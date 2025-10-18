Política

Instaron a un candidato a diputado de Santa Fe a quitar los carteles de campaña

Luego de que La Libertad Avanza lo denunciara por presuntamente aprovecharse de la imagen del partido, Gabriel Chumpitaz alegó ser víctima de “hostigamiento y persecución política”

Guardar
Uno de los carteles que
Uno de los carteles que se colocaron en Santa Fe

A menos de dos semanas de las elecciones legislativas nacionales, surgió una disputa entre La Libertad Avanza (LLA) de Santa Fe y el candidato a diputado de Compromiso Federal, Gabriel Chumpitaz, por haber utilizado la imagen de Patricia Bullrich en los carteles de su campaña. Ante la negativa del santafesino de retirar la folleteria, la ministra de Seguridad Nacional negó su vínculo con el empresario.

El caso salió a relucir este viernes, luego de que el actual diputado informara que había sido denunciado por el espacio libertario. “La Libertad Avanza acaba de iniciarnos una demanda ante la Justicia Federal para bajar nuestra lista de diputados nacionales”, comunicó Chumpitaz en su perfil en la red social X (antes Twitter), tras alegar que se trataría de un “intento de censura política”.

De acuerdo con los fundamentos presentados por LLA, la campaña comunicacional del actual diputado buscaría causar la confusión en electorado y, así, presuntamente obtener una ventaja al mostrarse junto a la funcionaria. Además de apuntar que utilizaron la imagen de Bullrich sin autorización, también señalaron el uso de un color similar al violeta que adoptó el espacio como marca.

Según confirmó la propia ministra en su cuenta personal de X, la Justicia falló a favor de la demanda del partido libertario. “Oíme, Chumpitaz: tenés 12 horas para acatar el fallo judicial y sacar los carteles donde usás mi cara sin permiso y sin pertenecer al espacio“, instó en su publicación.

La publicación que realizó la
La publicación que realizó la ministra, para pedir que dejen de utilizar su imagen

De la misma manera, la candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires aclaró: “Mi candidato en Santa Fe es Agustín Pellegrini de La Libertad Avanza”. Se trata del vicepresidente de LLA de Santa Fe, quien estará acompañado por la armadora libertaria Yamile Tomassoni.

Previo a esto, Chumpitaz aseguró que rechazaría el pedido al señalar que sería una “acción incompatible con la libertad de expresión y el derecho de participación democrática”. Asimismo, remarcó que la identidad de su espacio “es diferenciada sin mimetismos ni apropiaciones de signos ajenos“.

“Nuestras expresiones de campaña han sido íntegramente diseñadas bajo una estricta identidad cromática personalizada en las ideas, propuestas y programas que llevamos adelante“, aseguró el diputado, tras considerar que sería un hecho ”no solo repudiable desde lo moral, sino que constituye un hostigamiento político propio de los sectores más oscuros de Argentina”.

Después de que el tema comenzara a ganar relevancia en las redes sociales, el candidato apuntó que sería un caso de “hostigamiento y persecución política”. Y se justificó al decir: “No se utiliza el logo de LLA, no se usa el color violeta sino azul marino, y con Bullrich hace 10 que trabajo en temas de seguridad”. No obstante, no respondió a la publicación de la ministra de Seguridad Nacional.

Las explicaciones que brindó el
Las explicaciones que brindó el diputado que busca ser reelecto

Anteriormente, Chumpitaz solía formar parte del bloque de diputados del PRO, pero decidió conformar su propio espacio junto a la también santafesina Verónica Razzini a mediados de abril. La decisión se tomó después de conocerse los resultados de las elecciones legislativas en Santa Fe, donde el gobernador Maximiliano Pullaro salió victorioso con 20 puntos de diferencia.

“Mi integración dentro de ese bloque ya no es viable porque debo centrarme en quienes represento. La coherencia me obliga a seguir por otro camino, sin renunciar a los valores que me trajeron hasta acá“, explicó el diputado sobre el surgimiento de Futuro y Libertad.

