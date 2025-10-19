El Gobierno llega al final de la campaña enfocado en el tercio que le permita resistir en el Congreso

Javier Milei se puso al hombro la campaña electoral de La Libertad Avanza

El Gobierno pasará sus últimos días de campaña aferrado a la resistencia. Es la única garantía que, por estas horas, Javier Milei pudo transmitir al gobierno estadounidense, que se convirtió en el principal constructor de su frágil gobernabilidad.

“El tercio está”, anticipa un ministro a Infobae, en la tarde del día después de la reunión de Javier Milei con Donald Trump, todavía con el sabor amargo de un encuentro que no terminó de convencer ni a los propios. El Gobierno analiza esta elección a la defensiva, como una búsqueda por bloquear a la oposición, que en los dos últimos años de gobierno de Milei se mostrará aún más adversa para los planes del oficialismo. Lo blanqueó el propio Milei: “Un buen resultado es que podamos armar de manera sistemática el tercio para defender los vetos”. Resignado a sobrevivir.

Puertas adentro de los despachos oficiales manejan hipótesis de una elección pareja, incluso en un escenario de derrota. “Podemos perder por 2 puntos o ganar por dos puntos a nivel nacional”, refuerza un integrante de la mesa política, con bastante optimismo y a contramano de los números que exhiben en Fuerza Patria. Las últimas encuestas que circulan en Balcarce 50 apuntan a un eje: Milei dejó de caer.

Para el Gobierno, eso lo dejará con 75 diputados propios que, sumados a los aliados del Pro, entre 14 y 15 más, alcanzarían unos 90 legisladores. A eso suman a los futuros aliados, siempre resbaladizos. Esa es la única certeza electoral que se llevaron los interlocutores estadounidenses que diseñan la gobernabilidad de Milei, una suerte de rescate político, quizás más trabajoso que el rescate financiero de Scott Bessent.

Javier Milei busca impulso en su vínculo cercano con Donald Trump. Foto: REUTERS

El dilema es cuán sólido es ese tercio, que solo es posible con el PRO, y Mauricio Macri no está dispuesto a repetir el juego sumiso al que accedió su partido en estos dos primeros años, menos si el resultado es adverso para los libertarios. “Podrá no saber de política, pero de lo que sí sabe es de ejercer el poder”, lo describe un dirigente de confianza, que recuerda cómo operó contra Horacio Rodríguez Larreta en la campaña 2023. El clima con Milei sigue tenso, más allá de los dos encuentros en Olivos, sin fotos. Macri se negó terminantemente a participar de la campaña, como le pidieron sus socios, y el jueves le hizo una advertencia pública al Gobierno, reclamando un diálogo político serio, previendo una derrota. Le contestó el virtual ministro Santiago Caputo. Le aclaró que cualquier iniciativa sería bajo el liderazgo de Milei, por si se le había olvidado quién gobernaba.

La respuesta no es menor si se tiene en cuenta que el desembarco de Caputo en el gabinete formal está al caer. Sus acciones volvieron a estar en alza, con Karina Milei y el karinismo más corrido de escena. Se la vio venir Guillermo Francos. En su despacho niegan una interna. Pero hay quienes interpretan que lo que hizo el jefe de Gabinete al exigirle a Caputo que pusiera la firma fue anticipar la jugada. El estratega del Presidente sólo podía recaer en el cargo de ministro coordinador.

Con el tablero de las cámaras legislativas sobre la mesa, lo que está descartado es la capacidad libertaria para ir a la ofensiva. Todavía quedarán muy lejos del quórum propio para la renovada promesa de reforma laboral e impositiva.

En el Senado, el panorama es aún más adverso. Parten de un nuevo piso de 13 integrantes propios, que esperan sea mayor. Para esa cuenta suman los dos senadores por la Capital, dan por seguro un triunfo en Entre Ríos, aunque el peronismo dice que pueda dar la sorpresa, y el primer lugar en Salta. Aspiran a llevarse una victoria en Chaco y en Tierra del Fuego, además de quedarse con el senador por la minoría en Neuquén y Río Negro. En el Senado, ni la mejor elección les alcanza para tener una agenda propia.

