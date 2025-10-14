Milei se reúne con Donald Trump, en vivo: las últimas noticias sobre el encuentro en la Casa Blanca

Donald Trump y Javier Milei durante su última reunión en Nueva York (REUTERS/Al Drago)

Javier Milei y Donald Trump se reunirán hoy a las 14 horas en la Casa Blanca para ratificar su sintonía personal y profundizar la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos.

El mandatario argentino arribó a Washington a la 01:00 (hora local), bajo una llovizna, escoltado por dos vans negras de seguridad y flanqueado por dos patrulleros. El dispositivo de seguridad situó a Milei en el centro del convoy, mientras los vehículos oficiales encabezaban y cerraban la caravana.

Milei llegó a la base militar Andrews acompañado por Karina Milei -secretaria General de la Presidencia-, Luis Caputo -ministro de Economía-, Patricia Bullrich -ministra de Seguridad- y Santiago Bausilli, titular del Banco Central.

El canciller Gerardo Werthein y Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos, aguardaron a Milei en Washington. La comitiva se hospeda en la residencia oficial Blair House, frente a la Casa Blanca.