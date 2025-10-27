Resultados elecciones 2025 en Chaco: los datos de los comicios hoy, 26 de octubre

Con una participación que reflejó el interés ciudadano en la redefinición de la representación legislativa, el escrutinio provisorio de las elecciones 2025 en Chaco arrojó resultados que marcan el pulso político de la región. Para la categoría de diputados nacionales, La Libertad Avanza alcanzó el XX% de los votos, seguida por Fuerza Patria con el XX%.

En la disputa por el Senado, la alianza encabezada por La Libertad Avanza obtuvo el 46%, mientras que Fuerza Patria reunió el 45%.

Qué se votó este 26 de octubre en las elecciones 2025

En todo el país, la jornada se enfocó en la renovación parcial de ambas cámaras del Congreso argentino, con la introducción inédita de la Boleta Única de Papel en todas las provincias. Se eligieron 127 diputados y 24 senadores en un proceso que involucró a millones de electores en los 24 distritos nacionales. Según el calendario político, la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado se definieron, garantizando la alternancia y el equilibrio en la representación federal.

El voto en Argentina es obligatorio desde los 18 años y optativo para jóvenes de 16 y 17 y mayores de 70 (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

En Chaco, el electorado designó la composición de cuatro bancas en la Cámara de Diputados y tres en la de Senadores. El padrón provincial habilitó a más de 950.000 personas, según la última actualización de la Cámara Nacional Electoral. 10 fuerzas políticas figuraron en la boleta ante los electores, ordenadas mediante sorteo oficial y permitiendo elegir de manera particularizada por categoría a través del sistema BUP.

La coincidencia del proceso nacional con el provincial generó una movilización importante en los centros de votación, replicando los procedimientos establecidos en la normativa vigente y fortaleciendo la transparencia en la definición de cargos parlamentarios. En algunas provincias también se eligieron cargos locales, aunque Chaco concentró la decisión únicamente en el ámbito nacional.

Qué fuerzas políticas se presentaron en Chaco

Diez fuerzas políticas compitieron por cuatro bancas de diputados y tres de senadores en Chaco

En la boleta que se utilizó en Chaco, las diez fuerzas que compitieron por las cuatro bancas en la Cámara de Diputados y las tres para el Senado estuvieron ubicadas una al lado de la otra. El orden de los partidos, establecido a partir de un sorteo oficial, fue el siguiente:

Proyecto Sur

Partido del Obrero

NEPAR

La Libertad Avanza

Frente Integrador

Vamos Chaco

Partido Dignidad Popular

Fuerza Patria

Partido Polo Social - Movimiento de Bases

UNIR

Qué pasa si no voté este 26 de octubre en las elecciones 2025

El régimen electoral argentino estipula que el voto es universal, secreto y obligatorio para todos los ciudadanos a partir de los 18 años, y optativo para jóvenes de 16 y 17, así como para quienes superan los 70 años. Las personas habilitadas que no asistieron a votar el 26 de octubre quedan registradas en el Registro de Infractores, lo que puede generar sanciones administrativas y económicas.

Las consecuencias de no votar según el Artículo 125 del Código Electoral Nacional son las siguientes:

Los electores que no participaron tienen 60 días para justificar su ausencia ante la Cámara Nacional Electoral

La multa varía según la cantidad de ausencias previas:

Primera falta: $50

Segunda falta: $100

Tercera falta: $200

Cuarta falta: $400

Quinta falta y siguientes:$500

Figurar en el Registro de Infractores puede impedir realizar los siguientes trámites oficiales:

Renovación del DNI

Obtención de pasaporte

Inicio de trámites jubilatorios

Solicitud de certificados de antecedentes penales

Se inhabilita para ejercer cargos públicos durante tres años.

Quienes no participaron en los comicios disponen de 60 días para presentar una justificación válida por la ausencia, a través de los canales oficiales habilitados por la Cámara Nacional Electoral, embajadas, consulados o secretarías electorales correspondientes. Si no justifican la inasistencia, permanecerán en el registro y solo podrán regularizar su situación abonando la multa correspondiente.