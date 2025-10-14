Política

Milei se reúne con Donald Trump, en vivo: las últimas noticias sobre el encuentro en la Casa Blanca

El Presidente estará acompañado por Karina Milei, Luis Caputo, Patricia Bullrich y Santiago Bausilli. La reunión está pautada para las 14 horas

Guardar
Donald Trump y Javier Milei
Donald Trump y Javier Milei durante su última reunión en Nueva York (REUTERS/Al Drago)

Javier Milei y Donald Trump se reunirán hoy a las 14 horas en la Casa Blanca para ratificar su sintonía personal y profundizar la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos.

El mandatario argentino arribó a Washington a la 01:00 (hora local), bajo una llovizna, escoltado por dos vans negras de seguridad y flanqueado por dos patrulleros. El dispositivo de seguridad situó a Milei en el centro del convoy, mientras los vehículos oficiales encabezaban y cerraban la caravana.

Milei llegó a la base militar Andrews acompañado por Karina Milei -secretaria General de la Presidencia-, Luis Caputo -ministro de Economía-, Patricia Bullrich -ministra de Seguridad- y Santiago Bausilli, titular del Banco Central.

El canciller Gerardo Werthein y Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos, aguardaron a Milei en Washington. La comitiva se hospeda en la residencia oficial Blair House, frente a la Casa Blanca.

16:13 hsHoy

A horas de la reunión Trump-Milei, Sturzenegger anticipó que habrá un acuerdo comercial “inédito” con EEUU

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado adelantó uno de los posibles anuncios luego de la reunión entre Milei y Trump en la Casa Blanca

El ministro de Desregulación y
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. REUTERS/Elizabeth Frantz

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anticipó que se anunciará un acuerdo comercial con EEUU, en el marco de la reunión de este martes entre el presidente Javier Milei y Donald Trump.

Leer la nota completa
15:49 hsHoy

El swap de USD 20.000 millones con el Tesoro de EEUU apunta más a la baja del riesgo país que a contener el dólar

Se anunció que la operación servirá para pagar deuda en caso de ser necesario, pero además podría haber compra de bonos en el mercado secundario. Hoy toda la atención estará puesta en la cumbre de Javier Milei y Donald Trump en Washington

Pablo Wende

Por Pablo Wende

Foto de archivo - Scott
Foto de archivo - Scott Bessent, secretario del Tosoro de Estados Unidos, habla durante un acto político en Asheville, Carolina del Norte, Estados Unidos. Ago 14, 2024. REUTERS/Jonathan Drake

La fuerte caída del tipo de cambio en las dos últimas ruedas hábiles fue la principal consecuencia de la ayuda prometida por el Tesoro norteamericano a la Argentina, incluida una primera intervención que consistió en la compra de pesos con dólares. Sin embargo, el objetivo final de esta ayuda financiera atípica no es tanto hacer caer la cotización del dólar, sino sobre todo que Argentina recupere el acceso al financiamiento voluntario en el mercado de deuda internacional.

Leer la nota completa
15:49 hsHoy

En el tramo final de la campaña, el Gobierno enfrenta horas decisivas en Estados Unidos y trabaja en el consenso post electoral

Milei, su hermana Karina, el equipo económico y Santiago Caputo viajaron a Washington. Agendas dentro y fuera del Salón Oval. La antesala en Buenos Aires. Revés de la cámara electoral. El pronóstico para el 26 de octubre. Los distritos clave

Federico Mayol

Por Federico Mayol

El presidente Javier Milei, junto
El presidente Javier Milei, junto a Donald Trump, su homólogo de Estados Unidos

Javier Milei se enteró en el avión presidencial, junto a su hermana Karina y una nutrida comitiva, que la Cámara Electoral había rechazado definitivamente la reimpresión de boletas en territorio bonaerense, y que La Libertad Avanza tendrá al renunciado José Luis Espert como figura destacada. Santiago Caputo, el tercer integrante del intrincado “triángulo de hierro”, recibió la noticia en Washington, junto a un par de colaboradores con los que viajó antes de que el equipo presidencial se embarcara hacia Estados Unidos.

Leer la nota completa
15:48 hsHoy

Milei y Trump se reúnen hoy en la Casa Blanca para ratificar la alianza estratégica entre Argentina y EEUU

El Presidente arribó a Washington en la madrugada y se aloja en Blair House. Está previsto que durante la reunión bilateral se trate el salvataje financiero, las relaciones comerciales y la influencia de China en América Latina

Román Lejtman

Román Lejtman

Corresponsal en Washington Estados Unidos

Así llegó Javier Milei a Estados Unidos

(Desde Washington, Estados Unidos) Javier Milei y Donald Trump se encuentran hoy en la Casa Blanca para ratificar su sintonía personal y profundizar la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos.

