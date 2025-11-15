Política

Un gobernador opositor a Milei presentó un “presupuesto de resistencia” y negocia el pago de deuda con Nación

Sergio Zillioto, de La Pampa, envió a su ministro de Hacienda para defender el gasto público previsto para 2026, con recortes y “sin endeudamiento”. En paralelo, el mandatario peronista obtuvo un visto bueno de la Corte Suprema en un litigio por fondos previsionales

Guardar
El presupuesto provincial fue elaborado en medio de la incertidumbre por las pautas y fondos nacionales.

El pampeano Sergio Zillioto, uno de los gobernadores peronistas opositores a Javier Milei, presentó un “presupuesto de resistencia” para los gastos provinciales, forzado por los recortes en los recursos por segundo año consecutivo. Mientras el Gobierno negocia con las provincias fondos a cambio de apoyo en el Congreso, el mandatario apuntala el orden interno y espera una resolución favorable ante la Corte Suprema, tras la primera audiencia para tratar la deuda previsional que impulsa contra la gestión de La Libertad Avanza (LLA).

Ayer, Zillioto envió a la Legislatura pampeana su ministro de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld, que defendió la hoja de ruta económica ante las comisiones como “un presupuesto equilibrado”. Y marcó las diferencias de rumbo con otros gobernadores y el Estado nacional, ante la caída de la actividad económica y el ajuste. “Somos casi la única provincia que no está tomando deuda para sostener servicios o pagar salarios”, definió Bisterfeld.

Un presupuesto de resistencia, podemos decir. A pesar de la merma en la llegada de recursos nacionales, seguimos manteniendo los servicios esenciales del Estado, pero por supuesto, con recortes en algunas áreas”, resumió.

La discusión comenzó en la comisión de Hacienda y Presupuesto que preside Daniel Lovera (Frente Justicialista Pampeano), en la Cámara de Diputados. Bisterfeld reiteró que es “una de las pocas provincias que no toma deuda para sostener gastos esenciales”. “Fue el presupuesto más difícil de elaborar en los últimos años, principalmente por la incertidumbre. Las pautas del presupuesto nacional no coinciden con la realidad, no sabemos qué recursos llegarán o no. El presupuesto está en tratamiento y el Gobierno nacional anunció una reforma tributaria”, describió, al analizar la coyuntura cambiante.

Sergio Ziliotto, gobernador de La
Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa

La estrategia de Zillioto de judicializar los reclamos provinciales está cerca de dar resultado. La Corte Suprema resolvió habilitar la demanda de La Pampa por la deuda de la caja previsional provincial, al fallar que el conflicto es de su competencia originaria. También dictó la misma medida en el litigio de la provincia de Entre Ríos.

Esta semana, se produjo la primera reunión conciliatoria. El gobierno encabezado por Sergio Ziliotto calcula que la deuda de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) asciende a $320.000 millones. “Tuvimos una muy buena reunión con la Corte el miércoles pasado. Las áreas técnicas ya se reunieron y estamos en contacto diario intercambiando números”, contó Bisterfeld a la prensa.

Según la provincia, el origen del conflicto parte de los compromisos establecidos en el Consenso Fiscal de 2017, firmado entre el gobierno de la entonces presidencia de Mauricio Macri y los distritos. Aquel acuerdo incluía partidas presupuestarias actualizadas, anticipos automáticos y la implementación de un sistema simplificado de información para las cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas al sistema nacional.

Sergio Ziliotto logró que Nación
Sergio Ziliotto logró que Nación reconociera en la Corte Suprema la legitimidad del reclamo previsional pampeano

Sin embargo, aún restan precisiones. “La Corte llamó a las partes por el pedido de amparo de la provincia de La Pampa. Quedaron en hacer una auditoría para estimar los montos para activar alguna compensación o algún pago”, señalaron a Infobae fuentes oficiales de la gobernación.

La Pampa quedó a las puertas de convertirse en la primera provincia gobernada por el peronismo en sellar un acuerdo de estas características con la Casa Rosada.

La convocatoria de Milei a negociar

En medio de estas restricciones, la gestión pampeana admitió tras la presentación del presupuesto que se vieron obligados a “recortar más del 90% de las obras solicitadas por las jurisdicciones”, entre ellas, la construcción de viviendas, que estimó que se cumplirá menos del 10% de los proyectos reclamados. También fueron críticos del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. “No es un acuerdo entre pares y en varios rubros somos competidores. El sector agrícola, incluido el porcino, puede verse muy perjudicado. No creo que Argentina salga ganando negociando mano a mano con Estados Unidos”, advirtió el ministro pampeano.

