Política

Una comunidad mapuche aseguró que resistirá un inminente desalojo y crece la tensión en Villa La Angostura

Se trata de la ocupación de un camping en la costa del Lago Correntoso. La Justicia ordenó que se devuelvan las tierras usurpadas e invitó a la comunidad Paicil Antriao a retirarse de forma voluntaria en un lapso de cinco días

Guardar
Una comunidad mapuche deberá devolver
Una comunidad mapuche deberá devolver un cámping que en 2011 usurpó en Villa la Angostura

Luego de un extenso periplo judicial, un magistrado neuquino ordenó el desalojo de un predio usurpado por mapuches en la costa del Lago Correntoso, pero las autoridades de la comunidad aseguran que no van a abandonar el territorio.

A fines de noviembre, el juez Francisco Astoul Bonorino ordenó el desalojo del camping situado a pocos kilómetros de Villa La Angostura.

La decisión judicial incomodó a los mapuches que, de inmediato, emitieron un comunicado en el que anunciaron que van a permanecer en el lugar. “Estamos abiertos al diálogo, pero no nos vamos a ir”, dijeron.

La conflictiva comunidad, que mantiene múltiples conflictos territoriales de la villa turística, permanece en el predio desde hace más de una década.

Durante el proceso, pudo comprobar la preexistencia de sus ancestros en esas tierras, aunque la manera intempestiva de permanecer en el lugar entorpeció el plan de permanecer allí.

De acuerdo a lo que dijeron sus representantes, la comunidad está preparada para resistir el desalojo y responsabilizan al gobernador neuquino Rolando Figueroa de las consecuencias que pueda acarrear la ejecución de la medida.

La comunidad aseguró que resistirá
La comunidad aseguró que resistirá el desalojo de las fuerzas de seguridad

En su crítica al magistrado que ordenó el desalojo, afirmaron que la sentencia “vulnera derechos ancestrales y favorece a desarrolladores inmobiliarios, que ni siquiera tienen domicilio fijo en la zona”.

Más allá de la amenaza de permanecer en el territorio, la comunidad Paicil Antriao insiste en recurrir a una nueva instancia de diálogo, aunque los intentos anteriores fracasaron.

Damián Olivero, vocero de la comunidad, aseguró que en la orden de desalojo, el juez “no contempla el trabajo realizado durante los últimos años con el relevamiento territorial”, un proceso que sigue inconcluso y que ha sido motivo de reiteradas tensiones.

“La justicia y el gobierno no están resolviendo nada. Vamos a resguardar el lugar como hacemos siempre”, afirmó el lonko durante una entrevista radial, publicada por Diario Andino.

La orden establece un plazo de cinco días para abandonar el predio, lo que mantiene en vilo a la comunidad. Para Olivero, el escenario es “inminente” y podría desembocar en una acción policial que, según recordó, ya ha tenido antecedentes “muy violentos” en Villa La Angostura.

En 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ) falló en contra de la comunidad al rechazar el planteo de ancestralidad y ordenó la restitución del predio al municipio local, querellante en la causa.

El camping estuvo administrado por integrantes de la misma comunidad, aunque vencido el plazo de la concesión, la comuna intentó recuperar la administración y explotarlo comercialmente o volver a concesionarlo. Sin embargo, los mapuches rechazaron el planteo y decidieron permanecer allí, mientras avanzaba el expediente, de un juzgado a otro, con intervención del Superior Tribunal y múltiples estrategias judiciales en juego.

Se trata de una comunidad
Se trata de una comunidad que se instaló en un camping del Lago Correntoso

En la última etapa del proceso, las maniobras legales que intentó la comunidad Paicil Antriao fracasaron, quedando firme la decisión de que abandonen el lugar.

El mismo grupo protagoniza múltiples conflictos territoriales en Villa La Angostura. Protagonizó bloqueos a la obra de ejecución de la ruta de Circunvalación, financiada con recursos nacionales, y enfrentó al ex basquetbolista Emanuel Ginóbili en la disputa por un predio en la ladera del cerro Belvedere.

Ante la reciente notificación —que exige abandonar el predio en un plazo de cinco días— la comunidad advierte que no lo hará. Invocan su dignidad, sus lazos con la tierra ancestral, y responsabilizan al Estado provincial y al gobierno local por lo que definen como “un atropello”.

