Política

Quiénes serán los nuevos diputados y senadores de CABA en el Congreso tras las elecciones legislativas 2025

La Ciudad renovó sus 3 bancas en el Senado y 13 escaños en la Cámara Baja. Todos los nombres de los legisladores que asumirán el 10 de diciembre

Catalina Puppo

Por Catalina Puppo

Guardar

Este domingo 26 de octubre se llevaron adelante las elecciones legislativas 2025 en todo el país. En total, se renovaron 127 bancas de diputados y 24 de senadores. Los comicios finalizaron con el triunfo de La Libertad Avanza que obtuvo el 40% de los votos a nivel nacional, y la participación electoral fue del 67,8%.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hubo 2.520.249 de ciudadanos habilitados para votar 3 senadores y 13 diputados.

Según los datos oficiales, en la categoría de senadores, La Libertad Avanza obtuvo el 50,3% de los votos, y conquistó dos de las tres bancas en juego en la Cámara Alta. En tanto, Fuerza Patria quedó con el 30,6%, y se quedó con la tercera banca del Senado.

En la categoría de diputados, La Libertad Avanza obtuvo 47,3% y ganó 7 bancas. Fuerza Patria quedó en el segundo lugar con el 26,9%, y conquistó 4 bancas. En tercer lugar, se ubicó el Frente de Izquierda-Unidad con el 9,1% de los votos y conquistó una banca, y en el cuarto, Ciudadanos Unidos logró el 6% y obtuvo una banca.

Quiénes son los nuevos senadores de CABA tras las elecciones legislativas 2025

Según los datos oficiales, los dos candidatos que ingresarán al Senado por La Libertad Avanza son Patricia Bullrich y Agustín Monteverde. Mientras que Mariano Recalde será quien ocupe el lugar conquistado por Fuerza Patria en la Cámara Alta.

Quiénes serán los nuevos diputados de CABA tras las elecciones legislativas 2025

A continuación, el detalle de los diputados que ingresarán al Congreso a partir del 10 de diciembre, tras los resultados de los comicios legislativos:

La Libertad Avanza

  • Alejandro Fargosi
  • Patricia Holzman
  • Nicolas Emma
  • Sabrina Ajmechet
  • Fernando de Andreis
  • Antonela Giampieri
  • Andres Leone

En el caso de Ajmechet, renovará el mandato 2021-2025 que ocupaba en el bloque del PRO. Mientras que Araujo y Emma harán los propio por La Libertad Avanza.

Fuerza Patria

  • Itai Hagman
  • Raquel Kismer
  • Santiago Roberto
  • Lucía Cámpora

En el caso de Hagman, renovará el mandato 2021.2025 que ocupó por el bloque Unión por la Patria.

Frente de Izquierda Unidad

  • Myriam Bregman

Somos Ciudadanos

  • Martín Lousteau

Cuántas bancas tendrá cada bloque en total en la Cámara de Diputados luego del 10 de diciembre

La Libertad Avanza incrementará su representación en el Congreso al pasar de 37 a 93 bancas desde el 10 de diciembre, tras obtener 64 escaños de los ocho que ponía en juego, lo que representa una ganancia neta de 56 lugares.

El bloque de Fuerza Patria mantendrá la mayor cantidad de bancas, con 97, aunque perdió cuatro respecto a la composición anterior, ya que defendía 48 y consiguió 44 en la nueva cámara.

Este resultado modifica el equilibrio de poder y posiciona a los bloques de Provincias Unidas, el PRO y la UCR en un rol decisivo: Provincias Unidas baja de 18 a 17 senadores, el PRO desciende de 35 a 14 y la UCR se reduce de 14 a 3. Estas agrupaciones deberán definir si se alinean con los provinciales, que suman 12, o si mantienen su autonomía, lo que podría convertirlas en árbitros de las principales disputas legislativas.

El Frente de Izquierda perdió una banca y quedó con 4 representantes en el Congreso, mientras que los 17 escaños restantes corresponden a diputados que se apartaron de sus bloques originales o pertenecen a partidos minoritarios.

Cuántas bancas tendrá cada bloque en total en el Senado luego del 10 de diciembre

El Senado, compuesto por 72 integrantes, presentará una nueva conformación desde el 10 de diciembre tras las recientes elecciones. La Libertad Avanza incrementará su presencia a 20 legisladores propios, quedando a cinco aliados de alcanzar el tercio necesario para bloquear iniciativas, aunque aún distante del quorum de 37.

El kirchnerismo reducirá su representación de 34 a 28 bancas, pero mantendrá la condición de primera minoría.

Por su parte, tanto el PRO (pasa de 8 a 6 bancas) como la UCR (pasa de 13 a 9) y Provincias Unidas (de 5 a 3) experimentarán una disminución en sus escaños, mientras que los partidos locales lograrán un leve aumento en su participación.

