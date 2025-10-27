Resultados elecciones 2025 en Mendoza: los datos de los comicios hoy, 26 de octubre

El domingo se cerró el extenso calendario de elecciones de 2025, con una jornada en la que millones de argentinos concurrieron a las urnas para redefinir la composición del Congreso nacional. El principal objetivo de esta convocatoria fue la elección de 127 diputados y 24 senadores, en paralelo con varias renovaciones de cargos locales según el cronograma de cada provincia.

Alianza La Libertad Avanza se ubicó primero con el 53,6% de los sufragios, mientras que Fuerza Justicialista Mendoza obtuvo el 25,12%.

Qué se votó este 26 de octubre en las elecciones 2025

El proceso electoral del domingo tuvo como eje la renovación parcial de ambas cámaras del Congreso argentino. Conforme al régimen de recambio parlamentario dispuesto por la legislación vigente, se renovaron 127 bancas de diputados nacionales y 24 de senadores, los cuales están distribuidos proporcionalmente entre los 24 distritos que conforman la nación.

Este mecanismo de recambio estableció que todas las provincias participaron en la renovación de la mitad de sus representantes en la Cámara baja, mientras que un tercio del Senado se definió entre las jurisdicciones designadas para este ciclo. Asimismo, la jornada registró la implementación por primera vez de la Boleta Única de Papel (BUP), la cual centralizó en una sola hoja a la totalidad de las listas de cada distrito.

La provincia cuyana también renovó cargos locales (REUTERS/Agustin Marcarian)

En Mendoza, los ciudadanos votaron para la renovación de representantes en la Cámara de Diputados. En este turno electoral, Mendoza no puso en disputa cargos para el Senado, concentrando su atención exclusivamente en la selección de los legisladores que integrarán la Cámara baja. Para esta jornada, 1.525.824 mendocinos estuvieron habilitados.

La boleta de la provincia cuyana incluyó a ocho listas, entre ellas las principales fuerzas nacionales. Por primera vez, todas las opciones figuraron en una misma lista y los votantes únicamente tacharon el recuadro del candidato elegido, dejando atrás el sistema de boletas individuales con sobre.

Por otro lado, la provincia atravesó el proceso electoral local, donde se renovaron las bancas del senado provincial, de diputafos y los concejales.

Qué fuerzas políticas se presentaron en Mendoza

Fuerza Justicialista Mendoza

Emir Félix

Marisa Uceda

Matías Stevanato

Florencia Destéfanis

Fernando Ubieta

Frente Verde

Mario Vadillo

Belén Bobba

Dugar Chappel

Oriana Torres

Maximiliano Muñoz

Protectora Fuerza Política

Carolina Jacky

Carlos Jesús Sebastián Zelada

María Inés Rojas

Mateo Adrián Matas

Laura Griselda Urzi

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad

Micaela Blanco Minoli

Nicolás Fernández

Marta Bernabeu

Nicolás Cortez

Julieta Uceda

Movimiento al Socialismo

Susana Barros

Fernando Flores

Pamela Miranda

Nahuel Díaz

Lis López

Frente Libertario Demócrata

Gabriel Sottile

Mariel Maestri

Gastón Pescarmona

Ángeles Bermejo

Federico Raffetto

Alianza Defendamos Mendoza - Provincias Unidas

Jorge Difonso

Flavia Manoni

Jorge Palero

Gisella Talquenca

Luis Gabriel Escobar

Alianza La Libertad Avanza

Luis Petri

Pamela Verasay

Álvaro Martínez

María Metral Asensio

Mauricio Pinti

Aquellos que no hayan votado serán integrafos en el Registro de Infractores al Deber de Votar (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Qué pasa si no voté este 26 de octubre en las elecciones 2025

Para las elecciones, la obligación de votar recayó sobre todos los ciudadanos registrados en el padrón electoral con 18 años o más, tal como lo define la normativa nacional. Sin embargo, quienes tienen 16 o 17 años, al igual que los mayores de 70, no son sancionados en caso de no votar.

En contraste, quienes estaban alcanzados por el voto obligatorio, pero no participaron en los comicios, fueron incorporados automáticamente al Registro de Infractores al Deber de Votar. Esta inclusión conlleva la imposición de multas, que ascienden progresivamente con cada falta reiterada.

Primera falta :$50

Segunda falta :$100

Tercera falta :$200

Cuarta falta :$400

Quinta falta y siguientes:$500