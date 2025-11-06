Política

Diego Santilli tendrá sus primeras reuniones con gobernadores en Casa Rosada: con quiénes comenzará

Aunque todavía no asumió formalmente en el cargo, el futuro funcionario empezará a encontrarse con mandatarios provinciales para acercar posiciones ante los desafíos en el Congreso

El diputado del PRO se sumará al Gabinete

Aunque todavía no fue formalmente nombrado, el futuro ministro del Interior, Diego Santilli, ya tiene programadas sus primeras reuniones como funcionario en la Casa Rosada al recibir a gobernadores aliados, pero también opositores.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes cercanas al todavía diputado del PRO, la ronda comenzará este viernes con el mandatario de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres.

De esta manera, retomará las negociaciones con las provincias, con el objetivo de conseguir respaldo para las reformas que el presidente Javier Milei impulsará en el Congreso durante el verano.

El lunes, en tanto, también tiene previstos encuentros el sanjuanino Marcelo Orrego y con el cordobés Martín Llaryora, que suelen mostrarse críticos de la gestión libertaria.

Si bien todavía ni siquiera renunció a su banca, y no está claro si lo hará antes del 10 de diciembre, cuando se produzca el recambio legislativo, el diputado del PRO comenzó a trabajar en lo que será su gestión dentro del Gabinete.

“Nacho” Torres será el primer gobernador que recibirá Santilli

Al mismo tiempo en que está buscando a personas de distintos sectores para armar el equipo que lo acompañará en el Ministerio, “el Colo” también está pensando en cuáles serán sus siguientes acciones.

En este sentido, durante la semana conversó largamente con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sobre la posibilidad de también hacer una gira por el país, aunque todavía sin fecha.

Si bien cuando se conoció su designación recibió la felicitación por mensaje de texto de todos los gobernadores, Santilli no participó de la última reunión que un grupo importante de ellos tuvo con el Gabinete nacional en la Casa Rosada el 31 de octubre pasado.

Para ese momento, en Interior seguía estando Lisandro Catalán, quien planificó el cónclave junto a Guillermo Francos, poco antes de que ambos presentaran sus renuncias, asediados por la interna.

La cumbre de Gobernadores con Javier Milei, a fines de octubre

Cuando llevaron adelante el traspaso de mando, Catalán le comentó a Santilli los avances en las negociaciones para las reformas y, principalmente, le remarcó que muchos aliados habían expresado su enojo por la relación que tenían con la Nación.

Es que, varios de los gobernadores cercanos a La Libertad Avanza, que incluso firmaron acuerdos electorales en sus distritos, “sentían que se los trataba de la misma manera que a Axel Kicillof, como si fueran opositores”.

En la reunión con los gobernadores de fines de octubre, el Presidente comenzó a acordar los proyectos que planea impulsar en el Congreso, aunque se llevó nuevamente el reclamo de mayores fondos para las provincias.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes cercanas a los protagonistas, durante la reunión se tocaron fundamentalmente cuatro temas: la reforma fiscal e impositiva, la modernización laboral, el nuevo Código Penal y el Presupuesto 2026.

Todas las partes coinciden en que “fue una muy buena charla”, en la que los representantes provinciales “plantearon que estaban para apoyar que Milei tenga un Presupuesto de equilibrio fiscal”.

Sin embargo, los presentes también aprovecharon la ocasión para insistir con la “coparticipación de las asignaciones del impuesto a los combustibles líquidos, entre otras cuestiones a seguir conversando en otras reuniones”.

Este será uno de los principales desafíos que Santilli tendrá al asumir como ministro del Interior: “Los aliados no piden que los vayan a visitar o que se hagan gestos simbólicos, quieren que les hagan caso con sus pedidos de obras públicas y de fondos”, explicó una fuente que conoce las negociaciones.

De avanzar en un nuevo encuentro con el jefe de Estado, los peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa) no recibirán la invitación.

Tal como anticipó este medio, en Casa Rosada se cuidan de aclarar que la fluidez en el diálogo siempre estuvo prevista con los referentes provinciales que supieron coordinar con el Ejecutivo.“Nunca fue una convocatoria a gobernadores. El llamado fue solo a aquellos que firmaron el Pacto de Mayo y que apoyaron proyectos del Gobierno“, definió una fuente.

