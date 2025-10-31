La otra interna del Gobierno: los planes de Pareja en PBA y el choque con el sector de Caputo y el PRO

Sebastián Pareja (Gustavo Gavotti)

Los resultados conocidos el domingo configuraron un nuevo tablero en la política nacional y en cada uno de los distritos del país. La provincia de Buenos Aires no es la excepción. La alianza entre La Libertad Avanza y el PRO logró imponerse al peronismo-kirchnerista por escaso margen y, con eso, comenzaron las diferentes reivindicaciones de las huestes oficialistas.

La Provincia no le escapa a la dinámica internista que caracteriza a LLA en el último tiempo. Se trata de algo público. El presidente bonaerense del partido libertario, Sebastián Pareja, es la corporeización de Karina Milei en el armado provincial y mantiene una relación tirante con el sector vinculado al asesor presidencial Santiago Caputo, la agrupación Las Fuerzas del Cielo. Este último sector ha configurado en el último tiempo una cercanía mayor al PRO, que en Buenos Aires tiene como responsable al diputado nacional Cristian Ritondo.

Quien busca escapar a esa lógica es el diputado electo, Diego Santilli, quien terminó reemplazando a José Luis Espert como cabeza de lista para los comicios nacionales y fue parte importante en el recorte de distancia con el kirchnerismo. Su victoria lo catapultó inevitablemente como un clarísimo contendiente a la gobernación para el 2027, cuando Axel Kicillof deba decidir a un sucesor que aún no está determinado. El mismo Milei le dijo a Ritondo el domingo por la noche que su candidato era Santilli.

Santiago Caputo entrando a Casa Rosada (Maximiliano Luna)

Santilli trata de evitar que se hable sobre una eventual candidatura suya para dentro de dos años. “Las postulaciones adelantadas te suelen quemar demasiado. Pero le ganó dos veces al kirchnerismo en cuatro años, no va a poder evitar que se hable de eso”, dice un integrante de la Casa Rosada. En el entorno de “El Colo” marcan que seguirá siendo del PRO, que su relación con la cúpula de la Casa Rosada continuará fluida como lo viene siendo en los últimos años.

A diferencia de lo que suele suceder con la totalidad de las figuras que forman parte del oficialismo o lo circunvalan, Santilli es una de las pocas que no ha caído en la grieta libertaria. “Karina y Santiago saben que está para colaborar con todos y que funcione el proyecto del Presidente”, comenta alguien que lo conoce al dedillo. La elasticidad del diputado es tal que ha ido a charlas organizadas las diputadas electas Andrea “La Nena” Vera y Myriam Niveyro -parejistas puras- o a irse a rapar a La Misa, el programa de Daniel Parisini, conocido como “el Gordo Dan”.

Dada la contundencia de la victoria de Santilli, no han salido figuras del oficialismo a negar que sea el que más posibilidades tiene de hacerse con la candidatura a la gobernación. Hay integrantes de la cúpula de la Casa Rosada que ven nombres que pueden disputar ese título, pero que prefieren guardar sus cartas para más adelante. Se trata de un juego silencioso que comenzará a materializarse más adelante.

Diego Santilli (Gustavo Gavotti)

En el corto plazo, hay asuntos pendientes que prometen tener cabida en la agenda pública de las próximas semanas. Tal y como adelantó Infobae, Pareja planea remover al caputista Agustín Romo de la presidencia de bloque libertario en la Legislatura bonaerense para poner a su alter ego, el diputado provincial electo y dirigente platense Juanes Osaba.

No es un movimiento para nada menor. Es una declaración de principios en la interna que tiene con el asesor presidencial y todo el circuito de influencers digitales que suelen insultarlo en las redes.

“Se manejó con mucha indulgencia, pero ahora es otra etapa. Sebastián ocupaba un rol en el Poder Ejecutivo [es subsecretario de Integración Socio Urbana] y ahora que se va a la Cámara de Diputados va a poder estar más libre”, indica una de sus personas de máxima confianza. “Tengo que conducir todo el proceso del armado de la Provincia”, le habría dicho a los suyos. Los cálculos a vuelo de pájaro indican que tendrá 19 legisladores propios (contando las dos cámaras provinciales).