Un grupo mapuche desalojado en Villa Mascardi mantiene sus rituales en tierras fiscales

la conflictiva comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu mantiene en la zona de Villa Mascardi una suerte de rituales religiosos que hace que puedan volver a ese lugar tras los desalojos ocurridos en 2022.

La Justicia permitió que en el lugar permanezca una escultura de madera denominada rewe, que fue instalada por la comunidad como símbolo sagrado. Esto habilitó a que las comunidades puedan regresar al territorio, cada vez que quieran, para realizar sus ceremonias.

La decisión judicial de mantener la estructura de madera obliga al gobierno nacional a sostener un inusual despliegue de fuerzas de seguridad en los predios desalojados.

El regreso constante de los miembros de la comunidad al sitio de donde fueron expulsados “genera un riesgo latente de que vuelvan a instalarse” dijeron a Infobae residentes de la villa turística, ubicada a 35 kilómetros de Bariloche.

Temas Relacionados

mapuchesvilla la angosturaBarilocheRolando FigueroaSan Martín de lo Andesúltimas noticias

Últimas Noticias

Un sector del PRO analiza pedir la intervención del partido en Santa Fe y la expulsión de Gisela Scaglia

La todavía vicegobernadora de Pullaro anticipó que integrará el bloque Provincias Unidas. La comparación con el cordobés Oscar Agost Carreño y la situación del gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres

Un sector del PRO analiza

Tras no tener respaldo para asumir en el Senado, Lorena Villaverde retiró su renuncia como diputada

La legisladora de La Libertad Avanza decidió permanecer en la Cámara baja luego de que la oposición trabara su diploma como senadora por su causa vinculada al narcotráfico en EEUU

Tras no tener respaldo para

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura de Santa Fe: los 12 proyectos clave que busca tratar

El gobernador santafesino realizó la convocatoria para que se discutan iniciativas como el Presupuesto 2026 y la aprobación de un préstamo para realizar obras

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias

Manuel Adorni desplazó a José Rolandi y reorganiza el organigrama de la Jefatura de Gabinete

El ministro coordinador eliminó el área que encabezaba el ex funcionario de Nicolás Posse. El futuro de los funcionarios de Guillermo Francos

Manuel Adorni desplazó a José

Tres diputados de Catamarca confirmaron que dejan el bloque de Unión por la Patria y La Libertad Avanza busca la primera minoría

Son Fernanda Ávila, el electo Fernando Monguillot y Sebastián Nóblega, que responden al gobernador Raúl Jalil. Así, el oficialismo sumará 94 bancas y, por ahora, el peronismo tiene la misma cantidad

Tres diputados de Catamarca confirmaron
DEPORTES
La desconcertante imagen de LeBron

La desconcertante imagen de LeBron James en medio de la derrota de los Lakers que provocó el fastidio de su entrenador

El preocupante video que publicó un famoso boxeador tras una derrota: “Retírate, disfruta de tu familia”

“Te cazaré de nuevo”: la frase de Thomas Müller sobre su “profecía” contra Messi que se volvió viral a horas de la final de la MLS

Una ex joya de McLaren busca su lugar en la Fórmula 1 y negocia con Alpine

La reacción de Santiago Sosa al pasar junto a Marcos Rojo luego de su expulsión en Racing-Tigre que abrió el debate

TELESHOW
Ciro Martínez contó cómo vivió

Ciro Martínez contó cómo vivió el regreso de Los Piojos: “Era como un sueño”

Chapa & Castelo, el dúo de DJs argentinos que llenó el Estadio UNO de La Plata y marcó un hito para la electrónica local

Fernanda Metilli expuso un agresivo mensaje que recibió y su divertida respuesta: “¿Me podrías dar un listado?"

El importante paso que dio La Joaqui en su relación con Luck Ra: la tierna foto

La China Suárez y Mauro Icardi reciclaron la decoración navideña de Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

Los detalles de la increíble

Los detalles de la increíble donación de USD 6.250 millones de un magnate de la informática: a qué se destinará

Hit, pero ajeno: la verdad oculta tras el regreso triunfal de George Harrison a la cima de la música internacional

Beyoncé, Justin Timberlake y Britney Spears en el centro de una batalla legal por mil millones de dólares

Giro en Honduras: Nasralla toma la delantera sobre Asfura en el conteo electoral

¿Cómo acceder a becas completas para estudios universitarios y técnicos en las mejores instituciones del país?