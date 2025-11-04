Política

Javier Milei retoma la agenda internacional y viaja a Estados Unidos, pero no se verá con Donald Trump

El Presidente tendrá varias actividades locales el miércoles antes de partir hacia Miami para hablar en un evento, en el que finalmente no se encontrará con el líder republicano por problemas de agenda. En Nueva York, mantendrá una reunión con inversores

Guardar
Milei vuelve a Estados Unidos
Milei vuelve a Estados Unidos (EFE/Cristobal Herrera-Ulashkevich)

El presidente Javier Milei tendrá una intensa agenda de actividades este miércoles, tanto en el plano local como en el internacional. Luego de tomarle juramento a su nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, viajará a los Estados Unidos para hablar en un evento al que asistirán varias figuras mundiales, aunque finalmente no coincidirá con Donald Trump, y luego se reunirá con importantes inversores.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, en primer lugar, el mandatario nacional cumplirá desde las 12:00 con los formalismos para que su hasta ahora vocero asuma como ministro coordinador.

El acto se realizará, como es habitual, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde el líder libertario estuvo la semana pasada para designar también al flamante canciller, Pablo Quirno, tras la salida de Gerardo Werthein.

Además, para ese mismo día las autoridades estaban organizando también un encuentro por la mañana con todos los senadores electos de La Libertad Avanza, como el que ocurrirá el martes con los diputados.

Primero le tomará juramento a
Primero le tomará juramento a Adorni

Según el cronograma tentativo, recién a las 15:00 Milei partirá rumbo a Miami, ciudad a la que llegaría recién a las 21:00 (las 23:00 de la Argentina) y el jueves expondrá en el American Business Forum, que se realizará entre el 5 y 6 de noviembre en el Kaseya Center.

En ese evento estarán también, además de Trump, el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi; la dirigente opositora venezolana María Corina Machado —ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025—; Jamie Dimon, CEO de JP Morgan Chase; el actor Will Smith; el presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, y Adam Neumann, cofundador de Flow, entre otros.

Si bien se estaba organizando un encuentro informal entre el Presidente y el republicano, en el marco de esta cumbre, ambos mandatarios no pudieron acoplar sus agendas y, en esta oportunidad, no habrá foto de los dos.

El jefe de Estado norteamericano expondrá el miércoles a las 14:00, pero para ese momento Milei todavía estará tomándole juramento a Adorni en Buenos Aires, por lo que no coincidirán.

El libertario tiene que disertar a las 15:45 del jueves, pero Trump ya no estará en Florida, aunque no se descarta que sí pueda mantener conversaciones con alguno de los otros invitados de la jornada.

Tal como anticipó este medio, en lugar de un discurso escrito con sucesivas improvisaciones, el Presidente será entrevistado por Bret Baier, presentador de Fox News y amigo de Trump, con quien juega al golf en Mar -a- Lago.

Esta vez, Milei no podrá
Esta vez, Milei no podrá verse con Trump

Posteriormente, Milei partirá a Nueva York para, en primer término, visitar la tumba del Rebe de Lubavitch y agradecerle por el triunfo que La Libertad Avanza consiguió en las últimas elecciones.

Menachem Mendel Schneerson, como era el verdadero nombre del fallecido rabino, es uno de los líderes judíos más importantes del siglo XX, considerado milagroso y referente a nivel mundial.

El "Ohel” de este guía espiritual fue uno de los primeros lugares a los que el mandatario argentino acudió después de haber ganado el balotaje que lo llevó a estar al frente del Poder Ejecutivo.

El viernes, el Presidente también tiene agendada una reunión con importantes empresarios que invierten en la Argentina, la cual fue organizada por el Consejo de las Américas (Council of the Americas).

La última escala que hará antes de volver a Buenos Aires será en La Paz, Bolivia, para asistir a la asunción de su par local, Rodrigo Paz Pereira, dirigente del Partido Demócrata Cristiano.

Luego de dos décadas de administraciones del Movimiento al Socialismo (MAS), el referente de derecha se impuso el fin de semana pasado en las elecciones del país vecino con más del 54% de los votos.

