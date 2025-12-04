Una gigante ferroviaria mexicana puso al RIGI como condición para participar de las privatizaciones del Belgrano y el San Martín

La mexicana GMXT estima que llegaría invertir USD 3.000 millones en corredores ferroviarios clave de la Argentina

La empresa GMXT, parte del Grupo México Transportes, una de las interesadas en entrar al negocio del transporte de carga en la Argentina con una inversión estimada de USD 3.000 millones de dólares puso como condición que se permita acceder a los beneficios del RIGI para sumarse a las privatizaciones de las líneas de carga Belgrano y San Martín. El CEO de GMXT USA, Bernardo Ayala, visitó la Argentina en un intento por seducir al Gobierno con su intención de quedarse con tres líneas de carga locales. “El tema que a todos nos interesa es la estabilidad jurídica”, dijo.

La visita de Bernardo Ayala a Buenos Aires formó parte de una misión empresarial que buscó acercar la historia, la capacidad y el interés de GMXT en invertir y operar tres corredores ferroviarios argentinos: Belgrano, San Martín y Urquiza. La presentación ante periodistas, organizada antes del evento de Panorama Minero en el Complejo Goldencenter, sirvió para detallar el alcance del grupo, su experiencia en México, Estados Unidos y Perú, y la visión que trajo a la empresa hasta el país. El CEO lideró el encuentro aludiendo al potencial de crecimiento de la red ferroviaria local si logra replicarse el modelo de concesión privado implementado años atrás en México.

RIGI y la estabilidad jurídica

Desde los primeros minutos de la charla el foco recayó sobre las condiciones legales para acceder a las licitaciones. “Yo creo que aquí el, el tema que todos queremos, eh, saber es la certeza jurídica en torno a la inversión que se vaya a hacer, ¿no? Yo creo que el RIGI, eh, va a dar esa certeza jurídica”, afirmó Ayala. La posición de GMXT se expresó de modo contundente: la compañía puso como condición fundamental para sumarse a las privatizaciones que exista una reglamentación que habilite a los procesos de adjudicación ferroviaria a inscribirse en los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Bernardo Ayala, CEO de GMXT U.S.A.

Las dudas sobre los avances normativos también estuvieron presentes: “Nos han dicho que sí, que se está viendo, que se está avanzando, que están trabajando en eso”, relató el CEO durante su encuentro con representantes del sector privado y funcionarios. Y sumó: “No vimos ni los pliegos, ni hemos visto en concreto que salga una resolución o una reglamentación o nada que indique que se puede adherir al RIGI para una privatización. Eso todavía no está”.

Ante la consulta de Infobae sobre los riesgos que enfrenta una empresa inversora en un país con antecedentes de modificaciones en regulaciones y tarifas, Bernardo Ayala remarcó: “Vemos precisamente esos riesgos, por eso es que la estabilidad jurídica es clave”. Preguntado si una legislación como el RIGI, que estabiliza las reglas jurídicas para quienes inviertan es la clave para que participen de la licitación, señaló que sí.

GMXT y el interés sobre las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza

Durante la conversación con la prensa, el CEO de GMXT USA señaló de manera concreta los trazados que despiertan interés en el grupo. “Pues ahorita lo que nosotros estamos buscando es Belgrano, San Martín y entre uno y Urquiza, este, es lo que está—”. A pesar de que el proceso por el ramal Urquiza se encuentra menos avanzado, Ayala reiteró el propósito de GMXT de participar en todas las concesiones: “Nosotros quisiéramos los tres para hacer una integración completa de la red como operamos hoy en México y como operamos en Estados Unidos, donde tenemos, como les decía, la-- el control de las locomotoras, del mantenimiento de la vía y de la operación”.

La cuestión técnica de trochas ferroviarias diferentes para cada red no representó un obstáculo en términos de visión de la compañía, según se expuso durante el encuentro. “Belgrano es angosta, que es métrico, que es un metro. Urquiza es estándar, que es mil cuatrocientos treinta y cinco milímetros, uno punto cuatro cinco metros. Y la vía ancha, que son mil seiscientos noventa y seis milímetros o uno punto seis de seis, este, metros.” El objetivo, entonces, es instalar y operar los tres ejes, sumando experiencias ya acumuladas en México y Estados Unidos mediante integración y adaptación a la infraestructura local.

