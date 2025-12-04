El Gobierno se reunirá hoy con inversores mexicanos que están interesados en comprar los trenes argentinos

La compañía está interesada en adquirir el Belgrano Cargas, junto a las líneas San Martín y Urquiza

En el marco del plan de privatización de diferentes empresas públicas, el Gobierno recibirá este jueves a inversores extranjeros que están interesados en comprar los trenes de carga en la Argentina, pero que ponen como condición para hacerlo poder ingresar al RIGI.

Según pudo confirmar Infobae, el CEO de la división de transporte del Grupo México, Bernardo Ayala, arribó a Buenos Aires para conversar en persona con los principales funcionarios a cargo de las negociaciones.

El empresario iba a mantener un encuentro por la tarde con el secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Martín Maccarone, con quien ya tuvo otras reuniones en el pasado.

La compañía es una de las pocas que mostraron intenciones de adquirir las operaciones de carga de los ferrocarriles Belgrano, San Martín y Urquiza, que las autoridades nacionales pretenden vender.

Bernardo Ayala, del Grupo México

En la puja por este servicio también hay otras dos firmas, la local Aceitera General Deheza (AGD), que se dedica principalmente al rubro de los alimentos, y la minera británica Río Tinto Group, que se centra en la extracción de diferentes metales.

En esos dos casos, la incorporación de los trenes sería para agilizar y abaratar los costos de sus negocios en este país, ya que pasarían a contar con la logística para distribuir los bienes que comercializan.

Por su parte, el grupo México ya opera varias redes ferroviarias en América del Norte, tanto en su tierra de origen como en los Estados Unidos, y la idea es ampliar su estructura al hemisferio sur.

En una reciente entrevista con Infobae, el propio Ayala reconoció el deseo de su compañía de comprar los trenes de carga, pero remarcaron que para eso es necesario que les autoricen acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

“En México nos tocó vivir un proceso muy similar. Yo en lo personal lo vi muy de cerca. Empezaba, estaba mucho más chico que ahorita y me tocó ver el proceso privatizador y hoy día ha sido todo un éxito”, remarcó.

Al hablar en el evento de Panorama Minero en el Complejo Goldencenter, el CEO del grupo inversor explicó que el Gobierno “está avanzando” en el acuerdo y que “están trabajando” en las condiciones de una eventual compra.

La firma quiere quedarse con toda la operación de carga que hoy está en manos del Estado

“Yo creo que aquí el tema que todos queremos saber es la certeza jurídica en torno a la inversión que se vaya a hacer, ¿no? Yo creo que el RIGI va a dar esa certeza jurídica”, afirmó.

En el caso de Belgrano Cargas y Logística, la compañía cuenta con más de 7.600 kilómetros de vías distribuidas en 17 provincias y su proceso de privatización se inició en julio pasado, a través de la Resolución 1049/2025.

“Sin la intromisión inútil del Estado, va a aumentar su competitividad, transparencia y eficiencia. Como señaló el presidente Javier Milei desde el 10 de diciembre, todo lo que se pueda privatizar se va a privatizar”, había anunciado tiempo atrás el entonces vocero y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre esta compañía.

La licitación alcanza tanto al material rodante como a los corredores ferroviarios y a la infraestructura edilicia de soporte, incluidos los talleres en los que se hace el mantenimiento de las formaciones.

La línea Urquiza, en tanto, recorre las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones y tiene tres pasos internacionales que la conectan con Brasil, Uruguay y Paraguay.

Junto al ramal San Martín, totalizan 11 unidades productivas y ocho talleres propios para brindar un servicio de transporte de productos agrícolas, piedra, carbón de coque, madera, minerales, metales, productos para consumo y otras eventuales.

“Nosotros quisiéramos los tres para hacer una integración completa de la red como operamos hoy en México y como operamos en Estados Unidos, donde tenemos el control de las locomotoras, del mantenimiento de la vía y de la operación”, detalló Ayala.

Se trata de una inversión que, de concretarse, está estimada en unos 3.000 millones de dólares para los bienes mencionados, entre los que no se incluirían los rieles y las tierras por donde pasan los ferrocarriles, que seguirán bajo propiedad del Estado.

“Obviamente, es un proceso de inversión para levantar la línea, pero ese no quiere decir que no invertiremos más. Tan es así que en México ya hemos invertido catorce mil millones de dólares. Entonces, es lo que vemos que se invertiría para empezar a levantar la red y empezar a hacer que sea más eficiente y poder mover más carga”, precisó el empresario.