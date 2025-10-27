Política

Resultados elecciones 2025 en Mendoza: los datos de los comicios hoy, 26 de octubre

La provincia renovó cinco bancas en la Cámara Baja del Congreso y cargos públicos a nivel provincial

Guardar

El domingo se cerró el extenso calendario de elecciones de 2025, con una jornada en la que millones de argentinos concurrieron a las urnas para redefinir la composición del Congreso nacional. El principal objetivo de esta convocatoria fue la elección de 127 diputados y 24 senadores, en paralelo con varias renovaciones de cargos locales según el cronograma de cada provincia.

Alianza La Libertad Avanza se ubicó primero con el 53,6% de los sufragios, mientras que Fuerza Justicialista Mendoza obtuvo el 25,12%.

Podés ver todos los resultados de las elecciones legislativas nacionales 2025 acá.

Qué se votó este 26 de octubre en las elecciones 2025

El proceso electoral del domingo tuvo como eje la renovación parcial de ambas cámaras del Congreso argentino. Conforme al régimen de recambio parlamentario dispuesto por la legislación vigente, se renovaron 127 bancas de diputados nacionales y 24 de senadores, los cuales están distribuidos proporcionalmente entre los 24 distritos que conforman la nación.

Este mecanismo de recambio estableció que todas las provincias participaron en la renovación de la mitad de sus representantes en la Cámara baja, mientras que un tercio del Senado se definió entre las jurisdicciones designadas para este ciclo. Asimismo, la jornada registró la implementación por primera vez de la Boleta Única de Papel (BUP), la cual centralizó en una sola hoja a la totalidad de las listas de cada distrito.

La provincia cuyana también renovó
La provincia cuyana también renovó cargos locales (REUTERS/Agustin Marcarian)

En Mendoza, los ciudadanos votaron para la renovación de representantes en la Cámara de Diputados. En este turno electoral, Mendoza no puso en disputa cargos para el Senado, concentrando su atención exclusivamente en la selección de los legisladores que integrarán la Cámara baja. Para esta jornada, 1.525.824 mendocinos estuvieron habilitados.

La boleta de la provincia cuyana incluyó a ocho listas, entre ellas las principales fuerzas nacionales. Por primera vez, todas las opciones figuraron en una misma lista y los votantes únicamente tacharon el recuadro del candidato elegido, dejando atrás el sistema de boletas individuales con sobre.

Por otro lado, la provincia atravesó el proceso electoral local, donde se renovaron las bancas del senado provincial, de diputafos y los concejales.

Qué fuerzas políticas se presentaron en Mendoza

Fuerza Justicialista Mendoza

  • Emir Félix
  • Marisa Uceda
  • Matías Stevanato
  • Florencia Destéfanis
  • Fernando Ubieta

Frente Verde

  • Mario Vadillo
  • Belén Bobba
  • Dugar Chappel
  • Oriana Torres
  • Maximiliano Muñoz

Protectora Fuerza Política

  • Carolina Jacky
  • Carlos Jesús Sebastián Zelada
  • María Inés Rojas
  • Mateo Adrián Matas
  • Laura Griselda Urzi

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad

  • Micaela Blanco Minoli
  • Nicolás Fernández
  • Marta Bernabeu
  • Nicolás Cortez
  • Julieta Uceda

Movimiento al Socialismo

  • Susana Barros
  • Fernando Flores
  • Pamela Miranda
  • Nahuel Díaz
  • Lis López

Frente Libertario Demócrata

  • Gabriel Sottile
  • Mariel Maestri
  • Gastón Pescarmona
  • Ángeles Bermejo
  • Federico Raffetto

Alianza Defendamos Mendoza - Provincias Unidas

  • Jorge Difonso
  • Flavia Manoni
  • Jorge Palero
  • Gisella Talquenca
  • Luis Gabriel Escobar

Alianza La Libertad Avanza

  • Luis Petri
  • Pamela Verasay
  • Álvaro Martínez
  • María Metral Asensio
  • Mauricio Pinti
Aquellos que no hayan votado
Aquellos que no hayan votado serán integrafos en el Registro de Infractores al Deber de Votar (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Qué pasa si no voté este 26 de octubre en las elecciones 2025

Para las elecciones, la obligación de votar recayó sobre todos los ciudadanos registrados en el padrón electoral con 18 años o más, tal como lo define la normativa nacional. Sin embargo, quienes tienen 16 o 17 años, al igual que los mayores de 70, no son sancionados en caso de no votar.

