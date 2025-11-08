Política

Máximo Kirchner se mostró abierto a una interna por el PJ bonaerense y habló de Kicillof: “Yo lo voté, no sé qué más quieren que haga”

El presidente del PJ bonaerense pidió dejar de lado las disputas personales para recuperar la unidad del peronismo tras la derrota electoral

Guardar
Máximo Kirchner habló de Kicillof: "Yo lo voté, no sé qué más quieren que haga"

El presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, habló de las crecientes tensiones internas en el peronismo tras la derrota electoral del 26 de octubre, en especial con el gobernador Axel Kicillof. Además, defendió su gestión al frente del partido y apuntó a la necesidad de unidad.

“Estoy dispuesto a competir en una interna por el PJ bonaerense y no tengo problemas personales con Axel Kicillof; yo lo voté, no sé qué más quieren que haga”, aseguró el presidente del PJ bonaerense, este sábado durante una entrevista en Radio con vos.

Consultado por el reclamo de algunos dirigentes para competir por la titularidad del partido, afirmó: “Todos tienen derecho. El que quiera competir, que compita. Yo asumí cuando me lo pidieron, no era mi vocación ni mi aspiración”. Recordó que en 2024 propuso adelantar los comicios internos, pero que “nadie llamó, nadie quiso”.

Las declaraciones del legislador nacional se produjeron horas después de que otra intendenta bonaerense, Mariel Fernández de Moreno y del Movimiento Evita, hiciera público su deseo de competir por la presidencia partidaria y se sumara al clima de recambio y discusión sobre el liderazgo en el espacio. Las palabras de Fernández, más cercana a Cristina Kirchner que al gobernador de la provincia, generaron suspicacias y reavivaron el foco sobre las disputas entre distintos sectores.

Máximo Kirchner junto a Axel
Máximo Kirchner junto a Axel Kicillof (Foto: AG La Plata)

En este marco, Kirchner ratificó su disposición para someter su liderazgo al voto de los afiliados y desestimó los argumentos sobre disputas personales con Kicillof. Fue explícito: “Yo no tengo ningún tipo de conflicto con Axel. Siempre lo apoyé, lo voté en 2023, y trabajé para su reelección”. Incluso relató que ha tenido una relación neutra y operativa con el gobernador bonaerense: “Cuando hubo que elegir, para mí era Axel. Y si me tocara decidirlo, no dudaría. No personalizo los conflictos”. Remarcó que las divergencias propias de la política no pueden empañar la necesidad mayor de trabajar en conjunto por los intereses de la provincia.

El presidente del PJ bonaerense también repasó los motivos de la derrota electoral y pidió una autocrítica verdadera del espacio. Reconoció la pérdida de iniciativa transformadora y de vocación de poder luego del ciclo de gobiernos del Frente de Todos, agravada por la pandemia, la crisis económica y el desgaste de la discusión interna: “La ausencia de propósito colectivo es lo que aleja a muchos votantes. El desafío es acercar la palabra a la acción y ser más decididos. Necesitamos recuperar la confianza de la sociedad con hechos, no solo discursos”.

Uno de los ejes de la entrevista estuvo en la economía. Kirchner defendió la importancia del superávit fiscal como objetivo válido, pero condicionado al contexto nacional. “Siempre que puedas tener los números ordenados es importante, pero el equilibrio fiscal no debe lograrlo a costa de romper la cohesión social. El nivel de endeudamiento de las familias argentinas hoy es alarmante”, expresó. Y advirtió que en Argentina la mayoría de los hogares recurre a préstamos para llegar a fin de mes, lo que obliga al peronismo a revisar la estrategia para ofrecer respuestas reales y sostenidas.

Máximo Kirchner en la reunión
Máximo Kirchner en la reunión del consejo del PJ bonaerense

Se refirió, además, a la relación del kirchnerismo con los grandes empresarios y el poder financiero, defendiendo el rol productivo del Estado, pero criticando los excesos de concentración: “La sociedad argentina reconoce la existencia de los mercados, pero pareciera que los mercados desconocen a la sociedad argentina. Hoy hay cada vez menos propietarios y más jóvenes que ven lejísimos la idea de tener vivienda propia”.

Consultado sobre la convivencia interna, Kirchner insistió en que nunca construyó campañas personales ni sabotajes a otros dirigentes. Aclaró que propone diálogo y que cada vez que fue convocado “siempre fui a todas las mesas de acuerdo”, remarcando el valor de la palabra en política: “Lo importante es que haya respeto y que todo se discuta puertas adentro, que el PJ recupere el humanismo y la solidaridad, porque si no nos deshumanizamos y perdemos toda razón de ser como fuerza política”.

