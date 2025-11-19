Política

Máximo Kirchner ratificó las elecciones en el PJ bonaerense y se abre otra instancia de negociación interna

“Meses más, meses menos”, planteó el diputado nacional sobre la fecha en la que se renovarán autoridades en el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que él preside. Nombres, expectativas e intenciones de los distintos sectores

Sería a fines de febrero del año que viene. Todavía no está claro el mecanismo o si habrá continuidad de Máximo Kirchner en la presidencia. Lo cierto es que el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires renovará autoridades a principios del 2026; pese a que mandato de Kirchner entrará en fase de prórroga a partir del 18 de diciembre.

Lo volvió a ratificar el presidente del PJ bonaerense durante la reunión del Consejo del Partido a nivel nacional que se llevó adelante este martes en la sede de Matheu. “El peronismo bonaerense, meses más, meses menos, va a tener un proceso interno de elección, veremos cómo se aborda, será electoral o de síntesis de unidad”, planteó Kirchner.

Los intendentes kirchneristas y en La Cámpora plantean que el diputado nacional debería seguir al frente del órgano partidario en el territorio de mayor peso electoral. Sin embargo, hay algunas objeciones de otros sectores a que continúe como presidente.

Por el momento, en el kirchnerismo no objetan la posibilidad de ir a una elección interna dentro del PJ para definir quién debe presidirlo. Es una posición que también recae sobre la restauración de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que este año electoral quedaron suspendidas tanto para el orden nacional como provincial. En el caso de las PASO, sería para evitar las negociaciones intersectoriales y para conseguir también un ordenamiento interno. Volver al viejo axioma del peronismo: “El que gana conduce, el que pierde acompaña”.

Kirchner también planteó que la renovación de autoridades en el PJ bonaerense será “con el mayor de los esfuerzos, porque sabemos aparte que de todas las provincias el partido es el más grande y tiene una responsabilidad”.

La discusión también es una conversación que se inscribe en la interna del peronismo bonaerense con dos de los tres sectores bien definidos: el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) por un lado, y el cristinismo por el otro. El tercer actor es el Frente Renovador de Sergio Massa. Sin embargo, el massismo tiene su propia estructura partidaria y, por el momento, esta negociación la mira a la distancia.

A Kicillof no le interesa la conducción del PJ bonaerense, pese a que para algunos intendentes debería ser el presidente partidario. El mandatario provincial, distanciado de Kirchner, mira más la construcción hacia 2027 que el día a día del partido en el orden bonaerense. Sí, requiere, igualmente, que esa instancia esté ordenada. Cerca de Kirchner aseguraron que Kicillof había acordado y dado el visto bueno —en el marco del cierre de listas— que el líder de La Cámpora siga al frente del Partido Justicialista bonaerense.

Hoy por hoy ese acuerdo se muestra un tanto endeble. Hay algunos sectores y dirigentes cercanos al mandatario provincial que miran de cerca lo que pueda llegar a pasar en el PJ. Uno de los nombres que emergieron en este espacio es el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque. “En términos particulares de lo referenciado en mi persona, soy un militante peronista, voy a trabajar siempre por el peronismo, en el lugar en que sea, siempre a disposición, ya sea para abrir y barrer la básica; hoy soy consejero y el día de mañana serán los compañeros, las compañeras, quienes definirán mi lugar”, dijo semanas atrás al ser consultado por el tema.

En La Cámpora dejan correr que el ex secretario general de la organización y actual ministro provincial ocupa un lugar como consejero por la Octava sección electoral “por izquierda”, ya que estaba afiliado al PJ porteño.

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, también tiene intenciones de disputar por la conducción del Partido Justicialista bonaerense. Sin reelección en su distrito, Fernández es actualmente una de las vicepresidentas del partido, tanto en el orden nacional como en el bonaerense. La otra vicepresidenta en PBA es la vicegobernadora, Verónica Magario, a quien podría impulsar un grupo de intendentes que hoy reportan en el Movimiento Derecho al Futuro. Otro nombre afín a Kicillof en las conversaciones podría ser el intendente de La Plata, Julio Alak; de llegada a todos los sectores.

La jefa comunal de Moreno deslizó su intención de competir en una compulsa por la conducción del justicialismo bonaerense. “Si hay internas, obviamente quiero participar como cualquier otro dirigente, porque me parece que justamente lo que necesitamos que el partido no sea una cáscara vacía ni sea un elemento de disputa, sino que sea un elemento de construcción”, planteó en declaraciones al streaming Uno Tres Cinco. En ese mismo sentido, admitió que “que podamos acordar entre todos y no que tengamos otra vez una elección y estemos peleándonos”.

