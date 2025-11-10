Política

Alberto Fernández habló de la interna peronista y resaltó la figura de Axel Kicillof: “Es un tipo muy inteligente y preparado”

El ex presidente lamentó que “los propios aliados se la estén haciendo difícil al gobernador”

Guardar
Alberto Fernández se metió en la interna peronista y resaltó la figura de Axel Kicillof: “Un tipo muy inteligente y preparado” (Video: Blender)

El ex presidente Alberto Fernández analizó la situación interna del peronismo y sugirió posibles candidatos para las elecciones presidenciales de 2027, destacando a Axel Kicillof como figura central. Lo describió como “un buen gobernador” y “un tipo muy inteligente y preparado”. Aunque advirtió que enfrenta “una situación de adversidad muy grande” y sostuvo que “el Gobierno hace todo lo posible para que le vaya mal”. También volvió a referirse a la causa por violencia de género y los escándalos en los que estuvo envuelto tras dejar la Presidencia.

Al abordar la situación interna del peronismo tras la derrota en las elecciones legislativas de octubre, Fernández sostuvo que los conflictos dentro del partido exceden las diferencias personales entre dirigentes y tienen consecuencias institucionales.

Según su análisis en el streaming Blender, las tensiones políticas pueden incidir en el posicionamiento de senadores y diputados, lo que, a su juicio, podría complicar la gobernabilidad en la provincia de Buenos Aires.

De este modo, el ex mandatario —actualmente investigado por violencia de género contra quien fue la primera dama Fabiola Yáñez y por corrupción en la Causa Seguros— vinculó la disputa interna con el funcionamiento de las instituciones y la estabilidad política en el principal distrito del país.

Alberto Fernández se metió en
Alberto Fernández se metió en la interna peronista y resaltó la figura de Axel Kicillof (Jaime Olivos)

Allí, se refirió al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y lo nombró como “un buen gobernador, un tipo muy inteligente, muy preparado y un candidato” para las elecciones presidenciales de 2027.

Asimismo, comentó que “tiene una situación de adversidad terrible ahora, porque el Gobierno hace lo posible para que le vaya mal”.

A su vez, criticó la dura interna que hay dentro del peronismo y cómo esta afecta a la proyección de Kicillof de cara a 2027: “Lo que yo no me perdono es que nosotros ayudemos al Gobierno haciéndosela más difícil a Axel”.

Este comentario va direccionado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con la que el gobernador de la provincia de Buenos Aires mantiene una importante disputa por la conducción del partido. El principal motivo de conflicto fue el desdoblamiento de las elecciones bonaerenses, en las que Fuerza Patria se impuso por una amplia mayoría por sobre La Libertad Avanza. Sin embargo, el resultado en los comicios a nivel nacional fue completamente distinto: el peronismo perdió en la Provincia por 20 mil votos.

La interna entre los Kirchner
La interna entre los Kirchner y Kicillof vuelve a sacudir al peronismo

Tras la derrota de Fuerza Patria y encaminando ya un armado en 2027, repasó a los referentes presidenciables del peronismo, Alberto también incluyó a Sergio Massa, exministro de Economía, a quien describió como “una de las personas que mejor conoce el Estado nacional”. También mencionó al exgobernador de Chaco, Jorge Capitanich, de quien destacó que “acaba de hacer una elección extraordinaria”.

A la lista sumó al exministro de Justicia Martín Soria y a su hermana, María Emilia Soria, intendenta de General Roca, Río Negro. Entre los nombres de su entorno más cercano, Fernández resaltó a Gabriel Katopodis y Jorge Ferraresi, a quienes definió como “impresionantes funcionarios” y consideró que “serían extraordinarios presidentes”. Sobre ellos, agregó: “Yo siempre les digo que salgan de ahí y vayan a recorrer el país”.

Alberto Fernández se metió en
Alberto Fernández se metió en la interna peronista y resaltó la figura de Axel Kicillof. (Foto AP/Natacha Pisarenko, Archivo)

En otro tramo de la entrevista en Blender, el expresidente habló de la denuncia por presunta violencia de género presentada por Fabiola Yáñez. Allí, volvió a negar de manera categórica haber ejercido violencia contra su expareja.

En ese sentido, consideró que, entre las numerosas páginas de chats entre Yáñez y María Cantero, a los que en su mayoría tuvo acceso Infobae, “solo hay una donde se habla de eso, nunca antes ni después”.