En el plano nacional, evaluó la experiencia del peronismo y comparó el caso argentino con movimientos políticos recientes en Estados Unidos, resaltando la importancia de la construcción militante y la voluntad de transformación real. “Se animó a enfrentar un contexto adverso, preparándose políticamente y enfrentando prejuicios. El peronismo tiene que aprender de ese espíritu de animarse a construir aunque el desafío parezca enorme”, destacó.

Sobre el futuro, enfatizó la necesidad de definir prioridades compartidas y mecanismos democráticos internos: “Si hay competencia, bienvenida sea. Lo que no puede faltar es voluntad de unidad, porque solo una organización que convoca a la mayoría puede disputar el rumbo del país y la provincia”.

Finalmente, cuando fue consultado por Cristina Kirchner, la describió como “una persona muy firme, metódica y con enorme capacidad de discusión y autocrítica”. Cerró su intervención apostando a mantener una actitud constructiva: “Hay que alejarse de las peleas chicas y volver a construir un país más justo y con más oportunidades”.

Temas Relacionados

Máximo KirchnerAxel KicillofPJElecciones 2025Elecciones 2025 ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

“¿Querés ser detective?”: el Ministerio de Seguridad lanzó una carrera para combatir el crimen organizado

La iniciativa apunta a reclutar profesionales universitarios, con un entrenamiento de nueve meses y el ingreso a la PFA con rango de subinspector

“¿Querés ser detective?”: el Ministerio

Tras la gira por EEUU, Javier Milei ya está en Bolivia para participar de la jura presidencial de Rodrigo Paz Pereira

El mandatario tendrá una agenda acotada en el país vecino. Se prevé que, luego de la ceremonia oficial, retorne a la Argentina

Tras la gira por EEUU,

La reforma laboral no toca las indemnizaciones y avanza sobre los salarios dinámicos, los convenios por empresa y el derecho de huelga

Fuentes del Consejo de Mayo anticiparon a Infobae lo que llamaron los verdaderos ejes de los cambios que propone el Gobierno y que no coinciden con versiones que circularon. Por qué serán rechazados por la CGT

La reforma laboral no toca

La última sesión en la Cámara de Diputados: negociaciones, despedidas y el pulso de la agenda legislativa

La oposición busca ir a recinto el 19 de noviembre sin tratar el Presupuesto. ANDIS, financiamiento del deporte y despedidas a personalidades

La última sesión en la

Gráfico interactivo: quiénes fueron los diputados más “rebeldes” y cuál fue el bloque más cercano al Gobierno

Infobae tomó las 32 votaciones más importantes de los últimos dos años para analizar el comportamiento de los diputados. Qué bancada tuvo más disciplina

Gráfico interactivo: quiénes fueron los
DEPORTES
Cuándo jugarán Boca Juniors y

Cuándo jugarán Boca Juniors y River Plate el Superclásico por el Torneo Clausura: cómo verlo en vivo

Franco Colapinto habló tras el despiste que lo dejó afuera de la Sprint del GP de Brasil: “No entiendo por qué perdí el auto”

Lando Norris ganó una accidentada carrera sprint en el Gran Premio de Brasil: Franco Colapinto se despistó, chocó y abandonó

Tras la accidentada Sprint, se realizará la clasificación para la carrera principal del GP de Brasil: las dudas sobre Colapinto y Bortoleto

El espeluznante accidente del brasileño Gabriel Bortoleto en la última vuelta de la sprint del GP de San Pablo

TELESHOW
Flor Peña celebró sus 51

Flor Peña celebró sus 51 años en familia en el Caribe: el festejo a puro cuarteto y su emotiva reflexión

Identidad, amor y legado: Elina Costantini ya lleva oficialmente el apellido en su DNI

Sebastián Estevanez se emocionó al recrear con Carina Zampini una escena de Dulce Amor: “Hasta el fin del mundo”

La inesperada coincidencia que une a Luis Novaresio y Mario Pergolini: “La última vida”

Rodrigo Vila y sus anécdotas del rodaje de The Letter con Harvey Keitel en Argentina: pasión por el asado y el dulce de leche

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz asumió la presidencia

Rodrigo Paz asumió la presidencia de Bolivia con una economía al borde del colapso: “El país que recibimos está devastado”

Alerta en Francia: la Justicia investiga un plan terrorista vinculado al yihadista detenido por los atentados de 2015

Zelensky volvió a pedir a sus socios europeos aumentar la presión sobre Rusia tras los últimos ataques contra Ucrania

Tras el millonario robo, el Louvre anuncia plan urgente de modernización y seguridad

Rodrigo Paz asumió la presidencia de Bolivia: “Nunca más un país aislado, sometido a ideologías fracasadas”