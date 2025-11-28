Política

Realizaron una insólita exposición antivacunas en el Congreso: intentaron demostrar efectos de magnetismo

La presentación en el Anexo a la Cámara de Diputados estuvo organizada por la diputada del PRO, Marilú Quiroz. El foco estuvo puesto en la imnunización contra el coronavirus

Guardar
La diputada del PRO Chaco, Marilú Quiróz encabezó una jornada antivacunas en el Anexo de la Cámara de Diputados

Este jueves se llevó a cabo en el Anexo a la Cámara de Diputados, una presentación promovida por una diputada del PRO, que buscaba cuestionar la campaña de vacunación contra el Covid-19, argumentando que generaba una serie de aparentes efectos de magnetismo en el cuerpo de las personas.

La iniciativa provocó el rechazo de la comunidad científica, organismos profesionales y autoridades sanitarias. La actividad, difundida bajo el título “¿Qué contienen realmente las vacunas Covid-19?”, recibió críticas por alimentar la confusión en la sociedad y por ser considerada una actitud irresponsable frente a las políticas públicas de inmunización.

La insólita exposición antivacunas duró más de cinco horas y fue organizada por la legisladora por Chaco, Marilú Quiróz, quien expresó: “Hoy estamos dando un puntapié inicial para avanzar en un anhelo compartido: la modificación de la obligatoriedad y compulsividad de la vacunación y la posibilidad de profundizar en qué se nos inoculó durante la pandemia”.

La diputada del PRO por
La diputada del PRO por Chaco, Marilú Quiróz (Foto Instagram)

La charla contó con la presencia de varias personalidades reconocidas por considerarse antivacunas, algunos participaron también como oradores. De acuerdo con lo que trascendió, hubo una serie de argumentos no corroborados científicamente respecto a las presuntas consecuencias de la inoculación. Mientras se realizaba la exposición, en otra de las salas, se debatían temas correspondientes a las comisiones de Salud y Ciencia.

Entre los que participaron como oradores principales figuraba la licenciada en biotecnología Lorena Diblasi, quien minutos antes de comenzar, dejó un registro en las redes de la convocatoria. En su alocución, utilizó un presunto testimonio para validar sus argumentos.

De esta manera, un hombre de torso desnudo subió al escenario y aparentó padecer ciertos efectos de magnetismo en su cuerpo que, desde su punto de vista, habrían sido provocados por la vacuna contra el coronavirus, elaborada por uno de los laboratorios. “Me gustaría saber qué tienen para decir los médicos”, cuestionó Diblasi.

La jornada tuvo lugar en
La jornada tuvo lugar en el Anexo a la Cámara de Diputados y se extendió por más de cinco horas

También se expresaron el oftalmólogo Oscar Botta, miembro del grupo Médicos por la Verdad, y la médica Viviana Lens. Los argumentos esgrimidos por ambos expositores ya fueron rebatidos en múltiples oportunidades por instituciones científicas y expertos en salud pública, quienes señalan que no existen pruebas que vinculen de manera causal las vacunas con trastornos neurológicos ni con efectos magnéticos sobre el cuerpo humano.

El evento fue autorizado por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, pese al rechazo explícito de varios legisladores que reclamaron la suspensión de la jornada al considerarla una amenaza al esfuerzo colectivo en materia de salud pública.

Previo a que se desarrolle este encuentro, varias organizaciones, entre las que se incluyen la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica (SADIP), la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y la Sociedad Argentina de Pediatría, presentaron un petitorio dirigido a Menem, solicitando suspender la actividad por tratarse de argumentos contrarios a la vacunación.

Las entidades científicas manifestaron que la propuesta inducía “al negacionismo científico” y carecía de sustento basado en evidencia validada, lo que podría generar mensajes erróneos en espacios institucionales.

El posteo de SADIP estuvo
El posteo de SADIP estuvo acompañado de un comunicado totalmente en contra del evento (Instagram)

“Desde SADIP, junto a otras sociedades científicas del país, expresamos nuestra preocupación por la difusión de actividades con mensajes tendenciosos o carentes de sustento científico sobre vacunas COVID-192″, dice el comunicado compartido por la institución. En esa misma línea, expresaron: ”Es fundamental cuidar la confianza pública en las vacunas y en las políticas de Salud Pública".

De esta manera, aclararon que “eventos que sugieren supuestos ‘contenidos ocultos’ o fomentan el negacionismo científico pueden generar confusión, rechazo y riesgo para toda la comunidad”.