Además, precisó que la denuncia hace referencia a un episodio que habría ocurrido antes del 12 de agosto de 2021, cuando Yáñez intentó abandonar la residencia de Olivos junto a su hijo Francisco. Según su versión, en ese momento su expareja “ni siquiera estaba embarazada de su hijo”, quien nació en abril de 2022.

Temas Relacionados

Alberto FernándezPeronismoFuerza PatriaAxel KicillofCristina Fernández de KirchnerMáximo KirchnerSergio MassaÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Milei apura la construcción de un nuevo oficialismo y debilita a un PJ roto por el trauma de la derrota

El Presidente se puso al frente de la conducción política del Gobierno y tiene en las reformas laboral, tributaria y penal una causa para armar una coalición que perdure más allá de las sesiones extraordinarias. Con CFK presa y ante un nuevo juicio, el peronismo se fragmenta más

Milei apura la construcción de

Senado: la Casa Rosada resiste una última sesión acordada antes de diciembre y tensiona con la oposición

El Ejecutivo pretende esperar la nueva conformación, aunque la vigente podría empujar hasta dos encuentros en 15 días y llevar al recinto cuestiones sensibles para el Gobierno. El oficialismo pide, de mínima, una siesta eterna para la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU)

Senado: la Casa Rosada resiste

Las primeras horas de Fred Machado preso en Estados Unidos: presentación ante el juez y un reclamo de medicinas

El empresario argentino, recientemente extraditado al estado de Texas, donde enfrentará un juicio por ser sospechoso de narcotráfico, estafas y lavado de activos, se presentó ante el juez Bill Davis

Las primeras horas de Fred

Tras su gira fugaz, Javier Milei vuelve a concentrarse en la política local: la jura de Santilli y la relación con el PRO

El Presidente formalizará esta semana en el cargo al nuevo ministro del Interior, que ya comenzó a reunirse con gobernadores. Por su parte, Mauricio Macri encabezará una reunión para analizar las fugas de su partido a La Libertad Avanza

Tras su gira fugaz, Javier

Olmos propuso internas en el peronismo: “El que quiera reemplazar a Cristina lo tiene que hacer con votos”

El armador del peronismo porteño dijo que el PJ y el kirchnerismo perdieron las elecciones ante La Libertad Avanza porque están centrados en ser oposición y no en proponer un programa, por lo que sugirió discutir liderazgos en elecciones

Olmos propuso internas en el
DEPORTES
Cómo influye la preparación física

Cómo influye la preparación física y mental de Fernando Alonso para competir en la Fórmula 1 a los 44 años

Las confesiones de Max Verstappen sobre su mentalidad y la familia: “Tener una hija cambió mi manera de tomar malos resultados”

La historia de resiliencia del Changuito Zeballos en Boca Juniors: de las serias lesiones al partido consagratorio ante River

Lo que no se vio del triunfo de Boca ante River: los más aplaudidos, el héroe clásico escondido y el “ida y vuelta” de Riquelme

El detrás de escena de los elogios de Hamilton a Franco Colapinto: la reacción que lo hizo sonreír

TELESHOW
Harvey Keitel describe la esencia

Harvey Keitel describe la esencia argentina luego de filmar en el país: “Hay un duende que reside en el espíritu de la gente”

Pampita vivió el Superclásico desde La Bombonera: sus fotos desde la cancha de Boca

La frase de Peluca Brusca ¿dedicada a Laurita Fernández?: “Mejor pasarlo con gente que te devuelva lo que das”

Desde la cocina de MasterChef Celebrity: los ingredientes y secretos descubiertos del plato más ambicioso de la TV

Wanda Nara sorprendió en el show de Martín Cirio, cantó sus hits y hasta dio un filoso consejo sobre cómo perdonar a un ex

INFOBAE AMÉRICA

Los mercados globales repuntan mientras

Los mercados globales repuntan mientras Estados Unidos avanza hacia el fin del cierre gubernamental

Cómo Frankenstein, de Mary Shelley, anticipó los dilemas de la IA dos siglos antes de ChatGPT

Cómo nuestra alimentación acelera la extinción de miles de especies, según un estudio de Cambridge

Cibercondría: por qué buscar síntomas en internet puede aumentar la ansiedad y alterar la salud

La enfermedad invisible que engaña incluso a los médicos: qué es el trastorno facticio y cómo detectarlo a tiempo