El Gobierno aumentó los subsidios y las becas para el abordaje integral de los consumos problemáticos

La medida, publicada en el Boletín Oficial, reemplaza los valores previos y fija los nuevos importes para cada modalidad, respondiendo a la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta institucional frente a la problemática de las adicciones

El Gobierno busca fortalecer su capacidad de respuesta ante la problemática de los consumos problemáticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud de la Nación dispuso un aumento generalizado en los montos de subsidios y becas destinados a la atención, prevención y acompañamiento de personas con consumo problemático de sustancias, con vigencia a partir del 1° de noviembre de 2025. Esta actualización abarca los principales programas nacionales de abordaje integral, casas comunitarias convivenciales, casas de atención y acompañamiento comunitario, así como el sistema de becas para operadores territoriales, en respuesta al incremento de los costos operativos y la creciente demanda de servicios especializados.

La decisión, formalizada a través de las resoluciones 2924/2025, 2925/2025, 2926/2025 y 2927/2025, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, implica la derogación de los valores establecidos en agosto y septiembre de 2024 y la aprobación de nuevos aranceles y montos para cada modalidad y categoría de prestación.

El objetivo central, según se detalla en los considerandos de las resoluciones, es fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones y dispositivos que integran la red nacional, evitando una disminución en la calidad de las prestaciones y garantizando el acceso a tratamientos integrales en todo el territorio.

Mario Iván Lugones, ministro de Salud (Fotografía: Adrián Escandar)

En el marco del Programa de Subsidios para el Abordaje Integral de Personas con Consumo Problemático de Sustancias, los nuevos valores reconocidos varían según la modalidad y el nivel de apoyo requerido. Para los dispositivos convivenciales de alto nivel de apoyo (Categoría A), el subsidio diario asciende a $36.450 por persona, mientras que para el nivel medio (Categoría B) se fija en $24.646 y para el bajo nivel de apoyo (Categoría C) en $20.056. En las modalidades ambulatorias, la Casa de Día media jornada recibirá $12.064 diarios y la jornada completa $16.432. Los consultorios externos, por su parte, tendrán un reconocimiento de $4.782 por hora de prestación diaria hábil.

Las Casas Comunitarias Convivenciales (CCC), que funcionan como espacios de contención y alojamiento para personas en situación de alta vulnerabilidad social y consumo problemático, también verán incrementados sus subsidios. El módulo base se establece en $9.700.905 mensuales, mientras que tanto el módulo adicional como el específico alcanzan los $4.850.451 cada uno, con la posibilidad de reconocer hasta dos módulos adicionales por casa.

En cuanto a las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAACs), orientadas a la inclusión social y la asistencia integral en el ámbito comunitario, los nuevos montos se distribuyen en función de la complejidad del módulo prestacional. El módulo de mayor complejidad se fija en $7.613.120 mensuales, el módulo intermedio en $5.437.944, el módulo base en $3.262.819 y el módulo inicial en $3.109.268.

El Sistema de Becas Ingreso Estímulo, destinado a fortalecer la política de prevención, atención y acompañamiento en consumos problemáticos a través de los Dispositivos Territoriales Comunitarios, también experimenta una actualización significativa. Los beneficiarios que cumplen 30 horas semanales y desarrollan tareas de mayor dedicación y complejidad (Categoría A1) percibirán $675.000 mensuales. Para la Categoría A, correspondiente a treinta horas semanales, el monto será de $437.500, y para la Categoría B, de quince horas semanales, se asignan $337.500.

La fundamentación de estas medidas, según consta en los informes técnicos de la Subsecretaría de Atención y Acompañamiento en Materia de Drogas, responde al aumento de los costos fijos y variables que afrontan las instituciones prestadoras y a la necesidad de dotarlas de mayores recursos para sostener y mejorar la calidad de los servicios. Además, se destaca el crecimiento de la problemática de los consumos y la consecuente expansión de la demanda de abordajes específicos en todo el país.

La Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) intervino y prestó conformidad en cada una de las resoluciones, mientras que la Dirección General de Programación y Control Presupuestario y la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomaron la intervención de sus competencias respectivas. El financiamiento de estos incrementos se realizará con cargo a las partidas presupuestarias específicas del ejercicio financiero correspondiente.

