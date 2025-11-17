Política

El embajador Oxenford rechazó las críticas del kirchnerismo al acuerdo comercial con los EEUU: “Salimos del estatismo y el populismo”

El representante diplomático de la Argentina en Washington desestimó la mirada de quienes hablan de un “industricidio” y consideró que la provincia de Buenos Aires será directamente beneficiada. El vínculo entre países podría profundizarse con “un TIFA, un acuerdo amplio de comercio e inversión”

Guardar

En medio de la controversia política por el reciente entendimiento entre Argentina y Estados Unidos, el embajador Alec Oxenford defendió con firmeza el rumbo adoptado por el gobierno y desestimó los cuestionamientos del kirchnerismo, que agita temores sobre un supuesto “industricidio” en la provincia de Buenos Aires porque -sostiene- el acuerdo comercial favorece desproporcionadamente al país que preside Donald Trump.

El diplomático primero relativizó esa interpretación y la puso en contexto: “Si nosotros comparamos las dos economías, la de Argentina y la de Estados Unidos, hay una que es mucho más grande que la otra”; por eso considera que esta posibilidad de acceder a ese mercado es una oportunidad de enorme magnitud.

En el mismo sentido, apuntó que Buenos Aires sería una de las beneficiarias directas de este acuerdo comercial: “Las únicas provincias que en este momento podrían decir con certeza absoluta que esto es positivo, son las productoras de carne”. La referencia tiene que ver con que el distrito bonaerense va a ganar con el acceso de la carne argentina al mercado estadounidense, porque las exportaciones pasarían de veinte mil a ochenta mil toneladas.

“La clave es ser honestos, decir la verdad y explicar lo que se está haciendo. Y este es un paso en la dirección correcta. Estamos caminando hacia el lado correcto”, enfatizó Oxenford en declaraciones a Radio Mitre.

El representante diplomático sostuvo que el país atraviesa un cambio de paradigma realizó una comparación histórica fuerte para fundamentar su mirada: “En 1991, Polonia salía de años de estatismo y comunismo y su producto bruto se multiplicó por siete de ese momento hasta ahora. Y Argentina (ahora) sale de años de estatismo y populismo”.

El embajador consideró que el país se encuentra ante una coyuntura excepcional a nivel global. “Estamos en un momento geopolítico único, donde hay una relocalización de las cadenas de valor. Y si somos inteligentes y seguimos lo que estamos haciendo, vamos a atraer esas cadenas de valor que están saliendo de algunos países y que están yéndose a este... al que en Estados Unidos se llama el hemisferio occidental, que es básicamente las Américas”, sostuvo.

Además, Oxenford detalló el proceso institucional que resta por delante: “Lo que pasó hasta ahora es lo que se llama el joint statement, que es básicamente un anuncio que establece la intención política, define los principios rectores y los ejes de trabajo. Lo segundo es que se firma el acuerdo marco, que es como la arquitectura del acuerdo y pone límite a las áreas de negociación, establece los mecanismos de revisión, cooperación, etcétera. El tercer paso es lo que se llaman los compromisos de cada país. Y son listas detalladas de concesiones, la apertura de los mercados, temas regulatorios, técnicos, los compromisos que se van a adoptar”.

Para el embajador, el país está dejando atrás décadas de aislamiento: “Nos pasamos 80 años levantando muros, bueno, ahora estamos empezando a construir puentes, entre Argentina y Estados Unidos y entre Argentina y el mundo”.

Claves del acuerdo marco entre Argentina y Estados Unidos

Tras el comunicado oficial de la Casa Blanca y lo difundido por el gobierno argentino, el Acuerdo Marco de Comercio Recíproco e Inversión deja sentadas estas bases principales:

  • Apertura mutua de mercados para productos clave, con acceso preferencial en sectores como medicamentos, maquinaria, tecnología, alimentos, productos químicos y agrícolas.
  • Reducción de aranceles recíprocos y gradual eliminación de barreras no arancelarias, como licencias de importación y formalidades consulares.
  • Aceptación de normas estadounidenses e internacionales para vehículos, dispositivos médicos y otros sectores industriales, con menos exigencias locales adicionales.
  • Refuerzo en la protección de la propiedad intelectual y lucha contra la falsificación.
  • Facilitación del comercio digital y adecuación regulatoria para transferencia de datos y servicios electrónicos.
  • Compromisos conjuntos en materia medioambiental, derechos laborales y combate a subsidios distorsivos.
  • Disposiciones para fomentar la inversión y la cooperación en minerales críticos, así como la revisión, ajuste y eventual ampliación del acuerdo según se implemente.

