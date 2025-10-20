Fabiola Yañez regresó a la Argentina y dijo que buscará que Alberto Fernández se revincule con su hijo

Fabiola Yañez volvió a la Argentina y habló de su relación con Alberto Fernández

Fabiola Yañez regresó esta semana a la Argentina , procedente desde España, donde residía con Francisco, el hijo que tuvo junto a Alberto Fernández. La ex primera dama hizo declaraciones y contó los motivos de vuelta al país y el estado de la causa que mantiene contra el ex presidente, denunciado por violencia de género.

En una entrevista emitida este lunes 20 de octubre en el programa A la tarde, por América TV, Yañez enfatizó que permanece distanciada, tanto en lo personal como en lo legal del ex jefe de Estado: hay un proceso vigente sobre supuestos hechos de violencia que, según lo dispuesto por el fiscal y la justicia federal, avanzó a la espera del inicio de un juicio oral y público.

“Tengo un perfil bajo. Sí quizás haya quienes quieran saber cosas de mi vida, pero mi vida es muy normal”, expresó Yañez en el diálogo mantenido con el ciclo de América.

Consultada acerca del vínculo entre Alberto Fernández y su hijo, Yañez fue contundente: “No tenemos relación con Alberto Fernández. No es verdad que haya tenido de manera irregular a mi hijo en otro país. A mí me otorgaron una residencia por profesional altamente calificada hasta 2028”. Respecto al contacto entre padre e hijo, detalló que “se pusieron día y fecha para que él pueda verlo a Francisco. Podía verlo cuando quisiera, jamás hubo un impedimento de contacto. Su centro de vida era España, ahí tuvo colegio y pediatra. Para la ley y para la justicia el centro de vida de Francisco era Madrid”.

En la entrevista, la ex primera dama también abordó el estado de la relación familiar y las dificultades que conlleva la distancia geográfica. “Su padre no viajó nunca a visitar a Francisco a España, se hace muy difícil que puedan tener una interacción de calidad a tanta distancia”, consignó. Manifestando su intención de buscar un entorno en el que el niño sienta estabilidad, Yañez agregó: “Viendo donde nos instalamos para que sea todo de la mejor manera para Francisco, que es por lo único por lo que me levanto cada día”.

Fabiola Yañez regresó a Argentina en medio de la causa judicial contra Alberto Fernández por presunta violencia de género. EFE/Andre Borges

Sobre la causa que involucra al ex jefe de Estado, el expediente sumó en las últimas jornadas movimientos. Alberto Fernández, por medio de un planteo de 187 páginas, solicitó la nulidad de la investigación que analiza los presuntos hechos de violencia de género. La defensa, a cargo de las abogadas Silvina Carreira y Yamil Castro Bianchi, reclamó que se descarte todo lo actuado hasta el momento, después de que la Cámara Federal de Casación Penal decidiera apartar al juez federal Julián Ercolini, quien estuvo a cargo desde el inicio del proceso.

Según la resolución de la Sala II de ese tribunal penal federal, Ercolini debía dejar el caso por el “temor de parcialidad”, tras haber sido señalado por Fernández por un antiguo vínculo personal hoy resentido. No obstante, ese mismo fallo sostuvo que la validez de las medidas de prueba y el estado actual de la causa continúan vigentes. El expediente quedó en manos del juez Daniel Rafecas, aunque el magistrado todavía no tomó control formal, ya que resta la firmeza del corrimiento de Ercolini.

El fiscal federal Ramiro González concluyó la instrucción y solicitó al tribunal avanzar hacia el juicio oral, acusando a Fernández de los delitos de amenazas coactivas y lesiones leves y graves, agravadas por el vínculo y por contexto de violencia de género. Pese a los pedidos de la defensa de Fernández para retrotraer todo lo investigado, la justicia recalcó la continuidad de las pruebas reunidas.

Yañez aseguró que continuará impulsando la denuncia en sede judicial y se definió como una persona “resiliente” que logró enfrentar las dificultades de los últimos años y priorizar el bienestar de su hijo. “La denuncia seguirá en la Justicia. Yo soy una persona resiliente, he podido salir adelante y ocuparme de mi hijo”, relató.

En otra parte de su testimonio, la ex primera dama hizo referencia al impacto público de la causa y su exposición en los medios. “Busqué sanar cuestiones de muchos años. Si lo que a mí me sucedió porque fue más visible sirve para otras personas, ojalá sirva para eso”, expresó Yañez en el programa de América.

Con la causa judicial avanzando y ante el regreso definitivo al país, Yañez expuso su disposición para que se concrete una revinculación entre padre e hijo ajustada a las necesidades del niño y lo que disponga la justicia.