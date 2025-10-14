Política

Del apoyo para las elecciones a la relación con China: 10 frases destacadas de Donald Trump en la cumbre con Javier Milei

El mandatario norteamericano recibió al presidente argentino en la Casa Blanca y retiró su apoyo antes de los próximos comicios. La influencia china en la región, lo que puede ocurrir con las inversiones y su opinión sobre los argentinos

Trump respaldó a Milei para las elecciones, pero advirtió que la ayuda económica está sujeta a quien gane los comicios (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente argentino Javier Milei visitó este martes la Casa Blanca y fue recibido por su par estadounidense, Donald Trump, quien remarcó que buscará apoyarlo de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre.

La cumbre comenzó pasadas las 14.30, luego de que la comitiva presidencial arribara a la residencia del jefe de Estado norteamericano. Junto a Milei estuvo la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bulllrich, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli.

Además, acompañaron el canciller Gerardo Werthein y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

Por su parte, del lado estadounidense, acompañaron a Trump funcionarios de primera línea como el vicepresidente J.D Vance, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth. También se encontraba la jefa de Gabinete, Susie Wiles, y el flamante embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas.

Donald Trump y Javier Milei en el Salón Oval

Trump ofreció a Milei una recepción oficial que sirvió como escenario para expresar su confianza en el rumbo económico argentino y detallar las condiciones para mantener el apoyo de su administración, mientras el Gobierno argentino busca fortalecer la relación con Washington y asegurar inversiones extranjeras para calmar los mercados de cara a lo que pueda ocurrir después del 26 de octubre.

Durante el encuentro, Trump elogió las reformas económicas impulsadas por Milei y subrayó el enfoque liberal de la actual gestión, aunque se mostró firme respecto al respaldo de Estados Unidos: “Si pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”

En la misma línea, Trump expresó su “confianza” en que Milei “lo hará bien”, considerando que, tras “heredar un lío”, su gestión muestra signos positivos en materia de inflación y competitividad económica.

La cumbre de Milei y Trump en la Casa Blanca (REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo)

Por el lado, tras la firma del swap por USD 20.000 millones, Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, remarcó la importancia de esta herramienta para fortalecer la estabilidad financiera argentina, al afirmar en rueda de prensa: “No vamos a ignorar a nuestros aliados y es mejor formar puentes económicos con ellos. Es una gran oportunidad para los argentinos”.

Ante la consulta de Infobae sobre la relación estratégica con China, los funcionarios de la administración Trump negaron que el acuerdo incluya la cancelación del vigente acuerdo económico con el país asiático, disipando así las especulaciones sobre un nuevo alineamiento exclusivo. Sin embargo, sí rechazaron la construcción de bases del ejército chino en tierras argentinas.

Trump también se refirió al futuro de la relación bilateral y expresó su deseo de conocer personalmente diferentes regiones de la Argentina, aunque mencionó que su agenda se lo impide actualmente. Además, el presidente norteamericano definió a la sociedad argentina como “resiliente” y valoró la importancia de que el país pueda consolidar una “gran filosofía” política, con Milei como referente, para influir en otros países latinoamericanos.

Las 10 frases más destacadas de Donald Trump en la cumbre con Milei

  1. Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina
  2. Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión
  3. La elección está cerca y la victoria es muy importante, estamos acá para apoyarte
  4. Si gana vamos a ayudarlo mucho, y si no gana no vamos a perder el tiempo porque tendrán a alguien cuya filosofía no va a permitir hacer grande a Argentina de nuevo
  5. Apoyo a este hombre porque tiene la filosofía correcta. Puede que venza o puede que no, pero creo que vencerá
  6. No creo que debería estar haciendo muchos negocios con China, puede hacer algunos intercambios, pero ciertamente no debería estar haciendo más cosas más allá de eso. Ciertamente, no debería tener nada que hacer con el ejército de China. Si eso pasaría, estaría muy molesto.
  7. Vamos a hablar un poco sobre un posible acuerdo de libre comercio hoy, pero queremos ayudar Argentina y esa es una de las formas que podemos hacerlo.
  8. Me gustan los argentinos. Me gustaría ir a la Argentina
  9. Tu carrera fue extraordinaria. La gente en Argentina me quiere, mucha gente me quiere
  10. El éxito de Argentina será muy importante para todos

