia, quien compitió contra Maduro en las últimas elecciones presidenciales de agosto de 2024.

A enero de este año, el Presidente recibió a González Urrutia en Casa Rosada y lo reconoció como el mandatario electo del país del Caribe. Algunos meses más tarde, en junio, volvió a entrevistarse con el venezolano en Madrid, en el marco de su viaje al Madrid Economic Forum.

Las diferencias con el gobierno chavista se profundizaron a raíz del secuestro del gendarme argentino, Nahuel Gallo, quien visitó Venezuela el pasado 8 de diciembre y desde entonces permanece privado de su libertad en la cárcel del Rodeo 1. En Balcarce 50 se muestran en sintonía con los últimos embates del republicano Donald Trump, quien cursa conversaciones telefónicas con Maduro para convencerlo de acelerar su salida ordenada del país, y celebran el envío de buques de guerra estadounidenses frente a las costas de ese país.

