Política

La última sesión en la Cámara de Diputados: negociaciones, despedidas y el pulso de la agenda legislativa

La oposición busca ir a recinto el 19 de noviembre sin tratar el Presupuesto. ANDIS, financiamiento del deporte y despedidas a personalidades

Guardar
Algunos diputados que se despiden
Algunos diputados que se despiden de la Cámara

Diferentes sectores de la oposición están en plena negociación para terminar el año de sesiones ordinarias con una última sesión en la Cámara de Diputados. El debate sobre la fecha parece zanjado y sería el 19 de noviembre, pero aún queda resolver el temario.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, ya adelantó públicamente que está trabajando con esa intención. “Además del presupuesto, hay otros temas pendientes que son importantes”, explicó el santafesino.

Pero Martínez no es el único que está pensando en una sesión en donde, por lo que son las primeras conversaciones, los dictámenes de Presupuesto no estarían en el temario de esa sesión.

“Nos gustaría tener una sesión antes de que termine el período ordinario y ahí tratar varios temas que quedaron colgados. Hay algunos proyectos que son muy importantes y otros que, quizás, no son tan relevantes, pero sus autores están terminando sus mandatos. Estamos conversando y tratando de juntar el número porque a los libertarios no quieren saber nada, los del PRO están todos peleados y entre los que se van hay algunos que les interesa y otras que no les importa nada. Hay gente que se fue a sus provincias porque como quieren llamar a extraordinarias se van ahora porque diciembre van a tener que estar acá”, explicó otro diputado opositor.

El listado de temas que buscan llevar al recinto los legisladores es el dictamen de la Ley de Emergencia Pyme, la ley de autarquía del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), la designación del procurador y del defensor del pueblo, el proyecto que establece la reforma de ANDIS y otros sobre cooperativas en el Mercosur.

“No vemos voluntad del oficialismo de llamar a sesiones, pero vamos a hacer el esfuerzo para poder dictaminar”, dijo la diputada fueguina Carolina Yutrovich a un medio de su provincia. “Vamos a ver si logramos el número pero esa es nuestra idea”.

Lo que descartan es el acompañamiento del oficialismo y sus bloques aliados, más teniendo en cuenta que algunas de esas normas -como por ejemplo el proyecto del Enard que establece un impuesto del 1% de todo lo que factura el sector telco para el financiar el deporte de alto rendimiento-.

Se espera que para esa fecha y con el temario de sesiones extraordinarias ya resuelto, la sesión no debería ser muy extensa en el tiempo. Sin embargo, también se especula que haya varios discursos de tono político importante. En especial de aquellos diputados y diputadas que se despiden de la Cámara Baja y que es poco probable que reingresen por diferentes razones.

El caso más emblemático es el de Leopoldo Moreau que con 78 años se despide después de haber debutado en la Cámara de Diputados en 1983 con el regreso de la democracia. Fue varias veces diputado y senador y, además, quedará en la historia de la Cámara Baja por haber protagonizado un caso único: padre e hija la presidieron -él y su hija Cecilia Moreau-. Otro del bloque K que se retira es Carlos Heller, que con 85 años venía manteniendo una presencia ininterrumpida en Diputados desde el 2009.

El 30 de noviembre también se despedirán de la Cámara baja la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el “cerebro parlamentario” del PRO de los últimos años, Silvia Lospennato, y el referente en la comisión de Presupuesto para los amarillos, el santafesino Luciano Laspina. Por el bloque radical también se va Rodrigo de Loredo y por Encuentro Federal el ex presidente de la Cámara Emilio Monzó y el ex ministro de Transporte Florencio Randazzo. Por el lado de Democracia también se retira Facundo Manes. En la izquierda también deja su lugar -en este caso por el sistema de rotación que aplica el bloque- Cristian “el chipi” Castillo.

“Hay que despedir a varios diputados que fueron muy importantes en los últimos años. Todos son muy respetados por el resto de sus colegas, en especial por aquellos que ya llevan varios años y tuvieron fuertes discusiones políticas. Se merecen una última sesión, pero todo está supeditado a conseguir el número“, explicó un legislador de la oposición dialoguista que “porotea” junto al resto de los bloques.

