Política

Senado: Bullrich se reunió con la UCR para desactivar una sesión del kirchnerismo y coordinar agendas

La ministra de Seguridad y futura jefa libertaria fue recibida en la Cámara alta por el titular de la bancada, Eduardo Vischi, la mendocina Mariana Juri, el pampeano Daniel Kroneberger y el bonaerense Maximiliano Abad

Guardar
La ministra de Seguridad y
La ministra de Seguridad y futura jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich (Chtistian Heit)

La ministra de Seguridad y futura jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, se reunió esta tarde con el titular de la UCR en la Cámara alta, Eduardo Vischi, y otros tres legisladores para blindar las relaciones entre oficialismo y la oposición “dialoguista” a partir del 10 de diciembre próximo, cuando quede activada la renovación parlamentaria. De paso, el convite sirvió para alejar los últimos intentos de sesionar del kirchnerismo -no logra comprometer a los propios-, que pretende ir al recinto esta semana para votar las butacas correspondientes a la Auditoría General de la Nación (AGN) y sancionar las modificaciones de la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), entre otras cosas, para forzar a Javier Milei a un nuevo veto presidencial.

Tras la cumbre, Bullrich prefirió no dar declaraciones y partió junto a un reducido equipo y custodios que la acompañaban. No obstante, desde su entorno deslizaron a Infobae que lo “único que preocupa ahora es la agenda a partir del 10 de diciembre”, con el Presupuesto 2026 -en Diputados- y la reforma laboral -no conocida aún-, cuyo debate se iniciará en el Senado. En este sentido, ya son varias bancadas que resisten un trámite exprés, por lo que la discusión continuaría, de mínima, durante el primer trimestre del año próximo.

Junto a Bullrich y Vischi estuvieron los senadores radicales Daniel Kroneberger (La Pampa), Mariana Juri (Mendoza) y Maximiliano Abad (Buenos Aires), aunque la funcionaria libertaria ya se vio con algunos de la UCR de manera individual. “La sesión de los K ya está caída desde la semana pasada”, sentenciaron con mucha confianza desde un despacho de peso. Otros, todavía, dudan.

Mientras tanto, desde otro confirmaron que “no se habló” de la situación de la vigente diputada y senadora electa Lorena Villaverde (La Libertad Avanza-Río Negro), cuyo diploma tiene un dictamen en contra de la comisión de Asuntos Constitucionales y, el viernes, se votaría en el recinto. Un integrante con experiencia de la UCR manifestó que una postura inicial -clave- de cara a esa definición sería, por ahora, la “libertad de acción”.

El titular de la bancada
El titular de la bancada radical en la Cámara alta, el correntino Eduardo Vischi

Durante el encuentro quedó claro, como ya contó este medio en los últimos días, que la prioridad de la Casa Rosada es que el Presupuesto 2026 se apruebe cuanto antes en Diputados, donde debe volver a ser dictaminado, debido a que el despacho vigente caerá con el recambio de legisladores. El Senado estará en conversaciones paralelas con la Cámara baja para la denominada “ley de leyes” y ya son varios dialoguistas que sentencian que “lo que salga de allá se sancionará acá”. Lo que complica son las fechas de las fiestas y no se descarta sesionar el lunes 22 o 29 de diciembre, en caso de necesidad.

Más allá del panorama actual, vale recordar que aún corre el período de sesiones ordinarias y hay 24 senadores que finalizan su mandato. Traducción: la mayoría quiere algún proyecto propio aprobado antes del adiós final. A eso apuesta el kirchnerismo que lidera José Mayans, que colapsa de mensajes y llamadas a dialoguistas enojados con la Casa Rosada para abrir el recinto.

En caso de lograrlo, el festival de iniciativas de “fin de ciclo” serviría de excusa para que el Frente de Todos meta dos de las tres butacas que le corresponden a la Cámara alta para la AGN, pero ni siquiera a sus propios integrantes les cierra la idea de Mayans sobre uno de sus postulantes y preguntan por él.

Por su parte, la UCR quiere una, pero siempre con una interna mediante. Y resta la potencial resolución sobre los DNU o la Defensora del Niño. Todas estas cuestiones demoraron meses o semanas, según el caso, y por ello la bronca que destilan algunos bloques contra el kirchnerismo y quienes empujan una sesión para interferir en el camino del oficialismo, a pocos días que termine el período ordinario y una victoria electoral que frenó el vendaval de piñas opositoras en el Congreso.

