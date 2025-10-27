Política

Resultados elecciones 2025 en CABA: los datos de los comicios hoy, 26 de octubre

Los ciudadanos porteños eligieron 13 diputados y 3 senadores nacionales. Cuánto obtuvo cada fuerza política, comuna por comuna

Guardar

Este domingo 26 de octubre se llevaron a cabo elecciones claves en Argentina, donde se implementó de forma inédita en todo el país la Boleta Única de Papel (BUP). En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el electorado eligió 13 diputados nacionales y 3 senadores nacionales, bajo un nuevo sistema que buscó mayor transparencia y eficiencia en el proceso de votación.

Según los datos oficiales, La Libertad Avanza obtuvo 47,3%, mientras que Fuerza Patria alcanzó el 26,9%.

Acá podés ver todos los resultados a nivel nacional.

Qué se votó este 26 de octubre

Durante estos comicios, la ciudadanía eligió 127 diputados nacionales, equivalentes a la mitad de la Cámara de Diputados, y 24 senadores nacionales, correspondientes a un tercio de la cámara alta. Este esquema responde al régimen institucional argentino de renovación parcial de ambas cámaras cada dos años.

En CABA, la votación definió 13 bancas de diputados y 3 de senadores nacionales, en conjunto con otras siete jurisdicciones que también designaron representantes al Senado.

La novedad fue la utilización de la Boleta Única de Papel, regulada por la Ley 27.781 y el Decreto 1049/2024. Cada persona recibió una sola hoja oficial, diseñada por la Cámara Nacional Electoral, donde se incluyeron todas las listas y candidaturas disponibles para cada categoría.

La Boleta Única de Papel
La Boleta Única de Papel se utilizó por primera vez a nivel nacional en los comicios de Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué fuerzas políticas se presentaron en CABA

Para el Senado, las listas y candidaturas fueron las siguientes:

  • La Libertad Avanza: Patricia Bullrich y Agustín Monteverde.
  • Fuerza Patria: Mariano Recalde y Ana Arias.
  • Ciudadanos Unidos: Graciela Ocaña y Martín Ocampo.
  • Para Adelante: Facundo Manes y Carla Pitiot.
  • Potencia: Juan Martín Paleo y Ana Luisa Paulessu.
  • Coalición Cívica: Marcela Campagnoli y Claudio Cingolani.
  • Movimiento Ciudadano: Esteban Paulón y Daniela Soldano.
  • Frente de Izquierda y de Trabajadores: Christian Castillo y Mercedes Trimarchi.
  • Nuevo Movimiento al Socialismo: Héctor Heberling.
  • UCEDE: Diego Guelar y Luciana Minassian.
  • Partido Movimiento Plural: Gustavo D’Elia y Mariana Funez Llaneza.

Para la Cámara de Diputados, las listas y candidaturas fueron las siguientes:

  • La Libertad Avanza: Alejandro Fargosi, Patricia Holzman, Nicolas Emma, Sabrina Ajmechet, Fernando de Andreis, Antonela Giampieri, Andres Leone, Valeria Rodrigues Trimarchi, Fernando Pedrosa, María Fernanda Araujo, Lautaro Saponaro, Paloma Linik, Juan Manuel Bensusan, Guadalupe Baulos, Roberto Andrés Campos, Daiana Bravo Ckacka, Hector Francisco Aguirre, Cristina Liliana Ballesteros, Alberto Arco, María Vildoza y Arturo García Rams.
  • Fuerza Patria: Itai Hagman, Raquel Olmos, Santiago Roberto y Lucía Cámpora.
  • Ciudadanos Unidos: Martín Lousteau, Piera Fernández, Gustavo Marangoni y Yesica Barreto.
  • Potencia: Ricardo López Murphy, Bernarda Fait, Leopoldo Sahores, Isabel Cospito, Carlos Rodríguez, Bianca Dell’Aquila, Miguel Angel Chamli, Valeria Victoria Jarmoliuk Videnkina, Luis Castillo, María Rosa Davagnino, Miguel Ángel Lacour, Solange Ledo y Jonathan Tolisano.
  • Coalición Cívica: Hernán Reyes.
  • Movimiento Ciudadano: Alejandro Katz, Diana Maffia, Gabriel Puricelli y María Rachid.
  • Frente de Izquierda y de Trabajadores: Myriam Bregman y Gabriel Solano.
  • Partido Unidad Popular: Claudio Lozano, Eva Koutsovitis, Jonatan Baldiviezo, Nina Brugo y Pablo Bergel.
  • Nuevo Movimiento al Socialismo: Federico Winokur.
  • UCEDE: Marcelo Portas Dalmau y María Barrera Echavarria.
  • Partido Movimiento Plural: Marcelo Peretta, Jimena Castiñeira Arce, Jorge Porcel Jr, Elsa Aurora Nieto y Jorge Rosario Ferris.
  • Partido Integrar: Claudio García, Graciela Claudia Balestra, Víctor Daniel Amoroso, Nilda Ester Prieto, Gustavo Osman Massud, Florencia Lía Dellacasa, Germán Andrés Borrego, Ana del Carme Correa, Cristian Uriel Natero, Adriana Edith Merlo, Carlos Guillermo Montaldo, Aldana Paola Salazar y Adrián Marcos Giotti.
  • Para Adelante: Sergio Abrevaya, Viviana Dirolli, Martín Borgna, Mirna Biglione, Fernando Gril, González de la V, Marcelo Insúa, Ana Etchegaray, Emilio Cornaglia y Fernández Roa.
En CABA, participaron listas de
En CABA, participaron listas de fuerzas como La Libertad Avanza, Fuerza Patria, Ciudadanos Unidos y otras (AP/Gustavo Garello)

