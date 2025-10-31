Escrutinio definitivo: Martín Lousteau se quedó con la banca 13 de diputados por la ciudad de Buenos Aires

Martín Lousteau se quedó con la banca 13 de diputados

Una de las últimas incógnitas que quedaba de las elecciones del domingo se despejó finalmente esta mañana. El escrutinio definitivo que realizó la Justicia Electoral en la ciudad de Buenos Aires confirmó que Martín Lousteau se quedó con la banca número 13 que se disputaba por el distrito porteño.

Fuentes partidarias confirmaron a Infobae que el legislador consiguió los votos necesarios para integrar la Cámara baja, debido a que La Libertad Avanza no consiguió sumar los sufragios necesarios para ubicar su octavo legislador.

De acuerdo con la distribución que arrojó el escrutinio definitivo, La Libertad Avanza consiguió siete bancas: Alejandro Fargosi, Patricia Holzman, Nicolás Emma, Sabrina Ajmechet, Fernando de Andreis, Antonela Giampieri, y Andrés Leone. Fuerza Patria logró cuatro lugares, uno más que los actuales: Itai Hagman, Kelly Olmos, Santiago Roberto y Lucía Cámpora. La izquierda ubicó a Myriam Bregman, mientras que la decimotercera quedó para el senador radical.

Según los datos del escrutinio definitivo de la Justicia Electoral distrito CABA a los que accedió Infobae, La Libertad Avanza obtuvo 854.122 votos para la categoría senador y 783.585 para diputados. Fuerza Patria, 519.119 y 445.340, respectivamente. El Frente de Izquierda 92.657 y 150.523; mientras que Ciudadanos Unidos, la coalición de Lousteau, cosechó 86.100 para la Cámara alta y 99.034 para Diputados.

Con la difusión de los resultados en las cinco provincias donde la elección estuvo más pareja -Chaco, Santa Cruz, La Rioja, La Pampa y Chubut- y la confirmación de la distribución de bancas en el territorio porteño, sólo queda pendiente cuál es resultado definitiva en la provincia de Buenos Aires. Allí, ganó sorpresivamente La Libertad Avanza a Fuerza Patria por una diferencia de apenas 46 mil votos, sobre más de 9 millones. “Está pareja la elección, pero no creo que vaya a cambiar el ganador”, admitió a este medio un dirigente del peronismo.

El escrutinio provisorio que difundió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la noche del domingo terminó convalidado por el recuento de la Justicia Electoral, el único válido para la distribución de las bancas en el Congreso Nacional.

Las declaraciones de Lousteau

“Se acaba de cerrar el escrutinio definitivo en la Ciudad de Buenos Aires y, como lo marcó el provisorio, casi cien mil porteños eligieron nuestra propuesta para que los represente como diputado nacional”, informó el propio legislador electo en su cuenta de X.

Lousteau agregó: “En el escrutinio definitivo subimos 1.294 votos. Y a LLA le faltaron 8.688 votos para poder sumar un diputado más. Muchas gracias a quienes nos apoyaron con su voto, a los militantes y a los fiscales que durante estos días participaron del recuento”.

“Durante estos cinco días hemos tenido que soportar agravios y una inédita campaña de desinformación por parte del oficialismo, que instaló que nuestra diputación estaba en riesgo, cuándo no era así. Decidimos esperar el recuento definitivo en silencio, sin responder ninguna de las mentiras, porque creemos en las instituciones y porque sabíamos cuál era el resultado gracias al trabajo de nuestros fiscales”, consideró.

Y cerró: “Una vez, se comprueba que los escrutinios provisorios son consistentes con los definitivos y que no hay riesgo de fraude ni de manipulaciones. A partir de diciembre voy a trabajar en la Cámara de Diputados para honrar la confianza que depositaron en nosotros”.

Lousteau compitió en la ciudad de Buenos Aires como parte del armado de Provincias Unidas, el bloque de seis gobernadores que participaron de las elecciones y que, salvo el correntino Gustavo Valdés, no pudieron romper la polarización que se produjo en el último tramo de la campaña entre el peronismo y La Libertad Avanza.

Milei logró una categórica victoria en todo el país y dejó a Fuerza Patria en segundo lugar, por una diferencia de más de 17%.