Temas Relacionados

SenadoPatricia BullrichLa Libertad AvanzaUCREduardo VischiMariana JuriMaximiliano AbadLorena VillaverdePresupuesto 2026Reforma laboralÚltimas noticias

Últimas Noticias

El PRO y la UCR evitan enfrentarse a Karina Milei y no pedirán sesión para nombrar a los auditores de la AGN

Los amarillos se bajaron de la negociación en diputados y los radicales en el Senado. La hermana del Presidente quiere una silla, pero aún no tiene los votos

El PRO y la UCR

Patricia Bullrich defendió a Lorena Villaverde y dijo que puede asumir en el Senado: “No tiene condenas”

Durante la presentación de la Agencia Nacional de Migraciones, la futura titular del bloque libertario sostuvo que las acusaciones contra la dirigente rionegrina son políticas. Además, apuntó contra la situación judicial de los peronistas Jorge Capitanich y Martín Soria

Patricia Bullrich defendió a Lorena

Santilli se reunió con el gobernador de Misiones, recibió reclamos y garantías de apoyo en el Congreso

El ministro del Interior mantuvo una cumbre con Hugo Passalacqua en Posadas. También se juntó con el jefe político del oficialismo, Carlos Rovira. El viernes se verá con el santacruceño Vidal y con el jujeño Sadir

Santilli se reunió con el

Nuevo guiño de Javier Milei a Estudiantes en medio de la polémica por el pasillo a Rosario Central

El Presidente se mostró con la camiseta del Pincha en la cumbre que mantuvo con el canciller de Israel, Gideon Sa’ar. Todo fue tras la disputa entre el conjunto de La Plata y la AFA por el recibimiento que realizó el último fin de semana en el Gigante de Arroyito

Nuevo guiño de Javier Milei

En el velorio del intendente Mussi, Axel Kicillof y Máximo Kirchner se reencontraron por primera vez tras las elecciones

El gobernador llegó primero a despedir los restos del jefe comunal de Berazategui. Luego arribó el presidente del PJ bonaerense, junto a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Saludo de cortesía y el recuerdo al histórico dirigente peronista

En el velorio del intendente
DEPORTES
El Chelsea de Enzo Fernández

El Chelsea de Enzo Fernández venció 3-0 al Barcelona y se metió en puestos de clasificación a octavos en la Champions League: todos los goles

Dante Pagani, la nueva joya del tenis argentino: ganó su primer título profesional y dio un salto histórico en el ranking

El show de Enzo Fernández en la goleada del Chelsea ante Barcelona: dos gritos anulados, una asistencia y un aporte clave

Hubo 10 torneos ITF en el país en 2025 y los argentinos ganaron ocho: “Queríamos que nuestros tenistas pudieran competir a bajo costo”

El posteo de Messi para recordar a Maradona y el video inédito que compartió Ronaldinho: “Cinco años sin uno de los mejores”

TELESHOW
L-Gante aclaró los rumores de

L-Gante aclaró los rumores de reconciliación con Tamara Báez: “Estábamos jugando en la cama”

Cinthia Fernández confesó que está arrepentida de una de las etapas más mediáticas de su vida: “Fue un papelón”

Ivana Icardi le mostró su apoyo a la China Suárez tras el estreno de su nueva serie

El dolor de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por el delicado estado de salud de una productora de Intrusos

Santiago del Moro confirmó el casting masivo para Gran Hermano Generación Dorada y deslizó qué famosa podría entrar

INFOBAE AMÉRICA

La tablilla de Nippur: el

La tablilla de Nippur: el primer plano urbano de la historia revela técnicas de planificación milenarias en Mesopotamia

Miles de alauitas protestaron en Siria luego de una nueva ola de violencia sectaria

Receta de galletas de jengibre y miel, rápida y fácil

Cuenta regresiva para la llegada de la nueva HIMLA al Perú: una pick-up accesible desde US$ 22,990

El Tribunal Constitucional de Bolivia ordenó el retiro de los magistrados que extendieron su mandato más allá del plazo legal