El Grupo México opera líneas de carga en México y EEUU

El monto de la inversión y la experiencia mexicana

En cuanto al plan de inversión, Ayala respondió de forma directa: “Nosotros estamos estimando invertir tres mil millones—”. La cifra se orienta a la primera etapa del proceso, destinada a poner la red en condiciones y comenzar a explotar eficientemente los ramales adjudicados. “Tres mil millones de dólares para... Digo, obviamente es, es, es un proceso de inversión para levantar la, levantar la línea, pero ese no es sinónimo de decir no invertiremos más. Tan es así que en México ya hemos invertido catorce mil millones de dólares. Entonces, es lo que vemos que se invertiría para empezar a levantar la red y empezar— a las eficiencias y poder mover más carga.”

La experiencia acumulada por GMXT en la transformación del sistema ferroviario mexicano es parte central del mensaje. En México, relató Ayala, la liberalización y concesión de la red acompañó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, empujando una modernización que elevó eficiencia y volumen transportado. El ejecutivo enfatizó los paralelismos: “En México nos tocó vivir un proceso muy similar. Yo en lo personal lo vi muy de cerca. Eh, me tocó a mí estar en Nacionales de México. Empezaba, estaba mucho más chico que ahorita y me tocó ver el proceso privatizador y hoy día ha sido todo un éxito”.

La oportunidad en la Argentina

Para el actual contexto argentino, Ayala describió una coyuntura favorable para el desembarco de capital privado en infraestructura ferroviaria. Destacó el ciclo político y las reformas económicas como factores que generan condiciones de atracción para grandes inversores. “Creo yo también que es una oportunidad única la que se está dando ahorita aquí, en este, en Argentina, para efectos del tema de las, eh, concesiones en materia ferroviaria.”

GMXT apunta a operar las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza

La visión fue reforzada con referencias al acceso internacional: “Incluso lo que se escucha a nivel internacional, ustedes estando aquí a lo mejor lo, lo escuchan de manera diferente, pero uno que viene de fuera, estando en Estados Unidos, escuchar eh, eh, lo positivo que se habla de Argentina con respecto a los cambios de que se esperan y que se están dando con la administración actual, eh, y lo que pueda venir, creo que le da una puerta extraordinaria al país.”

Ayala planteó el proceso argentino como “el punto ideal” para abrir la red de cargas al sector privado, tal como ocurrió en México en los años noventa. Sostuvo que los proyectos de eficiencia en la red ferroviaria sólo prosperan donde hay infraestructura moderna y un ambiente de negocios que brinde previsibilidad a largo plazo.

Plazos de mejora y meta de eficiencia

Durante el intercambio con la prensa, se precisó el plazo que llevaría ver avances significativos en la operación ferroviaria si GMXT accede a las líneas concesionadas. Ayala abordó el tema: “Es gradual. Nosotros llevamos casi treinta años operando, hemos invertido catorce mil millones de dólares, empezamos operaciones. Y, este, yo hoy día, regresando hacia los, este, los KPIs, que son los indicadores de eficiencia y el, y el cambio ha sido radical en cuanto al, al desempeño operativo”. Al ampliar sobre los horizontes temporales, describió: “Lo que sí les puedo decir es que en, en un periodo de quince a veinte meses máximo, estamos ya viendo una red, unas eficiencias muy importantes con motivo de nuevos procesos operativos para generar eficiencia en el movimiento de carga y, en paralelo, ir haciendo esas inversiones en la red.”

Según explicó Bernardo Ayala, otras empresas mineras y grandes actores del agro también observan los ramales del Belgrano, San Martín y Urquiza como alternativas clave para el abaratamiento de fletes, una preocupación común para los grandes exportadores de minería, agroindustria y energía. La visión de GMXT se distancia de la centralidad en un solo producto y apunta a explotar el potencial de cualquier producción cercana a los corredores, mejorando la eficiencia logística general. “La falta de competencia es porque no hubo un sistema ferroviario en Argentina”, remarcó el CEO.

GMXT subrayó que el desarrollo de la red ferroviaria permitiría trasladar productos al interior y hacia los puertos en menos tiempo y con menores costos que el transporte por camión. Respecto al esquema laboral y la coordinación con gremios del sector ferroviario, Ayala afirmó que la experiencia mexicana entrega un modelo “ordenado y positivo”, posible de replicar localmente si las condiciones de inversión lo permiten.