Luego de que ratificara que el espacio defenderá los mismos valores que mantiene hace años, explicaron que el espacio buscará encauzar “demandas de cambio profundo que el electorado viene expresando desde hace tiempo”. Entre ellas, mencionó una reforma integral del Estado, respaldo total a las fuerzas de seguridad, desburocratización, implementación de un Estado con políticas públicas vinculadas a la inteligencia artificial (IA), desarrollo productivo, baja del gasto político y justicia rápida frente al delito.

Temas Relacionados

La Libertad AvanzaSanta FePatricia BullrichGabriel ChumpitazElecciones 2025Elecciones Argentina 2025Últimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno, encerrado en su microclima frente al real mensaje de Estados Unidos

La mirada externa apunta a la elección que viene, pero también al juego político de Milei para el segundo tramo de gestión. El oficialismo se enredó en la discusión sobre los dichos de Trump. Y se añaden límites del juego de Bessent. El cuadro incluye renovadas tensiones domésticas

El Gobierno, encerrado en su

Signos de ruptura en la CGT: qué hay detrás de la feroz interna por la que dos jefes sindicales casi terminan a las piñas

La unidad sindical quedó en peligro tras dos reuniones con aroma a fractura por el apoyo y el rechazo que concita Cristian Jerónimo para el nuevo triunvirato. Detalles de una pelea inquietante

Signos de ruptura en la

En Casa Rosada desestiman el rol de Macri en la campaña: “Solo aporta una sensación de gobernabilidad”

Las filas libertarias esperan que el titular del PRO no rompa con la pasividad rumbo a las elecciones del 26 de octubre, aunque celebran el respaldo a la gestión

En Casa Rosada desestiman el

El mapa de Provincias Unidas: en qué distritos pueden romper la polarización y en cuáles peligra el resultado

Los gobernadores buscan consolidar su poder territorial y proyectar una alternativa federal frente al kirchnerismo y La Libertad Avanza

El mapa de Provincias Unidas:

Los gobernadores presionan a Milei para que abra el diálogo y construya consenso tras las elecciones

En el último Coloquio de IDEA los mandatarios dieron una nueva señal para acompañar reformas estructurales, pero advirtieron que el Gobierno debe negociar y acordar para lograr estabilidad política

Los gobernadores presionan a Milei
ÚLTIMAS NOTICIAS
Encontraron más de 20 orcas

Encontraron más de 20 orcas muertas en Tierra del Fuego: investigan las causas tras descartar lesiones

Detuvieron a tres de los acusados de haber asesinado a un joven a balazos en Florencio Varela

Un miembro de los Hells Angels se peló con un grupo de trapitos en el centro de La Plata

La Argentina, penúltima en un ranking mundial de calidad de los sistemas jubilatorios

Signos de ruptura en la CGT: qué hay detrás de la feroz interna por la que dos jefes sindicales casi terminan a las piñas

INFOBAE AMÉRICA
Por qué los trenes no

Por qué los trenes no tienen cinturones de seguridad: las razones técnicas detrás de la decisión

Claudia Vargas, viuda de Roberto Samcam: “Su asesinato es una oportunidad para sentar en el banquillo a los dictadores de Nicaragua”

Tiene ELA hace 19 años y vive un infierno cada noche: la historia que marcó el debate de la eutanasia en Uruguay

Qué es la acromegalia: la enfermedad silenciosa que cambia el rostro y hace que el cuerpo crezca en la adultez

Fue arrestado por un pelea, lo encerraron en una celda de piedra y se convirtió en el único sobreviviente del volcán que arrasó una ciudad

TELESHOW
Guns N’ Roses volvió a

Guns N’ Roses volvió a hacer historia en el país con una noche épica: hits, guiños a Argentina y el recuerdo de Ozzy Osbourne

Andrea Ghidone: “La mujer en el tango ganó su espacio a base de talento”

Carolina Barcia: “La ropa de Avellaneda y la del shopping es la misma”

Nico Vázquez y el detrás de escena del éxito de Rocky: “Fuimos por todo y lo logramos”

El insólito olvido que sufrió una participante de Los 8 Escalones y provocó el reclamo de Pampita: “No me podés hacer esto”