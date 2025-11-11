Política

Suprimieron la Secretaría de Comunicación y Medios: sus tareas continuarán bajo la órbita de Manuel Adorni

El cambio surgió a partir de un decreto publicado en Boletín Oficial, en el que comunicaron bajo qué organismo queda la vocería y prensa del Gobierno

Manuel Adorni, ex vocero presidencial
Manuel Adorni, ex vocero presidencial y actual jefe de Gabinete

Mediante un decreto publicado este martes en Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo disolvió la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia, y traspasó las tareas del área a la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Este cambio surgió luego de que Manuel Adorni asumiera el rol que Guillermo Francos dejaba vacante tras su renuncia, el pasado 31 de cotubre. De esta manera, como jefe de Gabinete, Adorni tendrá bajo la órbita de su área, la cartera que anteriormente encabezaba.

A partir de la publicación del decreto 793/2025, este organismo absorberá todas las atribuciones, personal, bienes y compromisos asumidos por la secretaría disuelta, así como, por otro lado, la gestión plena de las áreas de turismo, ambiente y deportes, anteriormente bajo responsabilidad del Ministerio del Interior.

“Con el objetivo de optimizar y dotar de mayor eficiencia a la gestión de Gobierno nacional, resulta conveniente suprimir la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación, asignando sus competencias a la Jefatura de Gabinete de Ministros”, determinó la normativa, lo que significa la elaboración de la política de comunicación del Gobierno, la coordinación de medios públicos y la difusión de actividades estatales tanto en el ámbito nacional como internacional.

Milei durante la jura de
Milei durante la jura de Adorni

La llegada de Adorni a la Jefatura de Ministros ocurrió semanas atrás, con la toma de la jura que le hizo el presidente Javier Milei, en un breve acto en la Casa Rosada. Hubo funcionarios, legisladores y familiares. En primera fila, a la izquierda de la mesa en la que habitualmente el mandatario toma el juramento, se ubicó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el canciller Pablo Quirno, y los ministros Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa). En el ala derecha, su esposa Betina Angeletti y sus dos hijos; a sus laterales también estaban presentes su hermano y legislador bonaerense, Francisco Adorni junto a su madre Silvia; y Norberto Horacio Milei y Alicia Lujan Lucich, los padres del Presidente y la secretaria General.

El ex vocero y titular de la secretaría suprimida por estas horas, visiblemente emocionado, juró “por Dios, por la Patria y los Santos Evangelios” cumplir con la Constitución Nacional, mientras el mandatario le dedicó un mensaje escueto antes del juramento: “Con todo, eh”, marcando un tono de alta expectativa para el inicio de su gestión.

De esta manera, se cubrió el espacio que dejaba Guillermo Francos, quien se fue del equipo de Milei poco después de las elecciones legislativas tras varios meses de versiones sobre su salida. A través de un mensaje compartido en redes sociales, el ex funcionario escribió: “Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre”.

El ex jefe de Gabinete
El ex jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, junto a su reemplazo

Y agregó: “Por extraña coincidencia, mi primer acto como ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los Gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos, imprescindibles para avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesita”.

Días después, Adorni y Francos, junto a Lisandro Catalán y Diego Santilli, mantuvieron una reunión de transición. Durante el cordial contacto que duró poco menos de media hora, los ministros salientes y los entrantes intercambiaron a solas en el despacho de Jefatura de Gabinete y al término, Francos aprovechó para tomar la palabra y agradecer a los presentes que lo escuchaban con atención en el Salón de los Escudos. El encuentro ocurrió en la planta baja de Casa Rosada, frente al patio de Palmeras.

