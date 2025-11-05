Frenéticos contactos para definir la nueva CGT: quiénes irían al triunvirato y qué reclaman los que están cerca de la ruptura

Héctor Daer, Carlos Acuña, José Luis Lingeri y Luis Barrionuevo, en un acto de la CGT (Foto: Adrián Escandar)

En una serie de frenéticas reuniones que comenzaron hace 24 horas y se extenderán hasta la mañana de este miércoles, los máximos líderes sindicales están definiendo la nueva conducción de la CGT, que, hasta el momento, tendrá un triunvirato con un dirigente que seguirá como cotitular (Octavio Argüello, de Camioneros) y dos que hoy tienen otros cargos en la central obrera (Cristian Jerónimo, de empleados del vidrio, y Jorge Sola, del Seguro).

Aun así, como advierten los gremialistas más experimentados, todo puede suceder hasta 5 minutos antes de que comience el decisivo congreso de la CGT, este miércoles, a partir de las 9, en el estadio de Obras Sanitarias, avenida del Libertador 7395, en CABA.

Luego de que se consensuaron los nombres de Jerónimo y Sola entre los principales sectores sindicales, falta terminar de confirmar la continuidad de Argüello, aunque es la variante más probable porque Hugo Moyano quiere ese lugar para Camioneros y sus colegas lo aceptarían para que en el nuevo triunvirato haya un sindicato con poder de fuego para una etapa en la que se espera una dura pelea con el Gobierno por la reforma laboral.

Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, el posible triunvirato de la CGT

De todas formas, Luis Barrionuevo (gastronómicos) y sus aliados Roberto Fernández y Mario Calegari (UTA) y Omar Maturano (La Fraternidad) se mantienen firmes hasta ahora en su postura de que no se elija una nueva conducción de la CGT y se prorroguen los mandatos de sus actuales autoridades, sobre todo para impedir que ascienda Jerónimo al triunvirato, al quien responsabilizan por su antiguo alineamiento con Pablo Moyano, su falta de experiencia y el hecho de ser el candidato, entre otros, de Gerardo Martínez (UOCRA), del ala dialoguista.

La jugada de pedir la suspensión del congreso de la CGT perdió en las últimas horas a dos aliados de peso como Héctor Daer (Sanidad) y Armando Cavalieri (Comercio), en este último caso tras reunirse con el líder de la UOCRA. Aunque Barrionuevo, la UTA y La Fraternidad están en minoría, gran parte de los sindicalistas busca extremar los esfuerzos para que no haya una ruptura y todos los sectores estén presentes en la nueva CGT.

Desde este lunes se produjeron encuentros de todo tipo entre dirigentes de sectores enfrentados para tratar de llegar a un acuerdo. La última reunión se estaba desarrollando este martes por la noche en la sede de la UOCRA, con la presencia de Moyano, Martínez, Daer, Cavalieri, Jerónimo, Sola, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Juan Pablo Brey (aeronavegantes), entre otros.

Gerardo Martínez, líder de la UOCRA (Foto: Adrián Escandar)

También hubo “bilaterales” con Fernández y Calegari, por un lado, y con Maturano, por otro, piloteadas por el sector que apoya a Jerónimo, en donde se ubican los dirigentes de la fracción independiente (Martínez, Lingeri y Andrés Rodríguez, de UPCN, ausente de “la rosca” sindical por un problema de salud) y líderes de unos 40 sindicatos.

En las últimas semanas se quebró la alianza mayoritaria que dominaba la CGT desde 2016 y quedaron definidos dos grandes bloques: uno que propone a Jerónimo y otro que rechaza su ascenso, donde figuran “los Gordos” Daer y Cavalieri, el barrionuevismo, la UTA y La Fraternidad.

En este escenario, Hugo Moyano se ubica en una posición intermedia. Cada sector afirma contar con su respaldo, pero él insiste en que su rol es ser “el factor de equilibrio para garantizar la unidad”, como expresó unos 10 días ante sus colegas de la Confederación de Trabajadores de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (CATHEDA). Este mensaje fue interpretado como un gesto a favor de que Argüello permanezca en el triunvirato.

Héctor Daer, titular de la Federación de Sanidad (Foto: Adrián Escandar)

Además del triunvirato, que estaría confirmado hasta el momento, una de las novedades de la nueva CGT es que Cavalieri volverá a ocupar el lugar de su sindicato en el Consejo Directivo, que desde 2021 ejercía su secretario adjunto en la federación mercantil, José González.

Otros dirigentes que seguirán en sus cargos actuales en la CGT son Andrés Rodríguez (Secretaría Adjunta), Gerardo Martínez (Relaciones Internacionales), José Luis Lingeri (Acción Social), Sergio Romero (Políticas Educativas) y Sergio Sasia (Vivienda).

Aún está en duda la estratégica Secretaría del Interior, que hoy ocupa Abel Furlán (UOM) y que ahora habría pedido Héctor Daer. Tampoco está claro qué sucederá con la Secretaría de Industria: actualmente está en manos de Rodolfo Daer (Alimentación), pero podría recaer en SMATA, que encabeza Ricardo Pignanelli.

Aún no está claro qué harían los dirigentes del sindicalismo kirchnerista, que hasta ahora quedarían marginados en la estructura de la CGT que viene, como Abel Furlán (UOM) y Sergio Palazzo (bancarios).