Causa cuadernos: el abogado de Víctor Manzanares negó que su cliente haya sido torturado para declarar contra Cristina Kirchner

El abogado de Víctor Manzanares sobre la denuncia de Cristina Kirchner

El abogado de Víctor Manzanares, ex contador de la familia Kirchner, rechazó este viernes de manera categórica las versiones que apuntan a supuestas presiones o torturas para forzar la declaración de su defendido, en el marco de la causa Cuadernos. “Claramente que no es verdad. Ya estaba cerrado el acuerdo, no necesitaba más nada para hablar”, afirmó Roberto Herrera. Así, el letrado desmintió la acusación que realizó la expresidenta Cristina Kirchner.

En diálogo con radio Mitre, el letrado detalló el proceso que llevó a Manzanares a convertirse en imputado colaborador, y aseguró que la iniciativa partió de la defensa: “Yo fui a golpear la puerta, la mesa de entrada, para decir: ‘Mi asistido quiere ser imputado colaborador’. El que se acerca es la defensa”.

Herrera, además, afirmó que nunca existió una situación en la que Manzanares estuviera solo con el fiscal Carlos Stornelli o el juez Claudio Bonadío, y aclaró que la defensa estuvo presente en todo momento.

Al ser consultado sobre la posibilidad de presiones por parte de los funcionarios judiciales, fue enfático: “No existe forma de que pase eso, si lo aprietan a Manzanares o me aprietan a mí para que Manzanares declare, lo primero que tengo que hacer es recusarlo”, sostuvo, y agregó que en caso de haber existido alguna presión, la habría denunciado y recusado con pruebas.

El abogado también cuestionó la comparación que realizó la expresidenta entre la situación de Manzanares y los episodios más oscuros de la historia argentina: “La verdad que me dio mucha tristeza que la expresidenta compare esta situación que le pasó a Manzanares con la época más oscura de nuestro país. Eso es una locura, es demencial de pensarlo nada más. Creo que peor tortura que la que le hizo pasar ella a su propio contador no existe, porque va detenido por un mail que le hace hacer ella”, indicó.

(Gentileza OPI Santa Cruz)

Respecto a la situación procesal actual de Manzanares, Herrera precisó: “Está excarcelado. Estamos esperando que pase la segunda parte de cuadernos a debate y estamos esperando también la situación de lo que son Los Sauces”, indicó al medio.

A su vez, relató las dificultades que enfrentó su defendido durante el período en que fue testigo protegido: “Nosotros lo sacamos de esa situación porque era terrible lo que pasaba. No lo podíamos ver, no podía ver su familia, no teníamos contacto”. Sobre el clima de hostigamiento, en tanto, el abogado reconoció que Manzanares no recibió amenazas de muerte, pero sí fue objeto de acoso: “Siempre gente lo insultaba, le gritaban cosas en la casa, pasaban... Él no estaba tranquilo y de hecho no vive tranquilo igual”, expresó.

Qué dijo Cristina Kirchner

A través de una extensa publicación en las redes, CFK calificó el avance de la causa cuadernos, que ingresó en la etapa de juicio, en una “opereta judicial” e indicó: “A los llamados ‘arrepentidos’ habría que llamarlos ‘extorsionados’. Y nos quedamos cortos. Porque ahora vemos que algunos de estos “extorsionados”, directamente fueron torturados".

En esta línea, la expresidenta señaló: “A uno de ellos lo aislaron en una celda sin ventanas, bajo un reflector encendido las veinticuatro horas del día. Nunca sabía si era de día o de noche. Lo filmaban constantemente, como si el tormento necesitara testigos, pero le negaban el contacto humano: nadie podía verlo, nadie podía hablarle. Esa combinación de luz perpetua, vigilancia y soledad no es un exceso administrativo: es lo que llaman tortura blanca, diseñada para quebrar la mente sin dejar marcas visibles. Sólo faltó que le hicieran el “submarino” (para los que tuvieron la suerte de no vivir en Dictadura… es cuando te meten la cabeza bajo el agua hasta que sentís que te ahogas)“.

Y completó: “Esto ya no es lawfare: es persecución política con métodos propios de las dictaduras. Niveles de coacción contra ciudadanos nunca vistos en democracia”.

Manzanares, hombre de Río Gallegos, Santa Cruz, el contador de los Kirchner, pidió declarar como arrepentido en seis ocasiones en Comodoro Py, la última de ellas a comienzos de 2022, investigado por el fiscal Carlos Stornelli, aceptado como imputado colaborador con un acuerdo homologado por el fallecido juez Claudio Bonadio.El vínculo entre Manzanares y Daniel Muñoz fue definido por un fallo de la Sala I de la Cámara Federal, que aseveró que el hombre de los números “constituyó una figura emblemática en el manejo de los negocios” del secretario de Néstor Kirchner.

Según la acusación de la Justicia federal, Manzanares integró, por ejemplo, los directorios de sociedades como Madaco y Cayuqueo, empleadas para adquirir propiedades en territorio nacional. En paralelo, con otra estructura offshore de prestanombres y testaferros,70 millones de dólares fueron supuestamente empleados para comprar 14 departamentos en Miami y New York.