La composición parlamentaria es por estas horas la única estrategia de respuesta para el día después, en caso de un resultado adverso. En Balcarce 50 preferirían evitar mostrar un mapa con los resultados, donde es poco probable que el color violeta se expanda territorialmente. De hecho, Milei cambió el lugar elegido para cerrar la campaña. Pasó de Córdoba a Rosario, lo que adelanta que el distrito gobernado por Martín Llaryora podría depararle una derrota a los libertarios. Se la juegan a achicar puntos en Santa Fe, donde la mayoría de las encuestas ubica al peronismo arriba pero en una elección de tercios.

Los libertarios se aferran al diseño de la boleta única con esperanza. En la Casa Rosada están los modelos originales, con el tamaño real. Un ministro la toma en sus manos, la mira y considera que los favorece. Sucede que la marca partidaria aparece con mayor relevancia que la foto de los candidatos, y el logo de LLA tiende, a simple vista, a generar más identidad que el de Fuerza Patria. Al menos, dicen, les servirá para dejar menos en evidencia que en la Provincia de Buenos Aires sigue estando José Luis Espert. Un hecho particular se da con el candidato fallido. La oposición maneja números que muestran que el caso se nacionalizó.

Santilli busca recortar la diferencia que el peronismo logró sobre LLA en los comicios provinciales del 7 de octubre. Foto: REUTERS

La interna libertaria la vive en carne propia Diego Santilli, preso de la disputa entre Las Fuerzas del Cielo y el karinismo de Sebastián Pareja. No hay ni siquiera un comando de campaña. Así se entiendo aquella salida insólita del “colorado por el pelado” o la campaña del “rapate”. Un dirigente de la vieja escuela se agarra la cabeza de sólo pensar que con ese slogan terminaron trayendo nuevamente el escándalo a escena. En territorio bonaerense todo es anárquico. Santilli aprovecha el desconcierto y avanza. Hizo esta semana en La Plata un acto con cartelería amarilla. Volvieron hasta los globos. Se concentrará en el conurbano en la última semana para intentar descontar los más de 13 puntos de la elección provincial y cerrará con Milei el miércoles próximo, en Ezeiza, el mismo distrito que el Presidente eligió en el 2023. Cábalas.

Las disputas reflotaron también la pelea por la sucesión de Martín Menem al frente de la Cámara de Diputados. La mayoría de los bloques sostiene que su tiempo está terminado en caso de una derrota. El rijo, igual, intenta resistir la avanzada. Una posibilidad que le da salida a los libertarios es que el propio Ejecutivo propongan en su lugar a Luis Petri, para evitar el avance de PRO.

Rescate político

Barry Bennett, el asesor norteamericano que desembarcó en Buenos Aires la semana pasada, operó con éxito el bloqueo de la reforma de la ley de DNU y la caída del reparto del impuesto a los combustibles líquidos con las provincias. No habría rescate con esas leyes, les advertía a sus invitados a Puerto Madero. La traductora de todos los encuentros fue Soledad Cedro, que lo acompaña en cada viaje, una ex periodista y actual CEO por la Argentina de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

El enviado de Trump no sólo se reunió con los tres jefes de bloque más amigables de la Casa Rosada como Cristian Ritondo, Rodrigo de Loredo y Miguel Pichetto, sino que siguió sus charlas con consultores económicos. “Estados Unidos se cubre y arma una oposición amigable a sus intereses”, analiza un interlocutor de Bennet de estos días. En los encuentros estuvo, además de Santiago Caputo, su socio, Manuel Vidal y el dueño de un fondo de inversión.