“Es un día histórico para Bolivia, dejando atrás 20 años del fracasado modelo del ‘socialismo del siglo XXI’ que tanto daño le ha hecho a nuestra región. Bolivia va a ingresar nuevamente al mundo libre, con un rumbo orientado a la apertura económica, al combate a la corrupción y a la inseguridad, y al fin de la era del despilfarro del Estado. Esta jornada democrática refleja el anhelo de libertad y progreso de la región. Le deseo al presidente electo el mayor de los éxitos en su gestión”, escribió Milei poco después de conocidos los resultados.

Temas Relacionados

GobiernJavier MileiEstados UnidosDonald TrumpLionel MessiMiamiManuel AdorniÚltimas noticias

Últimas Noticias

Kicillof pone a prueba su vínculo con La Cámpora en la Legislatura: el impacto en la interna con CFK

El Gobernador presentó el Presupuesto 2026 y se abrió la incógnita sobre cómo se comportarán los legisladores que responden a la ex presidenta. De fondo, persiste la ruptura entre ambos espacios

Kicillof pone a prueba su

La SIGEN detectó irregularidades en la obra de la autopista Rosario–Sunchales: el Estado pagó 90 veces más y demoró 10 años

El organismo de control detectó sobrecostos, redeterminaciones irregulares, plazos multiplicados por tres. Se terminó abonando 40 mil millones de pesos. Una década de desmanejos administrativos, cambios de gestión y ausencia de control estatal

La SIGEN detectó irregularidades en

Santilli confirmó que ya se contactó con varios gobernadores y contó qué le dijo Macri cuando se enteró de su designación

El nuevo ministro del Interior reveló cuáles serán sus primeros trabajos al frente de la cartera. Además, subrayó la solidez de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO

Santilli confirmó que ya se

Se encaminó el acuerdo para la nueva CGT: hay dos candidatos con más consenso, pero siguen las negociaciones

Luego de Héctor Daer, Armando Cavalieri flexibilizó su postura y ya se perfila una conducción integrada por Cristian Jerónimo y Jorge Sola, mientras que el tercero podría ser Octavio Argüello, de Camioneros

Se encaminó el acuerdo para

Renunció la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano

La segunda en la cartera que dirige Mario Lugones presentó su dimisión este lunes. Desde el Ministerio de Salud oficializaron a su reemplazo

Renunció la viceministra de Salud,
DEPORTES
La durísima sanción de la

La durísima sanción de la Aprevide contra Racing por el recibimiento frente a Flamengo por la Libertadores

Arde el Clausura al término de la fecha 14: las posiciones, la clasificación a las copas, la permanencia y los cruces de octavos

Tomás Etcheverry se estrena en el ATP de Grecia, el torneo que Novak Djokovic mudó por un conflicto político

El sentido homenaje del Real Madrid a Diogo Jota en la previa del duelo con Liverpool: el conmovedor gesto de Trent Alexander-Arnold

Mariano Navone busca extender su gran momento en el Challenger de Lima: los otros diez argentinos del cuadro principal

TELESHOW
Evangelina Anderson lloró en MasterChef

Evangelina Anderson lloró en MasterChef Celebrity y se reconcilió con Wanda Nara: “Nos unieron nuestros hijos”

El llanto de Marixa Balli por su hermano en MasterChef: “La vida me dio una familia maravillosa que me la destrozaron”

A 10 años de su último disco, Tan Biónica sorprende con El Regreso: los secretos detrás de la grabación de su nuevo álbum

La Tora y Nacho Castañares hablaron como nunca sobre su vínculo tras su separación: “No somos amigos, pero nos queremos”

Gonzalo Gerber, el ex de Dai Fernández, habló por primera vez del romance de Nico Vázquez: “Me enteré igual que ustedes”

INFOBAE AMÉRICA

Volodimir Zelensky anunció que Ucrania

Volodimir Zelensky anunció que Ucrania venderá el excedente de armas fabricadas en el país en Berlín y Copenhague

Rubio respaldó la postergación de la Cumbre de las Américas y aseguró que EEUU continuará cooperando con República Dominicana

Pablo Maurette, Premio Herralde: “Me considero un hombre del pasado, no me interesa cambiar”

“Ruth”: una vieja sensacional que está de vuelta de todo y no quiere perderse nada

La australiana que envenenó con hongos a tres familiares de su esposo presentó una apelación para revocar su veredicto de culpabilidad