Temas Relacionados

Cámara de Diputados Sesión parlamentaria Germán Martínez Leopoldo Moreau María Eugenia Vidal Carlos Heller Argentina Mercosur Unión por la Patria Ente Nacional de Alto Rendimiento DeportivoÚltimas noticias

Últimas Noticias

La reforma laboral no toca las indemnizaciones y avanza sobre los salarios dinámicos, los convenios por empresa y el derecho de huelga

Fuentes del Consejo de Mayo anticiparon a Infobae lo que llamaron los verdaderos ejes de los cambios que propone el Gobierno y que no coinciden con versiones que circularon. Por qué serán rechazados por la CGT

La reforma laboral no toca

Gráfico interactivo: quiénes fueron los diputados más “rebeldes” y cuál fue el bloque más cercano al Gobierno

Infobae tomó las 32 votaciones más importantes de los últimos dos años para analizar el comportamiento de los diputados. Qué bancada tuvo más disciplina

Gráfico interactivo: quiénes fueron los

La interna entre los Kirchner y Kicillof vuelve a sacudir al peronismo y complica la convivencia bonaerense

Ahora la disputa es por el control del PJ local. En el cristinismo le apuntan al Gobernador porque aseguran que desconoce un acuerdo para que el jefe de La Cámpora siga al frente del partido. Los pedidos de los intendentes del MDF

La interna entre los Kirchner

Milei, en un contrapunto de señales: tentación plebiscitaria y gestos acuerdistas

El Presidente hace una lectura electoral que supone alineamiento con el “modelo” de Olivos y sólo excluye al kirchnerismo. Las tratativas políticas son más complejas. El Gobierno cuenta con un escenario casi ideal para sus planes, pero depende de su capacidad negociadora

Milei, en un contrapunto de

El Gobierno afina el vínculo con las provincias y hará recorridas para negociar el Presupuesto y las reformas

El presidente Javier Milei visitará Corrientes para participar de un evento, mientras que Diego Santilli organiza una gira por varios distritos del país

El Gobierno afina el vínculo
DEPORTES
El exigente plan de trabajo

El exigente plan de trabajo de Franco Colapinto para dar el golpe en la temporada 2026 de la Fórmula 1 tras ser confirmado como titular en Alpine

El historial de los Superclásicos de Juan Román Riquelme como dirigente de Boca Juniors

El nuevo desafío de Colapinto: los cambios en Alpine que le permiten soñar con un drástico giro en 2026 y pelear por podios en la Fórmula 1

Un robo, “apuntes secretos” y el barrendero “héroe”: así River comenzó a ganarle a Boca la final de la Libertadores 2018

Los futbolistas que se juegan su futuro en River Plate en el Superclásico ante Boca Juniors

TELESHOW
Rodrigo Vila y sus anécdotas

Rodrigo Vila y sus anécdotas del rodaje de The Letter con Harvey Keitel en Argentina: pasión por el asado y el dulce de leche

Actriz, directora y madraza: el presente sin tiempos libres de Patricia Palmer

Buenas vecinas: Wanda Nara, Evangelina Anderson y Valentina Cervantes comparten horas, juegos con sus hijos y compras

Dua Lipa sorprendió a sus fans argentinos con una versión de un clásico de Soda Stereo

Marcela Tinayre habló sobre los rumores de distanciamiento con Juana Viale: “¿Sabés a cuántos cumpleaños no han venido mis hijos?”

INFOBAE AMÉRICA

La casa del futuro ya

La casa del futuro ya existe: así funciona una propiedad con más de 200 productos interconectados y la IA como protagonista

Alerta en América Latina por el avance silencioso de la enfermedad renal

Un estudio reveló cómo el agua bajo tierra llega al mar y lo modifica

EEUU advirtió que el lanzamiento del misil norcoreano es “desestabilizador” ante las acciones ofensivas de Corea del Norte

El jefe del Comando Sur de EEUU visitó un país vecino de Venezuela tras el sobrevuelo de bombarderos B-52 en el Mar Caribe