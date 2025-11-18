Política

Con Ficha Limpia en el horizonte, el Gobierno no insistirá para sostener a Lorena Villaverde en el Senado

El oficialismo se prepara para un rechazo del pliego de la legisladora electa, que no podría asumir la banca. La otra iniciativa con la que planea avanzar la oposición para perjudicar al Poder Ejecutivo

Guardar
José Luis Espert y Lorena
José Luis Espert y Lorena Villaverde

A pocos días del recambio legislativo, el Gobierno se prepara para una derrota en el Senado, aunque con un efecto moderado bajo su perspectiva, ya que se podría rechazar la asunción de la futura integrante del bloque oficialista Lorena Villaverde, por una antigua causa por narcomenudeo en los Estados Unidos con la que se la vincula.

El próximo miércoles, en el recinto se dictaminará sobre los pliegos de todos los dirigentes que accedieron a una banca en las últimas elecciones nacionales, pero la oposición busca que la rionegrina no pueda jurar en el cargo.

En medio del debate por sus antecedentes, el peronismo incorporó al temario de la comisión de Asuntos Constitucionales, que se reunirá a partir de las 11:00, la impugnación de la actual diputada libertaria.

Al respecto, si bien hay quienes aseguran que “se trabajará tanto en el dictamen como en la sesión preparatoria” para intentar que Villaverde asuma, un sector del oficialismo ya se resigna a un desenlace adverso, e incluso advierte que no se harán esfuerzos para evitarlo.

El Senado se renovará el
El Senado se renovará el 10 de diciembre

“Tengo entendido que saldría el rechazo y que no habría demasiada insistencia por parte nuestra, porque como queremos presionar por Ficha limpia, defenderla no ayudaría”, explicó a Infobae una fuente parlamentaria al tanto de las negociaciones.

La senadora electa por La Libertad Avanza, según se conoció en los últimos meses, habría sido detenida hace más de 20 años en Florida, Estados Unidos, por transportar 400 gramos de cocaína.

De hecho, el escándalo trascendió a tal punto que, durante su campaña para llegar a la Cámara alta, la propia dirigente difundió en sus cuentas de redes sociales videos en los que se sometió a varias pruebas para comprobar que no consume ningún tipo de droga.

“Soy diputada nacional, me han dicho que soy narcotraficante y otras cosas más. Quiero mostrar cuántos pares son tres botas y quién es quién. Hay que transparentar a la sociedad quién es uno, entonces dije ‘voy a hacerme el procedimiento’, y acá estoy”, se la escucha decir a la legisladora en uno de los clips, antes de realizar el test en una clínica de su provincia.

Y agregó, con el resultado en la mano: “El screening de laboratorio dio exactamente negativo ante todas estas sustancias, ni cocaína, ni marihuana, ni anfetaminas, ni opiáceos, ni éxtasis”.

En caso de que finalmente la Cámara rechace su pliego, quien asumiría en su lugar es el suplente en la lista, Enzo Fullone, una persona de su círculo íntimo que actualmente se desempeña en la sede rionegrina de Vialidad Nacional.

Enzo Fullone (Instagram)
Enzo Fullone (Instagram)

Por otra parte, la oposición también buscaría impugnar las bancas de la saliente ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Nadia Márquez, que se perfilan como las principales figuras del bloque libertario a partir del 10 de diciembre.

Incluso, la todavía funcionaria ya mantuvo varias reuniones con los senadores de su espacio, tanto con mandato vigente como con los electos, de las que participó Villaverde, aunque no se habría involucrado en las negociaciones para defenderla.

Tal como anticipó este medio, en la comisión de Asuntos Constitucionales el peronismo tiene 8 miembros -de un total de 19- y además contaría con el respaldo de otros tres integrantes de otros espacios, alcanzando entre 10 y 11 firmas para bajar el pliego de la dirigente rionegrina.

Si bien en parte es una derrota, en el Gobierno remarcan que el pasado de la senadora electa perjudica los planes de retomar la discusión por Ficha Limpia, proyecto que ya fracasó en mayo último.

Ficha Limpia fue rechazado por
Ficha Limpia fue rechazado por el Senado en mayo (RS Fotos)

En aquella oportunidad, la norma obtuvo 36 votos afirmativos y 35 negativos, por lo que no llegó a la mayoría absoluta necesaria para ser sancionada, en medio de las especulaciones por una postulación de Cristina Kirchner, ya que para ese entonces la Corte Suprema de Justicia no había ratificado la condena en su contra.

