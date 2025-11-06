Política

Crearon el Centro de Formación Capital Humano para impulsar la inserción laboral

Ante los cambios de paradigmas en el mercado laboral, como las formas de trabajar y las nuevas demandas profesionales, Capital Humano creó un Centro de Formación

Cambios en el mercado laboral
Cambios en el mercado laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno oficializó este jueves la creación del “Centro de Formación Capital Humano” a través de la resolución 1105/2025, publicada en Boletín Oficial. En un contexto delineado por los intentos de modificar la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), esta iniciativa establece un nuevo modelo de gestión de la formación laboral basado en la articulación con empresas, cámaras empresariales y organismos públicos.

La decisión surge en un contexto de cambios notables en el mercado de trabajo, impulsados por la automatización, la digitalización, la expansión de las energías renovables y la llamada industria 4.0. Por esta razón, el Ministerio de Capital Humano busca implementar un nuevo modelo de gestión de la formación laboral. Se trata de “un espacio de capacitación amplio y de referencia a nivel nacional, a fin de contribuir al fortalecimiento del capital humano en sectores productivos estratégicos y promover la inclusión laboral formal”.

En este sentido, el Programa de Formación busca asegurar “un enfoque integral destinado a fortalecer las capacidades de los participantes y atender las demandas” de nuevos perfiles técnicos y competencias adaptadas a dichos procesos de innovación, mediante la “sinergia y la optimización de recursos”.

Sin embargo, la normativa remarca que más allá de los avances, “se mantiene una demanda sostenida de oficios tradicionales que constituyen la base de la infraestructura productiva y de los servicios esenciales”, por lo que se evidencian “dificultades para cubrir los puestos asociados a esos oficios, en virtud de la ausencia de formación específica, la falta de actualización tecnológica y la escasa incorporación de habilidades socioemocionales que favorezcan la adaptación a entornos laborales dinámicos”.

A partir de la publicación oficial, la cartera que conduce Sandra Pettovello, identifica que estos desafíos generan dificultades en la empleabilidad, la productividad y el desarrollo de capacidades laborales, lo que hace necesario implementar programas de formación orientados a incrementar la inserción laboral formal para jóvenes y adultos.

La ministra de Capital Humano,
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello

El Centro se consolidará como un espacio de innovación y articulación público-privada, promoviendo alianzas estratégicas entre tres partes fundamentales que hacen al mundo laboral. El objetivo es acompañar los procesos de desarrollo económico y aportar soluciones a la escasez de perfiles técnicos en los distintos sectores, con una mirada que abarca tanto oficios tradicionales como los vinculados a los nuevos desarrollos tecnológicos y productivos.

La resolución detalla que dependerá administrativamente de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Capital Humano, que será la Autoridad de Aplicación del programa, llevando adelante el desarrollo de políticas relacionadas con la educación técnico profesional, el reconocimiento de saberes y competencias laborales, el fortalecimiento de la articulación entre educación y trabajo.

El Comité Ejecutivo que implementará las actividades operativas estará integrado por al menos tres representantes de organismos dependientes del Ministerio y su desempeño será ad honorem. Los gastos que requiera la puesta en marcha del programa serán atendidos con las partidas presupuestarias propias del Ministerio, sin la creación de cargos ni estructuras adicionales.

En el anexo que acompaña la resolución, se establecen los lineamientos para la implementación de la mencionada política pública, conformando un “modelo pedagógico se fundamenta en trayectos modulares y flexibles que permitan acreditaciones progresivas, aprendizaje basado en proyectos técnico-tecnológicos y la combinación de instancias presenciales, virtuales y prácticas en entornos de trabajo reales”.

Entre los principales objetivos, se destacan:

  • Desarrollar una oferta de formación laboral innovadora, modular y de calidad.
  • Contribuir al fortalecimiento del capital humano en sectores productivos estratégicos.
  • Promover la inclusión laboral formal y la mejora de la empleabilidad de jóvenes y adultos.
  • Establecer un nuevo modelo de gestión de la formación laboral basado en la articulación con empresas, cámaras empresariales y organismos públicos.

Se llevará a cabo el seguimiento de la evolución a través de informes anuales con los avances y resultados obtenidos.

