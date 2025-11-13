Política

San Luis aprobó un proyecto de ley para reducir la feria judicial en la provincia

El proyecto, que se envió a la Cámara de Diputados provincia, tuvo 27 votos afirmativos y ninguno negativo. Cómo es el nuevo calendario que se establece para la Justicia en esta jurisdicción

Guardar
San Luis aprobó la reducción
San Luis aprobó la reducción de la feria judicial en la provincia

La provincia de San Luis aprobó este jueves por unanimidad el proyecto de ley que había enviado el Poder Ejecutivo que reduce a la feria judicial en esta jurisdicción. Con 27 votos afirmativos y ninguno negativo, la Cámara de Diputados dio luz verde a la iniciativa.

De esta manera, la iniciativa entrará en vigencia a partir del 2026 para que todo el sistema judicial pueda adecuarse a la nueva normativa. Así las cosas, la feria judicial se llevará a cabo durante dos semanas en el mes de enero y tendrá una semana a mitad de año, que dependerá de las fechas que fije el Superior Tribunal de Justicia.

El texto aprobado establece que, durante los períodos de receso judicial, no correrán los plazos procesales. Además, precisa que se deberá garantizar la atención de los asuntos urgentes mediante la labor de magistrados y funcionarios designados por la autoridad judicial. La nueva disposición regirá desde el 31 de diciembre de 2026, brindando un plazo de adaptación tanto para el sistema judicial provincial como para el ejercicio profesional de los abogados y abogadas matriculados en el territorio.

Uno de los aspectos centrales del proyecto se vincula con el actual esquema de ferias y recesos, señalado por distintos sectores como un obstáculo para la eficacia y el acceso a la justicia. Hasta ahora, los extensos períodos de paralización de la actividad judicial, sumados a la inactividad durante los fines de semana y los días considerados festivos, generaban acumulación de expedientes y demoras en la tramitación de causas.

La iniciativa tuvo su origen en una serie de acuerdos que se gestaron entre los diferentes sectores. En ese marco, se realizaron reuniones entre el gobernador Claudio Poggi, el vicegobernador Ricardo Endeiza, el presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Leyes, los presidentes de los bloques oficialistas de ambas cámaras, Eugenia Gallardo y Martín Olivero, junto con representantes de los colegios de abogados locales, magistrados, empleados judiciales y el Colegio Forense.

Con 27 votos positivos, el
Con 27 votos positivos, el proyecto se votó por unanimidad

De acuerdo con argumentos recogidos durante el tratamiento parlamentario, la sanción de la norma responde a la necesidad de construir un sistema judicial más eficiente, capaz de garantizar el acceso de la ciudadanía a una justicia continua durante todo el calendario anual, sin prolongados recesos. El nuevo esquema apunta a compatibilizar el derecho al descanso de los trabajadores del sector con la obligación constitucional de garantizar el normal funcionamiento del servicio judicial.

En el debate, la presidenta del bloque oficialista, Eugenia Gallardo, enfatizó la importancia de la reforma para combatir la lentitud en la resolución de causas y avanzar hacia un sistema más accesible. “La mora judicial es un problema que nos aqueja, es un problema que hace que la justicia sea menos accesible para quienes la necesitan. Una justicia cuando es lenta, cuando es ineficiente, cuando es ineficaz, no es justicia”, expresó, según palabras reproducidas por el área de prensa de la Legislatura provincial. Gallardo subrayó que el principio rector que guió el impulso del proyecto fue la garantía de continuidad en la administración de justicia.

Por su parte, la diputada Luciana Perano tuvo a su cargo la exposición de los principales puntos del proyecto durante la sesión. Señaló que la elaboración de la nueva ley contó con el consenso de los distintos bloques y que todos los sectores involucrados coincidieron en la necesidad de asegurar el acceso de la población al servicio judicial. También hizo hincapié en que, desde el bloque Cambia San Luis y en conjunto con los espacios que respaldan al gobierno provincial, seguirán impulsando iniciativas para reducir la mora y perfeccionar el funcionamiento de los tribunales en la provincia.

