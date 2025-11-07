Cambios clave y nuevos nombres: cómo quedará integrada la Jefatura de Gabinete de Manuel Adorni

La Jefatura de Gabinete de Ministros es, al día de hoy, un crisol de diferentes etapas en las que transcurrió la gestión nacional de Javier Milei. En menos de dos años pasaron por su titularidad tres personas: Nicolás Posse, Guillermo Francos y, ahora, Manuel Adorni. En cada uno de estos mandatos, la operatividad de esta área fue pensada de manera diferente, pero en el medio quedaron distintas secretarías, subsecretarías y organismos —con sus respectivos funcionarios— que hoy en día son capas geológicas de estos ciclos.

Es muy probable que la semana que viene se materialicen las decisiones que hoy en día se están tejiendo en los despachos de la Casa Rosada. Estos darán pistas de cómo piensan los hermanos Milei —y en particular Karina, la secretaria general de la Presidencia— la forma en la cual debe operar la Jefatura.

Adorni asume con una función principal. “Tiene que ser los ojos de Javier y Karina Milei en el Ejecutivo”, sintetiza una persona de su confianza. Una suerte de ojo de halcón de lo que sucede en cada una de las áreas. “Quiere a un jefe de Gabinete poderoso. Que haya nuevamente un jefe de Gabinete”.

Los dos últimos ministros coordinadores no se fueron en los mejores términos con Milei, aunque Francos muchísimo mejor que su antecesor, Posse. Incluso, este lunes se realizó en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada una sentida despedida de Francos, en la que asistió toda la plana mayor de la Jefatura y su equipo más estrecho.

En el entorno del Presidente marcan amplias diferencias en las críticas a cada una de las gestiones. Sobre Posse, indican que trababa toda la gestión por su modalidad de doble chequeo a cada una de las decisiones que se tomaban. En cuanto al último jefe de Gabinete, integrantes de la mesa chica libertaria han dicho que no coordinaba lo suficiente.

Adorni pretende ser una suerte de punto medio: rigor en la auditoría de la gestión, pero con la suficiente permisibilidad como para que haya dinamismo en las tareas ejecutivas.

El Gobierno debería publicar la semana que viene una modificación en la Ley de Ministerios para mostrar los cambios en el organigrama estatal y en sus funciones. También cambios en el Decreto 50/2019, que establece la estructura organizativa de la administración pública hasta el nivel de subsecretaría.

Manuel Adorni tiene decidido que su jefa de Gabinete sea la consultora y especialista en Ciencias de la Comunicación, Aimé “Meme” Vázquez. En rigor, ya era su alter ego y su mano derecha desde que llegó a la función pública. Signo de esa confianza es que la colocó como su representante en las reuniones de estrategia comunicacional con diversas áreas del Gobierno, entre ellas, la del asesor presidencial, Santiago Caputo.

Está decidido que la Jefatura adquiera a su organigrama a la Secretaría de Comunicación y Medios que presidía hasta hace algunos días. Su nuevo titular será el subsecretario de Prensa, Javier Lanari. Sigue en pie la idea de que a este último lo reemplace —en su actual función— un periodista de la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, aunque su nombre es un enigma hasta para los acreditados. Es a través de esta Secretaría que Adorni quiere mantener su rol como vocero, aunque hará conferencias más ocasionalmente.

La Jefatura tiene, además, tres áreas que plasman las capas geológicas de la gestión.

Hay una vicejefatura de Gabinete Ejecutiva, la cual se creó cuando Francos asumió en el cargo mayor y se trajo consigo al Ministerio del Interior (que convirtió en otra vicejefatura). No es común que exista una vicejefatura: lo que se acostumbra es a crear secretarías. Su titular es José “Cochi” Rolandi, un funcionario de perfil técnico que fue traído por Posse al comienzo de la gestión y que sobrevivió a lo largo de los cambios por su buen desempeño. Es bien ponderado por la administración ministerial entrante y podría contribuir a la tarea de coordinación que busca imprimir el vocero.

La Secretaría de Asuntos Estratégicos es otra área de extremísima sensibilidad, ya que coordina las áreas de seguridad, defensa e inteligencia. El actual titular es José Luis Vila, un franquista de la primera hora. No seguirá en el cargo y todavía no se conoce a quién piensa Adorni como su reemplazo.

Será interesante ver qué sucede con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Un área que tiene competencias estratégicas vitales. El actual funcionario es Darío Genua, quien llegó a la función pública reemplazando a un hombre de Posse. Este está ligado al interventor del ENACOM, Juan Martín Ozores, allegado a Santiago Caputo.

El actual subsecretario secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, Oscar Moscariello, también es de confianza de Francos. No seguirá en su cargo y no se le conoce quién será su reemplazante.

En tanto, sí habrá una novedad. La secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que formaba parte de la órbita de Interior, pasará a la estructura de la Jefatura de Gabinete. Daniel Scioli, su titular, tiene garantizada su continuidad para rato. Cae bien en el entorno presidencial y lo valoran.

Se espera que con los cambios exista una simplificación de direcciones nacionales, pero en el Gobierno marcan que es una discusión para más adelante y que primero deben enfocarse en todo lo que sean secretarías y subsecretarías.

Por si fuera poco, la Jefatura de Gabinete de Ministros tiene 8 organismos descentralizados (tiene personalidad jurídica propia): la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (ANPIDTI), el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Es posible que algunas de estas puedan ser trasladadas a otros ministerios como Economía o Seguridad Nacional, pero también se trata de una tarea compleja que podrían definir más adelante.

Adorni también tiene bajo su órbita a una empresa interestadual, la Corporación Antiguo Puerto Madero; y tres sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, Correo Argentino, Arsat y Veng.