De todas maneras, el dirigente mantuvo un tono extremadamente cauto en las últimas entrevistas televisivas y radiales que otorgó: ponderó a Santilli, resaltó el rol de Milei y negó que tenga internas con Caputo.

El armador se siente ampliamente respaldado por la hermana presidencial -después de Javier Milei, la persona de mayor poder al interior de la Casa Rosada-, que lo ve como una especie de “barrera de entrada” del caputismo en la Provincia, tal y como reconoció una figura de su entorno a Infobae. Su vínculo también es bueno tanto con el armador nacional Eduardo “Lule” Menem como con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En ese último ámbito, Pareja tiene tres diputados electos que son de su entorno: Niveyro, Vera y Alejandro Carrancio, su hombre en la ciudad de Mar del Plata.

Agustín Romo

Los Menem consideran que pueden articular con Pareja tanto en la Provincia como en el Congreso. Incluso, lo ven como una suerte de hombre clave para rosquear en ciertos proyectos. “Va a ser muy útil”, indicaron por esas filas.

En esos mismos pasillos transita Ritondo, uno de los dirigentes con mayor experiencia legislativa de toda la cámara. El dirigente y su entorno no harán un interbloque con La Libertad Avanza, una jugada que propicia el menor de los dos Menem. “Tenemos más chances de sumar por afuera que estando adentro. Queremos tener nuestra propia identidad”, marcan en ese círculo, en el que no ocultan que tienen muchas más diferencias con Las Fuerzas del Cielo que con la estructura del parejismo. “Van a ser los primeros en bajarse del barco si es que no tienen lo que buscan. Si a sus legisladores los intendentes les tiran dos mangos, muchos son capaces de irse”, asestaron.

A partir de ahora cada espacio hará su juego. “De acá en más me resbala lo que haga la gente de Pareja”, dijo una altísima fuente amarilla a este medio. Los integrantes bonaerenses del PRO no olvidan los cortocircuitos que se generaron en la fiscalización de La Matanza. El partido tiene como principal referente al diputado electo Alejandro Finnochiaro. En los días previos, sus hombres pegaron el portazo decidiendo retirar a más de 1000 fiscales que se había inscripto, alegando presuntas irregularidades en el manejo de fondos. Esas acusaciones fueron hechas contra el principal hombre de Pareja en la fiscalización provincial, Luis Ontiveros, a quien acusaron de querer regalarle la elección al intendente de ese partido, Fernando Espinoza.

Cristian Ritondo (Gustavo Gavotti)

En el sector del armador libertario alegaron que aquello se trató de una operación, aunque reconocen que hubo un estado de WhatsApp publicado por Ontiveros muy provocativo contra el PRO que desató el vendaval posterior. Karina Milei habría estado al tanto de toda la disputa. En ese mismo distrito, los hombres de Pareja configuraron la agrupación Los Inquebrantables, la cual tuitea con fuertes consignas contra el partido macrista y los alfiles de Santiago Caputo.

Con vistas al 2027, el entorno caputista parece respaldarse en el armado de Ritondo como para confrontar contra la estructura montada por Pareja. En el PRO bonaerense marcan que ya no tienen ningún tipo de contacto con sus pares libertarios y militan a cielo abierto la candidatura de Santilli para la gobernación. Aunque el acompañamiento del partido provincial de La Libertad Avanza será vital, ya que es Pareja quien tiene la lapicera legal para realizarlo, son los hermanos Milei quienes decidirán el nombre que figure en la boleta.

El Presidente recibió en la residencia de Olivos al diputado Diego Santilli la noche del lunes, en una cena que se extendió hasta las dos de la mañana y en la que ambos dirigentes reafirmaron su alianza política con la mirada puesta en la gobernación de la provincia de Buenos Aires en 2027. La relación entre Milei y Santilli se fortaleció durante su paso conjunto por la Cámara de Diputados entre 2021 y 2023, y fue determinante en el acuerdo político que, tras las elecciones generales, facilitó el acercamiento entre La Libertad Avanza y el PRO. En ese proceso, Santilli actuó como articulador junto a Ritondo, lo que permitió sellar el pacto entre Mauricio Macri y Milei, con la participación de Patricia Bullrich.