SAVE también se expresó en
SAVE también se expresó en redes sociales (Instagram)

En paralelo, la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), añadió: “Este tipo de eventos, con mensajes basados en el negacionismo científico, genera un gran riesgo en un contexto donde las tasas de vacunación son alarmantemente bajas. Enfermedades que habían sido controladas, gracias a la inmunización, hoy están reemergiendo como problemas sanitarios relevantes, como el sarampión o la coqueluche”.

En su comunicado, reafirmaron su rechazo al evento “por considerarlo inequitativo y propenso a difundir falsos conceptos que pueden favorecer la vacilación vacunal, poniendo en riesgo la prevención de enfermedades que pueden ser mortales, causantes de ciertos tipos de cáncer o de secuelas graves y permanentes”.

Temas Relacionados

VacunaciónMarilú QuirozCámara de DiputadosLorena DiblasiCongreso NacionalCovid-19

Últimas Noticias

En medio de las polémicas con la AFA, Javier Milei suspendió su viaje al sorteo del Mundial 2026

El Presidente iba a estar presente en el evento que se realizará en Washington, pero finalmente decidió no asistir. El próximo 5 de diciembre se conocerán los grupos para la Copa del Mundo

En medio de las polémicas

Pedirán prisión domiciliaria para el mapuche Jones Huala que está detenido en una cárcel de máxima seguridad

La extensión del encarcelamiento preventivo expira a principio de diciembre. La Fiscalía Federal pedirá que continúe privado de su libertad, mientras busca evidencia para vincularlo con atentados mapuches. El encuadre como investigación compleja podría extender la detención hasta 2027

Pedirán prisión domiciliaria para el

El canciller de Israel visitó la AMIA y rindió un homenaje a las víctimas del atentado terrorista de 1994

Como parte de su agenda en el país, Gideon Sa'ar participó de una ceremonia en honor a las 85 personas asesinadas hace 31 años en la sede de calle Pasteur, en la Ciudad de Buenos Aires

El canciller de Israel visitó

Con el apoyo de LLA, la Legislatura porteña se encamina a aprobar el Presupuesto 2026 de Jorge Macri

Tras una ardua negociación, hubo acuerdo entre el PRO y el bloque libertario, que introdujo una serie de reformas al paquete de proyectos que impulsa el Ejecutivo. Todos los detalles y cómo impactará en la vida de los porteños

Con el apoyo de LLA,

Sorpresa en el Senado: el diploma de la libertaria Lorena Villaverde no se votará mañana y volverá a comisión

El tema fue definido antes de las 20, en la reunión de Labor Parlamentaria realizada entre jefes de bloque

Sorpresa en el Senado: el
DEPORTES
Los argentinos copan Temuco y

Los argentinos copan Temuco y habrá dos cruces nacionales en busca de las semis

La historia de Iker Zufiaurre, el héroe del Superclásico de Reserva que Boca Juniors le ganó a River

Los mejores memes del triunfo de Boca ante River en el Superclásico de Reserva: del gran partido de Zufiaurre a la paternidad

El comunicado de Estudiantes tras la sanción a Verón y a los jugadores por el pasillo a Rosario Central

El joven Faustino Oro sumó una sufrida victoria y sigue firme en la cima del Campeonato Argentino de Ajedrez

TELESHOW
El emotivo In Memoriam de

El emotivo In Memoriam de los Martín Fierro de Cable 2025: el recuerdo a Lanata, Gasalla, La Locomotora y Miguel Russo

Así fue la llegada de Rosalía a Buenos Aires: el encuentro con Soledad Pastorutti, Juliana Gattas y Emilia Mernes

La emoción de Chiche Gelblung al ser ovacionado en el Martín Fierro de Cable 2025

Pilar Smith habló en los Martín Fierro de Cable sobre su pelea con Daniel Gómez Rinaldi: “Me pidió disculpas”

Murió Mercedes Portillo, actriz y reconocida productora de Intrusos

INFOBAE AMÉRICA

Intercambios, reuniones y una “misión

Intercambios, reuniones y una “misión comercial”: el mercado editorial argentino llega a la Feria del Libro de Guadalajara

Qué leer esta semana: el pedido de un exmarido, Elena Ferrante y criar con salud mental, lo mejor del Black Friday

El dictador Nicolás Maduro exigió “alerta máxima” a la Fuerza Aérea en frente a la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe

Ex presidentes iberoamericanos denunciaron injerencia militar y amenazas contra las autoridades electorales de Honduras

Bolivia: Rodrigo Paz pidió a Evo Morales que abandone su bastión en Cochabamba para dialogar sobre la crisis cocalera