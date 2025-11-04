Política

Milei recibe en Casa Rosada a los diputados y senadores electos de La Libertad Avanza

El presidente les dirá de primera mano los objetivos del Poder Ejecutivo en el Congreso, entre los que están el Presupuesto 2026 y las reformas estructurales. Diego Santilli debuta como articulador en la cámara baja

Guardar
Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca
Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca (Maximiliano Luna)

El presidente Javier Milei lidera desde esta tarde un encuentro en la Casa Rosada con los legisladores electos de La Libertad Avanza (LLA). Es una cita que marca el inicio de la etapa parlamentaria que comenzará el 10 de diciembre, con un oficialismo robustecido en ambas cámaras y con una fuerte dinámica propositiva en materia de reformas estructurales.

La reunión congrega a cerca de 60 diputados y senadores recientemente elegidos en las elecciones nacionales de octubre, a quienes Milei buscaba dirigir un mensaje de motivación de cara a la discusión de proyectos de reforma laboral e impositiva, así como el impulso del Presupuesto 2026.

El evento fue planificado como un espacio exclusivo para los representantes de LLA, excluyendo expresamente a los legisladores electos por otras fuerzas aliadas como el PRO o la Unión Cívica Radical (UCR).

Entre los ausentes se encuentran los bonaerenses Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi y Javier Sánchez Wrba, así como los porteños Fernando de Andréis y Antonela Giamperi. Tampoco participarán los radicales Pamela Verasay (Mendoza) ni Darío Schneider (Entre Ríos).

“Tenemos muchas ganas de trabajar. Los que somos jóvenes en la política venimos a refrescar y tenemos muchas ganas”, marcó la diputada electa Karen Reichardt en diálogo con la prensa acreditada en Casa Rosada. Por su parte, el diputado bonaerense Alejandro Carrancio marcó: “Esperamos que en esta segunda etapa podamos movilizar los proyectos que pide el Presidente. Estamos en condiciones de llamar a Extraordinarias y a hacer lo que Milei disponga”.

La diputada electa, Karen Reichardt
La diputada electa, Karen Reichardt (Maximiliano Luna)

El encuentro se produce en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada bajo un fuerte operativo de seguridad. La prensa acreditada no podía estar en las inmediaciones de la misma por decisión de la Presidencia.

Pese al cerrojo protocolar, se conocía que en la reunión estaban presentes el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el jefe de bloque de LLA en Diputados, Gabriel Bornoroni.

En contraste, Diego Santilli no podía estar presente por su rol en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que se estaba desarrollando en la Cámara de Diputados. Aunque fue oficializado por el mismo Milei como nuevo ministro del Interior, todavía no fue designado en el cargo. No asumirá hasta que el Gobierno no logre aprobar el Presupuesto 2026 o no se produzca la renovación legislativa de diciembre.

“El Colo” estuvo esta mañana en Casa Rosada para la ceremonia informal de despedida de Guillermo Francos y Lisandro Catalán, hasta la semana pasada el jefe de Gabinete y el ministro del Interior. Se mostró con su antecesor y conversaron sobre los asuntos que le son heredados para esta nueva etapa.

Altísimas fuentes del bloque de La Libertad Avanza marcaban que el de este martes era el debut de Santilli en su tándem de interlocución y coordinación política con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. “Karina Milei va a estar observando con atención”, marcaba una fuente inobjetable.

Finalmente, se supo que LLA obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión. “El debut de la mesa fue un éxito”, marcaban desde el Congreso.

El futuro tratamiento del Presupuesto 2026 en el Congreso argentino se perfila como uno de los primeros desafíos institucionales tras la renovación legislativa, según confirmó este martes Manuel Adorni, recientemente designado jefe de Gabinete por Milei.

En declaraciones recogidas ante El Observador Radio, Adorni anticipó que el Poder Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias a partir del diez de diciembre, fecha en la que se conformará la nueva Cámara, para abordar no solo el presupuesto sino también la serie de reformas estructurales impulsadas por el Gobierno.