En contraste, quienes estaban alcanzados por el voto obligatorio, pero no participaron en los comicios, fueron incorporados automáticamente al Registro de Infractores al Deber de Votar. Esta inclusión conlleva la imposición de multas, que ascienden progresivamente con cada falta reiterada.

  • Primera falta:$50
  • Segunda falta:$100
  • Tercera falta:$200
  • Cuarta falta:$400
  • Quinta falta y siguientes:$500

Temas Relacionados

Elecciones 2025Elecciones 2025 ArgentinaNewsroom BUEÚltimas noticiasElecciones Mendoza 2025

Últimas Noticias

La Libertad Avanza se impuso por menos de un punto en PBA y consolidó su triunfo de mayo en CABA

El oficialismo sorprendió con el recorte de la brecha de 14 de puntos respecto del 7 de septiembre, y superó en la Ciudad los votos que sacaron los libertarios y el PRO en mayo pasado

La Libertad Avanza se impuso

Provincias Unidas no pudo romper la polarización y tuvo un debut electoral por debajo de lo esperado

Gustavo Valdés fue el único que pudo festejar en Corrientes, aunque por una diferencia mínima. Santa Fe y Córdoba no lograron imponer a sus candidatos, y en la Patagonia la derrota fue amplia. La sorpresa estuvo en la Ciudad de Buenos Aires

Provincias Unidas no pudo romper

Resultados elecciones 2025 en La Pampa: los datos de los comicios hoy, 26 de octubre

En la provincia se eligieron tres diputados nacionales. Cuántos votos obtuvo cada fuerza política

Resultados elecciones 2025 en La

Resultados elecciones 2025 en Jujuy: los datos de los comicios hoy, 26 de octubre

La provincia renovó 3 bancas en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional

Resultados elecciones 2025 en Jujuy:

Resultados elecciones 2025 en Formosa: los datos de los comicios hoy, 26 de octubre

Este domingo, se celebraron las elecciones legislativas en todo el país. En Formosa, se eligieron dos diputados nacionales a través del sistema de la Boleta Única de Papel (BUP)

Resultados elecciones 2025 en Formosa:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Resultados elecciones 2025 en Misiones:

Resultados elecciones 2025 en Misiones: los datos de los comicios hoy, 26 de octubre

La Libertad Avanza se impuso por menos de un punto en PBA y consolidó su triunfo de mayo en CABA

Provincias Unidas no pudo romper la polarización y tuvo un debut electoral por debajo de lo esperado

Resultados elecciones 2025 en La Pampa: los datos de los comicios hoy, 26 de octubre

Resultados elecciones 2025 en Jujuy: los datos de los comicios hoy, 26 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Así reflejaron los principales medios

Así reflejaron los principales medios del mundo la victoria del gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas en Argentina

Contundente victoria del gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas en Argentina

Donald Trump prometió resolver “muy rápidamente” el conflicto armado entre Pakistán y los talibanes de Afganistán

Constituciones dictatoriales violan derechos humanos y producen miseria

La dictadura de Maduro desafió a EEUU por su despliegue en el Caribe: “No nos intimidan ejercicios militares ni gritos de guerra”

TELESHOW
El video que grabó Lourdes

El video que grabó Lourdes de Bandana agradeciendo tras la detención de su novio: “Un día a la vez”

MasterChef Celebrity no salió al aire por las elecciones y fue reprogramado: la palabra de Wanda Nara y Grego Rossello

El incendio en la casa de Claudia Schijman que provocó su muerte: había sufrido quemaduras en sus brazos

Ivana Icardi relató el percance que sufrió trabajando en Alemania: “Manden buenas vibras”

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en la noche en que el amor volvió a brillar: el “te amo” que le dedicó el futbolista