La norma implicaba la modificación de las reglas de elegibilidad para los candidatos a cargos públicos y bloqueaba a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia relacionada con delitos contra la administración pública.

En tanto, el peronismo quiere que este jueves se vote el proyecto que limita estrictamente la capacidad de los Presidentes de dictar Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), el cual viene de Diputados con modificaciones.

En una maniobra del oficialismo de último minuto, durante su tratamiento en la Cámara baja se rechazó el artículo 3, que establecía un límite de 90 días corridos para que el Congreso se pronuncie sobre un DNU para que pueda seguir en vigencia. Este pequeño cambio le dio margen al Poder Ejecutivo, ya que ahora deberá volver al Senado.

Temas Relacionados

GobiernoSenadoLorena VillaverdeRío NegroFicha LimpiaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Fentanilo Mortal: renunciaron los abogados kirchneristas que defendía a un integrante del “Clan García Furfaro”

Los letrados Marcos Aldazábal y Elizabeth Gómez Alcorta dejaron el patrocinio de Diego García, hermano de Ariel García Furfaro. Las suspicacias detrás del alejamiento y la posible llegada a la causa del penalista Diego Storto

Fentanilo Mortal: renunciaron los abogados

Río Negro celebró el diálogo con Casa Rosada y pidió definiciones por el estado de rutas nacionales

El mantenimiento de las carreteras en la provincia y la ejecución de tramos inconclusos fue uno de los ejes del encuentro entre el gobernador Alberto Weretilneck con Manuel Adorni y Diego Santilli. El rionegrino celebró la apertura de diálogo

Río Negro celebró el diálogo

El campo cuestionó a Kicillof por la falta de obras y advierte por pérdidas millonarias tras las inundaciones

CARBAP remarcó los retrasos en el Plan del Río Salado y profundizó el conflicto entre el gobierno bonaerense con Nación por la obra pública. Por qué es clave el avance en el dragado de este cauce y el efecto de las fuertes lluvias en la región

El campo cuestionó a Kicillof

Gobernadores del PJ le dan forma a su propio bloque para negociar el Presupuesto y las reformas con Milei

Al borde de la ruptura en Diputados y el Senado, un grupo de mandatarios provinciales se encamina a distanciarse del kirchnerismo duro. Quiénes son y cómo están las conversaciones

Gobernadores del PJ le dan

La Libertad Avanza condiciona su apoyo al Presupuesto porteño y presiona con una agenda propia

La jefa del bloque violeta, Pilar Ramírez, firmó en disidencia el proyecto enviado por Jorge Macri y analiza pedir algunas comisiones el año que viene

La Libertad Avanza condiciona su
DEPORTES
Mil pit stop al año

Mil pit stop al año y 240 días fuera de sus casas: la vida de los mecánicos argentinos de Racing Bulls y cómo llegaron a la F1

Fue campeón con la selección argentina, es dirigido por Luis Ventura y trabaja de mecánico: “Hay mucho prejuicio en el fútbol”

Un viaje cargado de ilusión: la Selección Argentina Sub 12 de tenis ya está en Lima para jugar el Mundialito

Arranca el Final 8 de la Copa Davis 2025: partidos, días, horarios y todo lo que hay que saber

El prestigioso premio que recibió Oscar Piastri en medio de su lucha con Lando Norris por el Campeonato de la Fórmula 1

TELESHOW
Ricardo Darín contó una desopilante

Ricardo Darín contó una desopilante anécdota sobre su ciudadanía española y terminó riéndose hasta llorar con Mario Pergolini

La pelea del Chino Leunis con Germán Martitegui en MasterChef Celebrity: “Estoy recaliente”

Pampita: “Soy disléxica, daltónica y tengo déficit atencional”

Así fue la original fiesta de cumpleaños de Pino, el hijo de Cande Vetrano y Andrés Gil por su primer año: las fotos

La lujosa casa que estarían construyendo Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en San Isidro: 800 metros, spa y cava de vinos

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz juramentó a Marco

Rodrigo Paz juramentó a Marco Antonio Calderón como nuevo ministro de Minería en Bolivia y le encargó impulsar una nueva ley del sector

El Parlamento de Canadá aprobó el plan fiscal de Mark Carney para reducir el impacto económico de los aranceles impuestos por EEUU

Charly García: una esquina en Nueva York y una fiesta en Buenos Aires

“Cartas para la vida”: así orientaba el Rebe de Lubavitch a quienes le pedían ayuda

El régimen de China intensificó la presión contra Japón con el despliegue de maniobras con fuego real en el mar Amarillo