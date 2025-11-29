Tras el insólito acto en el Congreso, el Gobierno ratificó la seguridad y la gratuidad de las vacunas junto a 22 ministros de Salud

La actividad "antivacunas" que se realizó esta semana en el Congreso, con el impulso de la diputada del PRO, Marilú Quiroz, en el anexo de la Cámara de Diputados

Con un fuerte apoyo federal, el Gobierno nacional difundió este sábado un comunicado en el que reafirmó la obligatoriedad y el carácter gratuito de la vacunación en el país, en medio de la creciente preocupación por la baja de las tasas de cobertura y el aumento de los mensajes de desinformación en torno a las vacunas.

La declaración recibió el acompañamiento de la mayoría de los ministros de Salud provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ratifica que la política de inmunización es “indispensable” como herramienta sanitaria.

El texto, que lleva el título “Las vacunas son seguras y salvan vidas” y le dio difusión el presidente Javier Milei, hace hincapié en la “responsabilidad compartida” entre la Nación—que tiene a su cargo la adquisición y distribución de las dosis— y las jurisdicciones provinciales y municipales, encargadas de su aplicación concreta en cada territorio.

“Las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación son herramientas fundamentales de la salud. Cada una de ellas cuenta con la evidencia de uso seguro, está respaldada por evidencia científica sólida y ha demostrado su eficacia para prevenir enfermedades graves y la muerte de millones de personas”, señala el comunicado.

El mensaje recuerda que antes de ser incorporadas al calendario obligatorio nacional, “todas las vacunas atraviesan evaluaciones rigurosas que garantizan su calidad, seguridad y efectividad. Su aplicación debe realizarse a lo largo del tiempo pediátrico con esquemas precisos y en poblaciones de riesgo identificadas”.

El comunicado enfatiza también la necesidad de cumplir con lo definido por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), que actúa como órgano asesor tanto del Ministerio de Salud de la Nación como de los Ministerios de Salud provinciales. “La aplicación efectiva de las vacunas en todo el país es una responsabilidad compartida con la comunidad y los trabajadores de la salud”, esgrime el comunicado.

“El cumplimiento de los esquemas de vacunación es imprescindible para evitar enfermedades graves y muertes prevenibles. La interrupción en la aplicación sistemática de las vacunas conlleva un rebrote de enfermedades ya controladas. No aplicar las vacunas del Calendario implica riesgos innecesarios en la salud de la población”, concluye la comunicación.

La comunicación se dio a conocer después de que se realizó una actividad antivacunas promovida públicamente por la diputada del PRO Marilú Quiroz. En ese acto, se puso en duda la campaña de vacunación contra el COVID-19 y se expusieron razones contra la inmunización sin rigurosidad científica, entre ellas, la poco protocolar presencia de un hombre que posó con su torso desnudo, con el fin de mostrar supuestos efectos de “magnetismo” provocados, según los organizadores, por la administración de la vacuna contra el coronavirus.

Todo el evento generó revuelo y el repudio por parte de referentes del ámbito científico y sanitario, que expresaron su preocupación por el impacto potencial de este tipo de mensajes en la salud pública. En medio del revuelo por la actividad, el ministro de Salud, Mario Lugones, compartió un mensaje el jueves pasado para defender la vacunación.

Cruces entre Provincia de Buenos Aires y Nación por el comunicado

Ahora, el nuevo comunicado oficial compartido forma parte de una estrategia para reforzar la confianza de la población en la inmunización, pero a partir de un apoyo mutipartidario y federal.

Sin embargo, la metodología generó malestar en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito opositor del país. El gobierno que encabeza Axel Kicillof dijo que fue “marginado” del mensaje por parte de la Casa Rosada.

“La PBA obviamente apoya a las vacunas y la vacunación. Solo nos marginaron del comunicado. Evidentemente, no están a la altura de las circunstancias. Además del comunicado, provean las vacunas, impulsen planes de implementación e inviertan en difusión y promoción”, se quejó el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. Junto al mayor distrito del país, Formosa fue la otra provincia peronista y de perfil opositor que no formó parte de la comunicación.

Ante el posteo de Kreplak, fuentes cercanas al ministro Lugones aclararon que “nadie margino a nadie”, y que los 24 ministros de Salud provinciales que forman parte del COFESA estaban al tanto del mensaje. “El que no adhirió fue porque no quiso”, indicaron.

Lo cierto es que esta respuesta institucional llega en medio de la creciente escalada de desinformación sobre la eficacia de las vacunas y sus efectos colaterales, que creció en el mundo en la última década, pero desembarcó con fuerza en Argentina a partir de la pandemia de COVID-19.

Las consecuencias del impacto de las redes sociales en sembrar la semilla de discordia ya registra claros efectos negativos. Durante 2024, menos de la mitad de los niños de entre 5 y 6 años recibieron las vacunas que les correspondían para comenzar la primaria. Y además bajó 10% todas las vacunas que se deben aplicar a los 11 años, según se desprende de información del Ministerio de Salud de la Nación.

Los datos ponen en riesgo la estrategia sanitaria ante las poblaciones más vulnerables frente a la aparición de viejas patologías que se creían desterradas. Para enfermedades como el sarampión, se requiere al menos un 95% de cobertura en la población. Argentina no registra casos confirmados desde el último brote que finalizó a finales de junio de 2025, pero la persistencia del virus en Canadá causó que el continente perdiera su estatus de libre de transmisión endémica del patógeno.