Qué pasa si no voté este 26 de octubre

Las personas que no hayan emitido su voto este 26 de octubre y no puedan justificar su ausencia ante la Justicia Electoral serán incluidas en el Registro de Infractores al Deber de Votar. De acuerdo con la legislación vigente, la falta de justificación puede derivar en multas económicas de entre $50 y $500, restricciones para realizar trámites ante organismos estatales durante un año y la inhabilitación para asumir cargos públicos por tres años.

Sólo quedan exentas de estas sanciones quienes acrediten, en tiempo y forma, causas aceptadas legalmente. Entre los motivos válidos se encuentran: enfermedad o imposibilidad física comprobada con un certificado oficial, la distancia mayor a 500 kilómetros respecto al lugar de votación (respaldada por constancia policial), tareas laborales esenciales, o el desempeño de funciones electorales en otra mesa. El trámite de justificación puede realizarse de manera digital, ingresando al Registro de Infractores y cargando la documentación correspondiente. Si el motivo es aceptado, no se aplicarán sanciones.

Las personas menores de 18 o mayores de 70 años no están obligadas a votar y, en caso de no concurrir, no recibirán penalización alguna ni serán incorporadas al Registro de Infractores.

Temas Relacionados

Elecciones 2025Elecciones 2025 ArgentinaNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

El oficialismo de Zamora arrasó en Santiago del Estero: Elías Suárez será el nuevo gobernador

El candidato del Frente Cívico ganó con el 70% de los votos, mientras que el mandatario actual será senador al imponerse con el 55% de los sufragios. El PJ retuvo su banca en el Senado. Alta participación electoral

El oficialismo de Zamora arrasó

Senado: LLA casi triplica sus bancas, el PJ quebró su piso histórico de 30 y los futuros aliados serán clave

Ocho provincias definieron 24 legisladores. El oficialismo no arriesgaba y tendrá un escenario positivo de 20 escaños propios. Fuerza Patria hace una pésima elección bajo las órdenes de Cristina Kirchner y desciende de 34 a 28

Senado: LLA casi triplica sus

Abusos sexuales, violencia de género y estafas: quiénes fueron los prófugos que atraparon cuando fueron a votar

Hasta esta tarde eran al menos 16 los sospechosos con pedido de captura de la Justicia que fueron apresados tras emitir el sufragio en diversas escuelas

Abusos sexuales, violencia de género

Categórico triunfo de La Libertad Avanza: gana en la provincia de Buenos Aires y obtiene más del 40% de los votos en todo el país

El oficialismo obtuvo un fuerte respaldo en las urnas, incluso en la provincia de Buenos Aires, donde hace menos de dos meses había perdido por más de 14 puntos. El Presidente iniciará la segunda etapa de su mandato con un mayor respaldo en el Congreso y oxígeno para realizar los cambios del Gabinete anunciados

Categórico triunfo de La Libertad

Resultados elecciones legislativas nacionales 2025: todos los datos oficiales

Este domingo 26 de octubre se votaron 127 diputados y 24 senadores nacionales. Cuántos votos obtuvo cada fuerza política

Resultados elecciones legislativas nacionales 2025:
ÚLTIMAS NOTICIAS
El oficialismo de Zamora arrasó

El oficialismo de Zamora arrasó en Santiago del Estero: Elías Suárez será el nuevo gobernador

Gestos, posturas y emociones: qué reveló la comunicación no verbal de los candidatos en los discursos

Senado: LLA casi triplica sus bancas, el PJ quebró su piso histórico de 30 y los futuros aliados serán clave

Abusos sexuales, violencia de género y estafas: quiénes fueron los prófugos que atraparon cuando fueron a votar

Categórico triunfo de La Libertad Avanza: gana en la provincia de Buenos Aires y obtiene más del 40% de los votos en todo el país

INFOBAE AMÉRICA
Contundente victoria del gobierno de

Contundente victoria del gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas en Argentina

Donald Trump prometió resolver “muy rápidamente” el conflicto armado entre Pakistán y los talibanes de Afganistán

Constituciones dictatoriales violan derechos humanos y producen miseria

La dictadura de Maduro desafió a EEUU por su despliegue en el Caribe: “No nos intimidan ejercicios militares ni gritos de guerra”

Pete Hegseth, jefe del Pentágono, inicia una gira clave por Asia para reforzar alianzas y frenar la influencia de China

TELESHOW
El incendio en la casa

El incendio en la casa de Claudia Schijman que provocó su muerte: había sufrido quemaduras en sus brazos

Ivana Icardi relató el percance que sufrió trabajando en Alemania: “Manden buenas vibras”

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en la noche en que el amor volvió a brillar: el “te amo” que le dedicó el futbolista

Karina Jelinek recordó en las Elecciones Legislativas 2025 su famoso video viral: “¡Ábranme, quiero votar!"

Juana Repetto contó por qué no tiene televisores en el living ni en las habitaciones de sus hijos: “Es suficiente”