Cómo se reparten las bancas en el Congreso Nacional

El sistema utilizado para asignar los lugares en la Cámara de Diputados es el D’Hondt, que distribuye los escaños de acuerdo al caudal de votos obtenidos por cada lista. El voto en blanco se considera válido y se suma al total de sufragios emitidos, aunque no beneficia a ningún partido.

Este mecanismo eleva el porcentaje necesario para que las fuerzas políticas accedan al reparto de bancas, lo que puede dificultar la representación de partidos menores. Por el contrario, el voto nulo no se toma en cuenta para la distribución de escaños.

En la práctica, el sistema D’Hondt excluye a las listas que no superan el 3% del padrón electoral en su provincia.

Para las que sí lo logran, se divide el total de votos válidos de cada lista por la cantidad de cargos en disputa, seleccionando las cifras más altas hasta completar los escaños disponibles.

Por ejemplo, si una provincia reparte cinco bancas entre tres partidos y la lista A obtiene 5.000 votos, la B 3.000 y la C 2.000, los resultados de las divisiones determinan que la lista A accede a tres bancas, mientras que B y C obtienen una cada una.

En tanto, en el Senado se realiza el reparto por mayoría simple. Es decir, de las tres bancas en juego en cada una de las provincias que votaron esta categoría, dos se otorgan a la fuerza política que obtuvo la mayoría, y una, a la que ocupó el segundo lugar.

Temas Relacionados

Elecciones 2025Elecciones CABA 2025Elecciones 2025 ArgentinaCongreso de la NaciónÚltimas noticias

Últimas Noticias

“Lo odio”: fuerte mensaje de Mario Pergolini contra Guillermo Moreno tras la condena de la Corte Suprema

El conductor recordó episodios de su conflicto con el ex funcionario y celebró la ratificación de los fallos que lo inhabilitan para cargos públicos

“Lo odio”: fuerte mensaje de

El Gobierno invitó a 20 gobernadores a la reunión con Milei en Casa Rosada y busca una foto amplia para mostrar dialoguismo

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cursó la convocatoria a mandatarios aliados y abiertamente opositores. Quedarán afuera de la cumbre Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Gustavo Melella y Ricardo Quintela

El Gobierno invitó a 20

“Tantas veces me mataron, tantas veces me morí”: Guillermo Francos apeló a la canción “Como la Cigarra” para hablar de su futuro

El jefe de Gabinete calificó de “operaciones de baja estofa” los rumores sobre su desplazamiento en el cargo por el presidente Javier Milei, y ratificó su continuidad de la mano del clásico de María Elena Walsh

“Tantas veces me mataron, tantas

Antes de reunirse con Milei, Mauricio Macri anticipó: “El PRO tendrá un candidato en 2027″

El expresidente participó en un seminario en Chile y aseguró que su partido “está más vivo que nunca”, aunque reconoció que hoy la prioridad es acompañar las reformas del Gobierno. También habló de su relación con el Jefe de Estado y de su futuro político

Antes de reunirse con Milei,

¿Jornada de 13 horas?: Sturzenegger contestó sobre una de las principales críticas que recibe la reforma laboral

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado defendió el proyecto que se debatirá próximamente Congreso

¿Jornada de 13 horas?: Sturzenegger
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mercados: acciones y bonos hacen

Mercados: acciones y bonos hacen una pausa después del fuerte rebote post elecciones

“Simplemente lo disfruto”: la fórmula de Cher a los 79 años para entrenar cinco veces por semana

Encontraron restos humanos en Entre Ríos y presumen que se trata del remisero asesinado por Pablo Laurta

La UBA será sede del Primer Congreso Internacional Diego Maradona

Empezaron las pruebas del Trambus eléctrico, que se suma a las líneas de colectivos de CABA

INFOBAE AMÉRICA
La peor tragedia del huracán

La peor tragedia del huracán Melissa en Haití: el desborbe de un río mató a 20 personas, diez de ellas niños

Pruebas nucleares: Rusia dijo que las retomará si Estados Unidos lo hace primero

El pacto de Trump y Xi Jinping sobre tierras raras: qué papel cumplen en la batalla por el liderazgo tecnológico

Marta Minujín presentará una “Torre de Pisa de Spaghettis” en el Recoleta y expande su presencia mundial

El Salvador extendió el estado de excepción, el número 44 desde su entrada en vigor hace más de tres años

TELESHOW
Maxi López sorprendió con un

Maxi López sorprendió con un nuevo proyecto artístico que lo apasiona en Argentina: su talento oculto

Pampita y Martín Pepa festejan su primer año juntos: un viaje a Luján, la distancia superada y el presente perfecto

Guido Kaczka fue sorprendido en vivo con un insólito regalo en la calle y una ventana le impidió recibirlo

Las conmovedoras palabras de Dalma y Gianinna Maradona a Diego el día en que hubiera cumplido 65 años: “Por salvarme”

Darío Barassi protagonizó un divertido “duelo de escotes” con una participante al aire: “Si ella muestra yo también”