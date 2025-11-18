Río Negro celebró el diálogo con Casa Rosada y pidió definiciones por el estado de rutas nacionales

Weretilneck destacó la apertura al diálogo con Manuel Adorni y Diego Santilli para definir una agenda conjunta de obras públicas en la provincia

El gobernador Alberto Weretilneck visitó la Casa Rosada. Allí mantuvo el primer encuentro con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, ante quienes renovó el reclamo por el mantenimiento de algunas de las rutas nacionales de la jurisdicción y la necesidad de culminar tramos inconclusos de varios trazados.

El ejecutivo rionegrino celebró la apertura al diálogo con Casa Rosada, en el encuentro inaugural ante la nueva estructura ministerial del gobierno central.

Weretilneck mencionó que planteó a los funcionarios la necesidad de definiciones en materia de obra pública, haciendo foco en rutas nacionales que se encuentran en la provincia.

Durante la última campaña electoral, esa temática configuró el eje discursivo de los candidatos oficialistas.

Incluso el ejecutivo rionegrino mantiene una pulseada con el gobierno nacional para la reparación de tramos deteriorados de distintas rutas, en la que incluso judicializó algunos de los casos.

La Justicia Federal ordenó a Vialidad Nacional reparar de forma urgente la ruta 40 entre El Bolsón y Bariloche por su estado intransitable

Días atrás la Justicia Federal condenó a Vialidad Nacional a reparar tramos intransitables de la ruta 40, entre El Bolsón y Bariloche. La acción de amparo colectivo fue impulsada en 2023 por Weretilneck, cuando cumplía funciones como Senador, antes de asumir el mandato actual al frente del Ejecutivo.

En julio de 2024, el fallo original del Juzgado Federal de Bariloche ordenó la reparación urgente y completa del tramo de la ruta nacional 40 que une Bariloche con El Bolsón. El juez Gustavo Villanueva determinó que la Dirección Nacional de Vialidad incumplió su obligación de mantener la ruta en condiciones seguras y ordenó la ejecución inmediata de reparaciones urgentes en los puntos más críticos de la ruta, la señalización adecuada y la implementación de medidas de seguridad vial.

Durante el encuentro con Adorni y Santilli, Weretilneck llevó a la mesa el fallo reciente y también el mantenimiento de la ruta 151, que también fue judicializada. En primera instancia, la Justicia avaló el planteo de Río Negro aunque Casa Rosada apeló el fallo. La inconclusa ruta nacional 23, cruza de la provincia desde la Cordillera hasta la costa atlántica, y el mantenimiento de la 40 fueron temas de la conversación.

El tuit de la jefatura de Gabinete hizo foco en la alianza política con el gobernador

El mandatario patagónico, en el mismo contexto, avanzó sobre el uso de vías del Alto Valle para poner en marcha el Tren del Valle, un proyecto que “puede transformar la conectividad en toda la región”.

“Transmitimos nuestra voluntad de trabajar en mejorar la conectividad para nuestra gente, para nuestros vecinos”, sintetizó Weretilneck.

El rionegrino solicitó acompañamiento para culminar obras públicas en universidades nacionales que están en la región, como la Universidad del Comahue y la de Río Negro, que cuenta en Bariloche con un moderno campus aunque aún no fue inaugurado por el desfinanciamiento nacional para la culminación de los trabajos.

Con críticas al gobierno nacional, la provincia anunció que licitará la obra de nexo de gas para el Campus de esa casa de estudios, con una inversión provincial que supera los $342 millones. “Esta licitación se enmarca en la decisión del Gobierno Provincial de retomar y finalizar con fondos rionegrinos las obras de infraestructura que Nación dejó inconclusas” anunció el gobierno, días atrás.

Otro de los temas analizados en conjunto fue el impacto estratégico para la provincia del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, los proyectos de GNL, el desarrollo minero y la incorporación de nuevas áreas bajo riego, indispensables para aumentar la capacidad productiva provincial. Todos ellos proyectos que necesitan de inversión pública que apalanque el esfuerzo privado.

Weretilneck destacó el valor del encuentro: “Me permitió transmitir en primera persona cuáles son las necesidades y las prioridades de los rionegrinos. Es fundamental que exista apertura por parte del Gobierno Nacional y que podamos avanzar en una agenda común que concrete las acciones necesarias para que nuestra gente viva cada vez mejor”.