El ministro de Hacienda y
El ministro de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld, jura ante el gobernador Sergio Zillioto

Ahora bien, a diferencia de lo que ocurrió con sus pares peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), el gobierno de Milei invitó a Zillioto a negociar. En ese marco, Bisterfeld valoró la convocatoria al distrito, pese a que el gobernador evitó adherir al Pacto de Mayo. “Seguimos negociando con Nación y nunca se puso como condición haber firmado el Pacto de Mayo”, consideró Bisterfeld.

“Fue una buena señal del Gobierno nacional. Lamentablemente, al día siguiente renunciaron el jefe de Gabinete y el ministro del Interior, pero igual creemos que fue una apertura positiva. Hubiera sido mejor que estuvieran todas las provincias, pero que el Presidente se reúna casi tres horas con todos los gobernadores es un buen punto de partida”, remarcó.

Sin embargo, como distrito aliado a Fuerza Patria, el gobierno de La Pampa ya tiene definido no acompañar el Presupuesto 2026 avalado por Javier Milei, y diseñado por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

“Para las provincias, es invotable en su forma actual. No hay obra pública, en las 13 provincias con caja previsional no transferida el artículo correspondiente, incluye condicionamientos que impiden acceder”, concluyó Bisterfeld ante la prensa.

Temas Relacionados

Presupuesto 2026La PampaSergio ZiliottoJavier MileiObra PúblicaGuido BisterfeldDeuda Previsionalúltimas noticias

Últimas Noticias

La familia de Julio De Vido denunció las condiciones de detención en Ezeiza tras la condena por la tragedia de Once

La esposa del ex ministro habló de falta de medicación, mala alimentación y restricciones de comunicación. Anticipó que presentarán un hábeas corpus si no hay respuesta oficial

La familia de Julio De

Causa Securitas: los chats que mencionan a dos funcionarios cercanos a Gustavo Bordet

Se suman más elementos que comprometen al ex gobernador y su entorno. “No formé parte de ningún sistema de coimas o de maniobras ilícitas”, afirmó

Causa Securitas: los chats que

Santilli se concentra en blindar el Presupuesto y activa reuniones con diputados por fuera de los gobernadores

El ministro del Interior quiere su primer triunfo e intensifica negociaciones con legisladores que no estén alineados con las provincias. Relaciones personales, nexo con Menem y rearmado de bloques

Santilli se concentra en blindar

Hugo Moyano presiona con una polémica jugada para inclinar en su favor la feroz interna del Sindicato de Camioneros

El líder gremial desempolvó el reclamo de la llamada “Ley Moyano” para los recolectores de residuos de CABA, pese a que hace un año acordó desistir de su aplicación. Qué hay en juego detrás de este conflicto

Hugo Moyano presiona con una

El Gobierno está cerca de iniciar la primera privatización: los sectores que pujan y la millonaria inversión

El Ejecutivo publicará en breve los requisitos para la venta del Belgrano Cargas y Logística, que opera más de 7.600 kilómetros de vías y despierta interés de grandes grupos empresariales nacionales e internacionales

El Gobierno está cerca de
DEPORTES
La casa de Franco Armani

La casa de Franco Armani fue afectada por la explosión tras el incendio en el Polígono Industrial de Ezeiza

Qué necesita Argentina para avanzar a los Qualifiers 2026 de la Billie Jean King Cup

Solana Sierra mostró su mejor versión en Córdoba, acompañada por su familia y una sorpresiva visita que se transformó en cábala

La pelea por no descender: Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz lucharán por quedarse en Primera

“Hay jugadores que están hartos”: la interna del vestuario de la Selección de Francia, con Kylian Mbappé en el centro de la polémica

TELESHOW
Las fotos íntimas de Barby

Las fotos íntimas de Barby Silenzi que se filtraron de una plataforma para adultos

Cuánto midió la entrevista de Mario Pergolini a la China Suárez y cuándo fue el pico de rating

Paz Martínez relató cómo vivió de cerca el incendio de la fábrica en Ezeiza: “Fue de terror”

Christian Sancho en Mis Virales: “A los siete años hacía abdominales para que no me digan Sancho Panza”

Oscar Gómez Castañón: el eco de la Patagonia, una radio en Buenos Aires y una obra que revela secretos del folclore

INFOBAE AMÉRICA

Así es la imponente estatua

Así es la imponente estatua de la Virgen María que inauguraron en Brasil: es más grande que el Cristo Redentor

El papa León XIV recibió en el Vaticano a varias estrellas de Hollywood y advirtió que el cine está en peligro

Por qué el aceite de oliva fue mucho más que un alimento en la antigüedad

Preocupación en Brasil por la expansión del narco: lavado de dinero, aumento de la violencia y debate por la ley antifacciones

Taiwán acusó al régimen chino de ejercer “amenazas híbridas” contra Japón y de poner en riesgo la estabilidad regional