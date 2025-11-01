Política

Escrutinio definitivo: fuerte impacto del voto en blanco para diputados en las 8 provincias que elegían senadores

En algunos distritos hubo una diferencia del triple de votos de una categoría a la otra. En Chaco y Salta, superó el 10% del total de sufragios. Las causas del fenómeno, según el experto Alejandro Tulio

Guardar
La Boleta Única de Papel
La Boleta Única de Papel tuvo un debut exitoso, pero resta ajustar la situación del voto en blanco

El voto en blanco en las elecciones del domingo pasado tuvo un fuerte impacto en las ocho provincias que elegían senadores, al punto que en algunos distritos triplicó la cantidad entre categorías. En Chaco y Salta, llegó al punto de superar el 10% del total de sufragios emitidos.

Se trata de un fenómeno que se repite en las jurisdicciones que instrumentaron la Boleta Única de Papel y que sugiere que en la mayoría de los casos se trató de un error más que de una decisión consciente del elector, según lo explicó a Infobae Alejandro Tulio, ex Director Nacional Electoral y actual funcionario de Chubut.

El Pasaje Dardo Rocha, donde
El Pasaje Dardo Rocha, donde se ejecuta el recuento final de votos de la provincia de Buenos Aires

“Era previsible. En los estudios realizados en provincias que votan con Boleta Única, esa diferencia se repite. Demuestra que faltó capacitar a la sociedad para que supiera cómo era el proceso de votación”, advirtió el experto.

Es que el diseño de la BUP ubicaba a la categoría Senado en la parte superior, mientras que Diputados estaba en la inferior. En una sola papeleta, los votantes debían marcar dos cruces en los casilleros ubicados debajo de las fotos de los candidatos, pero en muchos casos solo marcaban la primera, dejando vacía la segunda. Esto fue computado como voto en blanco.

De todos modos, una vez culminada la elección, la Cámara Nacional Electoral y la política en general elogiaron el debut exitoso de la Boleta Única de Papel, tanto por la confiabilidad en los resultados, la reducción del impacto de los aparatos partidarios sobre los votantes, así como por la rapidez del escrutinio. De hecho, a las 21, ya se habían recontado el 90% de las mesas de todo el país.

El balance en las 8 provincias

Los números hablan por sí solos. De un relevamiento realizado por este medio en las planillas del escrutinio definitivo publicado por la Cámara Nacional Electoral, se pudo comprobar que no hubo una sola de las siete provincias y la Ciudad de Buenos Aires donde se apartara de esa tendencia.

En el caso de CABA, sobre 1.756.902 votos totales (65,18% de participación), el voto en blanco para Senadores fue de 35.931, mientras que para Diputados ese número ascendió a 82.076, más del doble entre esas opciones. En la Capital Federal ganó con comodidad La Libertad Avanza para la Cámara alta, pero estuvo peleando hasta último momento la posibilidad de sumar un octavo diputado, en lugar del senador radical Martín Lousteau, quien consiguió su banca por una diferencia exigua.

En el caso de Entre Ríos, otro distrito donde se impusieron los libertarios en alianza con el gobernador Rogelio Frigerio por más del 50% -la participación fue del 70,62% (821.063 sufragios)- para el Senado el voto en blanco fue de 27.826, frente a los 85.251 de la otra categoría, más del triple.

En Chaco, que ganó por un margen ajustado La Libertad Avanza en coalición con el gobernador radical Leandro Zdero, la participación superó el 65% -662.409 votos- pero el voto en blanco tuvo su registro más alto en términos comparativos. Es que para Senadores estuvo en 14.580, mientras que para Diputados ascendió a 68.353, una diferencia de más del cuádruple.

En Salta también ganó el partido de Javier Milei, con una participación del orden del 66,3% (743.821 votos totales), el voto en blanco registrado fue de 29.815, mientras que en Diputados ese número llegó a 82.812. Es un universo que supera el 11% del total.

En Neuquén, donde también se impuso por La Libertad Avanza ante el gobernador Rolo Figueroa y el kirchnerismo, sobre 438.824 votos (una participación del 75%), el voto en blanco para Senadores fue de 16.038, mientras que para los candidatos a la Cámara baja, ese número quedó en 42.021, más del doble.

Tierra del Fuego no estuvo al margen de esa tendencia. Sobre 108.565 votos totales (70% de participación), el voto en blanco para la Cámara alta fue de 2.807, mientras que para la categoría de Diputados llegó a 7.648. Otra vez, más del triple. Allí también ganó La Libertad Avanza por sobre el oficialismo kirchnerista.

En el caso de Santiago del Estero, donde ganó el gobernador Gerardo Zamora las tres bancas y derrotó también en la categoría diputados a La Libertad Avanza, la provincia tuvo 606.179 votos totales (con 73% de participación), pero el blanco para el Senado fue de 10.475 y para Diputados de 33.390, el triple de diferencia.