Leer la nota completa
15:48 hsHoy

En un escenario geopolítico de escasos recursos, el Banco Mundial apuesta a multiplicar la cooperación al desarrollo con menos fondos públicos

Al comenzar la reuniones anuales en Washington, la entidad multilateral analiza la posibilidad de incrementar sus proyectos en un contexto de reducción de partidas destinadas a países de escasos ingresos

Román Lejtman

Román Lejtman

Corresponsal en Washington Estados Unidos

Banco Mundial
Banco Mundial

(Desde Washington, Estados Unidos) Frente a un escenario geopolítico de escasos recursos públicos, que contrasta con una caída del crecimiento económico, el Banco Mundial se propone multiplicar sus proyectos a pesar de la reducción del financiamiento multilateral.

Leer la nota completa
15:45 hsHoy

Javier Milei definiría los cambios en el Gabinete junto a Mauricio Macri recién después de las elecciones

El Presidente podría reunirse nuevamente con su antecesor luego del 26 de octubre para analizar las modificaciones en el Gobierno. Hasta esa fecha no habrá negociaciones

Federico Galligani

Por Federico Galligani

Javier Milei y Mauricio Macri
Javier Milei y Mauricio Macri (Prensa Senado)

Antes de partir rumbo a los Estados Unidos para mantener un encuentro con Donald Trump, el presidente Javier Milei ratificó que está dispuesto a sumar al Gabinete a dirigentes de otros espacios políticos, aunque por el momento no hay negociaciones en curso para que eso suceda y cualquier definición se tomaría recién después de las próximas elecciones.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Javier MileiDonald TrumpCasa BlancaWashingtonEstados UnidosLa Libertad AvanzaElecciones 2025Elecciones 2025 Argentinaúltimas noticias

Últimas noticias

Jorge Macri encabeza una gira por Abu Dabi para atraer inversiones globales

El jefe de Gobierno se reunió con autoridades del gobierno emiratí, que le pidieron apoyo para facilitar el acuerdo Mercosur-Emiratos Árabes Unidos. La gira oficial incluye a Dubái y Shanghái como destinos

Jorge Macri encabeza una gira

El mapuche Facundo Jones Huala empezó una huelga de hambre líquida y presentó un listado de pedidos

El líder de la RAM está detenido en una cárcel de máxima seguridad de Rawson. Con la medida de fuerza, pidió su traslado a Esquel para estar cerca de la familia. Además, solicitó poner fin a la “persecución política” y exigió la “devolución de tierras mapuches ocupadas por transnacionales”

El mapuche Facundo Jones Huala

Malestar del PRO con Ignacio “Nacho” Torres por el armado de Provincias Unidas en CABA

Desde el macrismo cuestionan que el gobernador de Chubut participe del encuentro que se realizará mañana, en el que respaldarán las candidaturas de Martín Lousteau y de Graciela Ocaña. Críticas por la foto junto a Ricardo López Murphy

Malestar del PRO con Ignacio

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Santiago del Estero

Los electores de la provincia definirán al gobernador del próximo período, además de representantes legislativos nacionales. Quienes son los candidatos y qué cargos se eligen a nivel local

Elecciones 2025: así será la

“Le sirve para la campaña”: Rodrigo de Loredo sembró dudas sobre un cambio de Gabinete para después de las elecciones

El diputado radical analizó la situación política del Gobierno y afirmó que el oficialismo “se salvó por errores autoinfligidos”. También habló sobre la reunión con el asesor de Donald Trump, Barry Bennett

“Le sirve para la campaña”:

ÚLTIMAS NOTICIAS

Palito Ortega habló sobre su

Palito Ortega habló sobre su problema de salud que lo obligó a postergar su show: “Tengo que hacer reposo”

A horas de la reunión Trump-Milei, Sturzenegger anticipó que habrá un acuerdo comercial “inédito” con EEUU

El truco para “pagar menos” de tarjeta de crédito y aprovechar las altas tasas del mercado

Francia suspendió el aumento de edad jubilatoria tras la presión política

Jorge Macri encabeza una gira por Abu Dabi para atraer inversiones globales

INFOBAE AMÉRICA

La ex detective encubierta Kara

La ex detective encubierta Kara Connolly reveló algunos de los casos más impactantes y exigentes de su carrera

John Travolta rinde homenaje a su fallecida esposa Kelly Preston con una balada que él mismo grabó

Instagram impondrá restricciones automáticas para menores: así funcionarán las nuevas reglas

El telescopio James Webb analizará el enigmático TOI-4507 b, un exoplaneta gigante que desafía teorías astronómicas

“Deberíamos dejar que lo destructivo se destruya solo”: la filosofía de vida de Sean Penn frente al caos

DEPORTES

Con el regreso de Lionel

Con el regreso de Lionel Messi, Argentina jugará ante Puerto Rico en una nueva prueba camino al Mundial 2026: hora, TV y formaciones

El análisis de Colapinto en la previa al Gran Premio de EEUU de Fórmula 1: “Haremos todo lo posible para conseguir algunos puntos”

El encuentro entre Daddy Yankee y la selección argentina antes del amistoso contra Puerto Rico

El preocupante presente del River de Gallardo que parece encaminarse a un fin de ciclo

Gimnasia despidió a su entrenador a cinco días de jugar el clásico de La Plata contra Estudiantes por el Torneo Clausura