Barry Bennet, durante su encuentro con Santiago Caputo

Esa intervención en la política doméstica agitó las aguas en medio de la campaña. Pichetto tuvo que salir a explicar que tomó un café y se fue antes de que terminara la reunión y que no tenía idea de que habría otros interlocutores. Le restó importancia. Ritondo le dijo a Bennett que era oficialista, que contaran con él, y De Loredo contestó que está a punto de finalizar su mandato, de salida.

En Provincias Unidas todo generó ruido. Hubo pases de factura entre los gobernadores. Es que buena parte del bloque de Pichetto se fue a dormir cuando debía votarse el reparto de fondos en la última sesión de Diputados, de madrugada. El kirchnerismo sospecha que todo estuvo atado a esos encuentros.

Fuerza Patria apuesta por la polarización

Al peronismo, el abrazo a Trump y la injerencia norteamericana en la economía y la política le abrió un camino para polarizar el tramo final de la campaña. Tienen la ventaja de la mala imagen que cosecha el presidente estadounidense en la Argentina, que ronda entre el 60,3% de negativa, según la consultora Zuban Córdoba, hasta un rechazo del 65%, para Opina Argentina. A eso se sumó un intento de la Casa Rosada de apostar a la campaña del miedo, pero sin guion, y en manos de Trump, imposible de controlar.

Ese mal paso activó la reaparición de Cristina Kirchner y Sergio Massa. Los dos salieron a cuestionar a Milei. Pero no participaron de la campaña bonaerense. De la puerta para adentro de todas las terminales peronistas, las diferencias siguen intactas. Aquel encuentro de la ex presidenta con Axel Kicillof no tuvo resultados concretos. El gobernador bonaerense sigue sin poder aprobar el pedido de endeudamiento por hasta US$1045 millones en la legislatura provincial. El viernes pasó por la marcha a San José 1111, pero con bajo perfil.

A pesar de la prisión domiciliaria, Cristina Kirchner se muestra movediza. Está a la espera de un encuentro con Pichetto pos elecciones. El rumor indicaba que ya se habían visto. Un “no” tajante fue la respuesta del diputado a Infobae, pero anticipó que en un tiempo, cuando pasen las elecciones, la visitará.

Cristina Kirchner saluda durante la movilización a San José 1111 para celebrar un nuevo Día de la Lealtad peronista

El peronismo muestra músculo territorial, revitalizado tras el triunfo bonaerense. Se focalizaron en mensajes segmentados, telefónicos, en provincias como Chaco y Corrientes. En Fuerza Patria se ilusionan con victorias en once distritos. La CGT también aportó su despliegue en el interior. Mañana harán un acto en La Plata con Kicillof y Jorge Taiana. Junto con Sergio Massa, los gremios apuntalaron, además, la candidatura de Natalia de la Sota en Córdoba, cuyos votos se hará propio el peronismo en el conteo final. Massa es amigo de Natalia y saldrá a rescatar para sí ese resultado.

En el comando de campaña peronista ven probable que el Gobierno achique la diferencia en la provincia de Buenos Aires, por varios factores: no votan los extranjeros y posiblemente, se sumen votantes. Mientras tanto, Taiana reforzará su presencia en municipios como Lobos, Navarro, Zárate, Campana, y el conurbano. Apuntalado por Kicillof, hará actos chicos, más de cercanía, lejos de los grandes despliegues escénicos. En La Plata mastican algo de malestar. Otra vez hicieron la campaña en soledad.

En Fuerza Patria hay reproches cruzados por los malos cierres que tuvieron en provincias clave que eligen senadores, como Tierra del Fuego o Salta, donde el peronismo va dividido, y con altas chances de perder. En Entre Ríos, la lista apañada por Cristina y Juan Grabois, que lleva a Carolina Gaillard, no deja de hacer ruido a medida que la lista del PJ acorta la distancia con el oficialismo local.

Le pasa al peronismo y le pasa al Gobierno: un diseño acertado de la ingeniería electoral en cada provincia suele explicar bastante los resultados.