Por último, en Río Negro, el otro distrito donde ganó la oposición kirchnerista, sobre 427.896 votos totales (la afluencia estuvo en algo más del 69%), el casillero para el Senado quedó sin marcar en 10.305 casos, mientras que para Diputados ese número fue de 32.858, es decir, también tres veces más.

Alejandro Tulio, ex Director Nacional
Alejandro Tulio, ex Director Nacional Electoral

En diálogo con Infobae, Alejandro Tulio recordó que un estudio de CIPPEC sobre las provincias donde ya existe la Boleta Única de Papel había confirmado la existencia de este fenómeno. “Hay un comportamiento de los electores con la BUP en Argentina que no se observa en otros lugares del mundo. En elecciones en Córdoba y en menor medida en Mendoza, los electores no marcan todos los casilleros y recuadros de todas las categorías”, explicó.

“El voto en blanco va aumentando a medida que se aleja de la primera categoría. Este no es un problema de diseño o de concepto de la boleta, sino que es un problema de comportamiento del elector. Advertimos antes de las elecciones lo que iba a ocurrir, porque no hubo suficiente capacitación”, resaltó el actual funcionario de Chubut.

Temas Relacionados

Elecciones 2025Elecciones en ArgentinaVoto en blancoDiputadosSenadoresElecciones en Ciudad de Buenos AiresElecciones en ChacoElecciones en SaltaElecciones en Tierra del FuegoElecciones en Santiago del EsteroElecciones en Río NegroElecciones en NeuquénElecciones en Entre Ríosúltimas noticias

Últimas Noticias

Rupturas, giros tácticos y nuevas alianzas: cómo se rearman los bloques en Diputados tras el avance libertario

El PRO ya sufrió las primeras bajas por orden de Patricia Bullrich. Los bloques más chicos buscan aliados para sumar volumen político. Los nombres en duda y los posibles acuerdos

Rupturas, giros tácticos y nuevas

Tras la foto con gobernadores, Milei visitará Corrientes y busca hacer pie en el interior para federalizar la gestión

En Casa Rosada definen el cronograma de visitas mientras el mandatario designa a la representación ante las provincias

Tras la foto con gobernadores,

Kicillof no impulsará una ruptura con CFK, pero mostrará autonomía apoyado en su núcleo de dirigentes

Los intendentes que lo rodean le restan importancia a la carta en la que Cristina Kirchner volvió a cuestionar el desdoblamiento electoral. Mientras, el gobernador busca acumular postales de fortalecimiento propio

Kicillof no impulsará una ruptura

CFK hunde al peronismo en una doble y profunda crisis

La ex presidente apunta a Kicillof por el duro golpe electoral del domingo pasado. Y se muestra ajena a la derrota general. Eso precipita la pelea de fondo dentro de la franja K, en el escenario bonaerense. Y también repone viejas tensiones con jefes provinciales del PJ

CFK hunde al peronismo en

La renuncia de Francos: un cambio esperado y de alto impacto político, que deja a Karina Milei con más poder

El cambio en la Jefatura de Gabinete y en Interior se produjo tras semanas de rumores. Los roces internos y el ascenso de Adorni para la nueva etapa del Gobierno. Qué pasa con los Ministerios que quedan pendiente de renovación

La renuncia de Francos: un
DEPORTES
Las elecciones de River Plate,

Las elecciones de River Plate, en vivo: los socios eligen al nuevo presidente

El campeón que había noqueado a Tyson, volvió al boxeo a los 52 años y recibió una paliza: “Alguien detenga esto”

Los sorprendentes looks de Cuti Romero y Dibu Martínez en la celebración de Halloween

El gol de penal de Di María en el triunfo ante Instituto que dejó a Rosario Central como líder absoluto en el fútbol argentino

Arranca el Mundial de Ajedrez en India con tres argentinos como representantes

TELESHOW
Tini Stoessel y La Joaqui:

Tini Stoessel y La Joaqui: amistad, reencuentro musical e intercambio en las redes

Juana Repetto se defendió de quienes la acusan de mantenida: “Trabajo desde los 15 años”

Nicki Nicole y Lamine Yamal, entre rumores de ruptura y escándalos fuera de la cancha

Un error, una culpa y un perdón imposible: la insólita jornada de Darío Barassi en “Ahora Caigo”

Ricardo Arjona empezó su gira mundial en Guatemala: las canciones y el color de un concierto que esperó 20 años

INFOBAE AMÉRICA

El oro del Comando Vermelho

El oro del Comando Vermelho se convirtió en una amenaza social y medioambiental para la cumbre de la COP30

Rodrigo Paz destacó que “Bolivia se abre al mundo” tras reunirse con Marco Rubio

La cumbre de la APEC concluyó con un llamado a expandir el comercio internacional tras la tregua entre Estados Unidos y China

Ucrania destruyó el oleoducto circular que rodea la región de Moscú: “Proporcionaba recursos al Ejército ruso”

Duras alertas sobre el narco en Uruguay: barrios tomados, fiscales con miedo y Justicia infiltrada