El articulado de la ley aclara que la reducción de la feria judicial no implica la eliminación de derechos laborales ni de períodos vacacionales. La meta, según explicaron fuentes legislativas, es reorganizar el cronograma de recesos para mejorar la eficiencia y garantizar la continuidad operativa de los fueros que integran el sistema provincial.

Temas Relacionados

San LuisLegislaturaúltimas noticiasJusticiaFeria Judicial

Últimas Noticias

Una auditoría en el PAMI detectó fraudes y falsificaciones en órdenes médicas

El organismo, a cargo de Esteban Leguizamo, anunció que implementó “refuerzo en los controles”, sumarios y sanciones administrativas contra prestadores y personal médico involucrado en el sistema de salud para jubilados

Una auditoría en el PAMI

La ministra de Ambiente bonaerense encabezó la presentación del Frente Ambiental Latinoamericano en la COP30

Daniela Vilar estuvo acompañada por Tainá de Paula, secretaria de Ambiente de Río de Janeiro; Edith Bastidas Calderón, viceministra de Ambiente de Colombia; representantes de distintas organizaciones internacionales; y Julia Icaza, secretaria de Medio Ambiente de Ciudad de México

La ministra de Ambiente bonaerense

El canciller Quirno se reunió con el secretario de Estado de Trump en medio del anuncio del acuerdo comercial

Ambos dirigentes hablaron del histórico entendimiento, además de repasar la agenda bilateral, la crisis en Venezuela y la ofensiva de China en América Latina

El canciller Quirno se reunió

Ante industriales, Santilli anticipó que el Gobierno tendrá consenso para aprobar reformas en el Congreso

El ministro del Interior cerró la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina, y se mostró confiado en articular el trabajo con gobernadores y las distintas fuerzas políticas para avanzar en la llamada modernización laboral, la reforma impositiva y otras leyes

Ante industriales, Santilli anticipó que

Acuerdo comercial con Estados Unidos: crece el optimismo en la Casa Rosada por un anuncio en los próximos días

Altos funcionarios esgrimieron que las condiciones están prácticamente cerradas. El canciller Pablo Quirno vuelve hoy de su gira por Washington. Hay rumores de una visita de Scott Bessent para fin de año, aunque en el Gobierno no lo confirman

Acuerdo comercial con Estados Unidos:
DEPORTES
Codazo, expulsión y gestos provocativos

Codazo, expulsión y gestos provocativos a la tribuna: el minuto de furia de Cristiano Ronaldo en Irlanda-Portugal

Conmoción en el fútbol: en medio de una pelea, le clavaron una llave en la cabeza a un jugador de General Lamadrid

Las confesiones de Iarley: la intimidad de su paso por Boca, por qué “es imposible” que Neymar juegue en Argentina y lo que más extraña

Santiago Lencina renovó contrato con River Plate: la impactante cláusula de rescisión

Más exigente, con 5.000 kilómetros a pura velocidad y más de 21 argentinos: así será el Rally Dakar 2026

TELESHOW
Ca7riel y Paco Amoroso hicieron

Ca7riel y Paco Amoroso hicieron historia y lograron sus primeros Latin Grammy por su EP Papota

Nazareno Casero contó que encontró una bolsa de oro en la calle: “No le escapes a la fortuna”

El festejo de cumpleaños de Eva, la hija menor de La Joaqui: spa con amigas, tonos pastel y la carta más emotiva

Con la llegada de Noel Gallagher al país, Oasis está listo para tocar en River

El conmovedor testimonio de Marta González: “No temo a la muerte, me voy a encontrar con la gente que quiero”

INFOBAE AMÉRICA

Sudáfrica investiga el reclutamiento de

Sudáfrica investiga el reclutamiento de jóvenes para combatir con Rusia en Ucrania

Empresarios uruguayos ven un “moderado deterioro” del clima de negocios en el país: solo el 13% aprueba la gestión de Orsi

La memoria visual y la flexibilidad de los abejorros desafían la visión tradicional sobre la inteligencia en insectos

“Duermo dos horas, cuatro como máximo”: aseguró la primera ministra de Japón Sanae Takaichi y encendió la polémica

El partido progresista D66 inició conversaciones con los democristianos para formar Gobierno en Países Bajos