“Va a haber sesiones extraordinarias a partir del 10 de diciembre con la conformación de la nueva cámara y a partir de allí se va a discutir Presupuesto 2026 y después las reformas que anunció el Presidente: la reforma tributaria, la modernización laboral, la modificación en el código penal", puntualizó Adorni.

Temas Relacionados

Javier MileiDiputadosCasa RosadaSenadoresSenadoLa Libertad AvanzaPresupuesto 2026Reforma laboralReforma tributaria

Últimas Noticias

Río Negro: ruptura de la LLA tras el anuncio de un diputado electo de ir por la gobernación en 2027

El diputado Aníbal Tortoriello, que renovará su banca en diciembre tras su buena performance en el comicio de octubre, anunció que peleará por la gobernación en 2027 y provocó fisuras en el espacio libertario, cuyos referentes no avalan su postulación

Río Negro: ruptura de la

Mauricio Macri: “El mundo ha vuelto a estar liderado por personalidades narcisistas que ni escuchan, hay que tener más empatía”

El expresidente disertó en un panel del Foro ABECEB y volvió a referirse a la relación del PRO con LLA. “Apoyamos a este gobierno para gobernar en una situación de minoría muy difícil, pero ejercer liderazgos sin equipo se hace muy difícil”

Mauricio Macri: “El mundo ha

Javier Milei recibirá al nuevo embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas

El Presidente y el representante estadounidense se encontrarán esta tarde a las 18 horas en Casa Rosada. El diplomático le entregó ayer sus cartas credenciales al canciller Pablo Quirno. El vínculo entre ambos países pasa por su momento de mayor cercanía

Javier Milei recibirá al nuevo

Martín Yeza: “Si el PRO quiere hacer algo serio, tiene que pensarse al 2031″

El legislador marcó un contrapunto con respecto a los dichos de Mauricio Macri de tener un candidato propio para las elecciones presidenciales de 2027. Y reconoció el “declive” del partido amarillo, que perdió casi la mitad de sus bancas en la Cámara Baja

Martín Yeza: “Si el PRO

Silvana Giudici: “Así como Macri toma decisiones acertadas, luego confunde con criticar al Jefe de Gabinete”

La diputada nacional, que recientemente dejó el PRO para pasar a La Libertad Avanza, cuestionó al ex presidente por sus críticas a los cambios en el Gabinete

Silvana Giudici: “Así como Macri
DEPORTES
Colapinto mostró la pista de

Colapinto mostró la pista de Interlagos en el simulador de Alpine y habló de los fanáticos argentinos que viajarán a Brasil

La reacción de Erling Haaland después de que le preguntaran por la comparación con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

A dos años de la final de Libertadores que Boca perdió ante Fluminense: la situación de los jugadores que quedan de ese plantel

David Beckham fue distinguido como caballero en Inglaterra: el video de la ceremonia con el rey Carlos III

Óscar Córdoba aconsejó a Miguel Borja sobre su situación en River Plate: “Es insostenible que siga”

TELESHOW
Ana Rosenfeld apuntó contra Mauro

Ana Rosenfeld apuntó contra Mauro Icardi en la polémica con Wanda Nara: “Él se queja, pero ayuda poco”

Oriana Sabatini dio una pista sobre el nombre de la beba que espera con Paulo Dybala: “¡Nadie lo sabe!”

Nico Vázquez habló de Gonzalo Gerber, expareja de Dai Fernández: “Fuimos compañeros pero no éramos amigos”

La incomodidad de Dai Fernández al hablar de su romance con Nico Vázquez y del vínculo con su exnovio

La emoción de Belu Lucius en el último acto de jardín de infantes de su hijo menor: “El tiempo está volando”

INFOBAE AMÉRICA

Aumentan los casos de enfermedad

Aumentan los casos de enfermedad de Chagas fuera de América Latina

Un nuevo brote de gusano barrenador retrasa la reapertura de la frontera estadounidense para el ganado mexicano

Costa Rica realizó su mayor operación contra un cartel que enviaba droga a Estados Unidos y Europa

La dictadura cubana indicó que más de 45.000 viviendas resultaron dañadas por el paso del huracán Melissa

El día que Michael Jackson filmó “They Don’t Care About Us” en una favela controlada por el Comando Vermelho