El acuerdo todavía debe finalizarse y atravesar procedimientos internos antes de su entrada en vigor definitiva. Desde ambas administraciones se destacó que el texto constituye una clara señal de apertura para Argentina y abre un horizonte de crecimiento comercial y productivo.

Temas Relacionados

Acuerdo comercialArgentinaEstados UnidosAlec OxenfordProvincia de Buenos AiresKirchnerismo

Últimas Noticias

El Gobierno denunció al sindicalista Rodolfo Aguiar por amenazas al orden democrático

El Ministerio de Seguridad presentó una acusación formal contra el líder sindical de ATE tras declaraciones en las que instó a provocar una crisis institucional en medio del debate por la reforma laboral

El Gobierno denunció al sindicalista

Bullrich afirmó que su objetivo es que Villarruel “ayude a empujar los proyectos que el Gobierno necesita”

La ministra de Seguridad habló de la reunión que mantuvo la semana pasada con la vicepresidenta de la Nación. Recriminó el hecho de que no tomara partido “como Martín Menem” en Diputados

Bullrich afirmó que su objetivo

Designaron a los representantes de la Autoridad Nacional de la Competencia, un organismo clave del Ministerio de Economía

A seis meses del inicio de la convocatoria, el Gobierno comunicó quienes ocuparan los principales cargos del organismo clave que define conflictos corporativos y fusiones de empresas

Designaron a los representantes de

El Gobierno puso en marcha el Plan Paraná, una estrategia para luchar contra el narcotráfico en la frontera con Paraguay

La iniciativa del Ministerio de Seguridad involucra a seis provincias y tiene como objetivo combatir delitos como contrabando, narcotráfico y trata de personas, con apoyo de tecnología avanzada y cooperación internacional

El Gobierno puso en marcha

El Gobierno oficializó un nuevo sistema de rendición de cuentas destinado a los comedores del Programa Alimentar

La resolución publicada en Boletín Oficial alcanza a las comunidades benéficas y optimiza los canales para intensificar aspectos de control

El Gobierno oficializó un nuevo
DEPORTES
El día que el corazón

El día que el corazón de Mika Hakkinen se paró 16 segundos en uno de los accidentes más extremos de la Fórmula 1

Drama en el fútbol asiático: una jugadora de 15 años se desplomó en medio de un partido y tuvo que ser internada de urgencia

La acusación de la selección de Nigeria tras quedar afuera del Mundial 2026: “Congo hizo algo de vudú”

Luis Suárez, íntimo: su relación especial con Messi, la cruda infancia que atravesó y cómo se fortaleció ante las críticas

Javier Frana, en la previa del choque con Alemania por Copa Davis: el nuevo formato, las chances argentinas y su amor por San Lorenzo

TELESHOW
Graciela Alfano se animó a

Graciela Alfano se animó a bailar en plena calle y el video se volvió viral: “Si se te levanta la falda”

Oasis se despidió a lo grande de Buenos Aires: ovación, reverencias y emoción en el último show en el país

Maxi López reveló el nombre que le pondrá al bebé que espera con Daniela Christiansson

Fede Bal y Evelyn Botto juntos en la previa del show de Oasis: besos, abrazos y complicidad sin rótulos

Eleonora Wexler: “Vivía atrapada en la mujer y la madre que debía ser”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo abrazar lo “asqueroso” ayudó

Cómo abrazar lo “asqueroso” ayudó a David Szalay a ganar el Premio Booker

Fuertes vientos, voladuras de techos y un auto aplastado por un árbol: el temporal causó destrozos en Uruguay

La “Doctrina Donroe”: el intento de Donald Trump por controlar el hemisferio occidental

Maceió, la ciudad brasileña que se hunde

Trump advirtió que impondrá “sanciones severas” a cualquier país que haga negocios con Rusia