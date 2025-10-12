Qué peso interno tienen los aliados de Kicillof para disputarle la conducción del PJ Bonaerense a Máximo Kirchner

La foto de la reunión de Axel Kicillof con los intendentes

El sector que responde al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, mira de reojo la situación del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que debe renovar autoridades en diciembre de este año, cuando se termine el mandato del actual presidente, el diputado nacional, Máximo Kirchner.

Intendentes del entorno de Kirchner dejan correr que pedirán por la continuidad del actual presidente. Sin embargo, en el espacio que responde al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, optan por un intendente o una renovación del partido, incluso a través de una interna, lo que sería toda una novedad. Por el momento, en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) empiezan a aunar fuerzas

Según la carta orgánica, la renovación de autoridades debería convocarse con 60 días de anticipación. El contexto para desatar una discusión interna por el control del partido no es sencillo, ya que en el medio está la elección a diputados nacionales del 26 de octubre; en la que el peronismo se muestra unificado. El resultado de esa contienda puede ser determinante para el devenir de la renovación de autoridades del PJ provincial.

En este contexto, el MDF ponen sobre la mesa la integración y actual representación del espacio en el Consejo del partido que preside Kirchner. Hay intendentes, ministros y demás dirigentes que se mueven bajo la conducción de Kicillof e integran las distintas ramas del PJ.

El espacio de Kicillof actualmente cuenta para sí una de las vicepresidencias del partido que representa la vicegoberandora, Verónica Magario. También están dentro del Consejo partidario, el ministro de Trabajo, Walter Correa (rama Gremial), Liliana Schwindt (consejo de la Mujer), Ayelén López y Macarena Kunkel (consejo de la Juventud); el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis (consejero por la Primera sección electoral); los intendentes, Fernando Espinoza (La Matanza) y Jorge Ferraresi (Avellaneda), son consejeros por la Tercera sección electoral.

También forman parte del Consejo del PJ y responden a Kicillof, la intendenta de Carlos Tejedor; María Giannini; de Villa Gesell, Gustavo Barrera y la consejera por la Quinta sección, Nancy Cáceres. Por la Sexta sección se anotan el intendente, Alejandro Acerbo (Daireaux); la senadora Ayelén Durán y Marcelo Santillán, ex intendente de González Chávez. El gobernador también se anota la representación propia con los consejeros por la Séptima sección electoral, Hernán Rallinqueo y la diputada provincial, Laura Aloisi.

Finalmente, por la Octava sección electoral, el intendente de La Plata, Julio Alak; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque y la diputada nacional, Victoria Tolosa Paz, también integran el MDF: es decir, se encolumnan detrás de Kicillof.

En estos últimos nombres hay uno que puede ser la apuesta del kicillofismo para tomar las riendas del PJ bonaerense. Se trata de Julio Alak. “Necesitamos una gran elección interna cuando Máximo termine su mandato. Me inclinaría por un intendente con experiencia territorial, como Julio Alak, que es un dirigente valioso para conducir el PJ bonaerense”, propuso tiempo atrás el senador electo por la Quinta sección y ex intendente de Mar Chiquita, Jorge Paredi, en declaraciones al streaming Uno Tres Cinco.

Una elección interna es una posibilidad. En el universo cristinista no lo descartan. Como dio cuenta Infobae, cerca de Máximo Kirchner, sostienen que “los que viven hablando de la conducción de Máximo y demás, ahora van a tener la oportunidad de dar la disputa interna, veremos si están”.

Hay algunos sectores que se muestran refractarios a la continuidad de Máximo Kirchner en el PJ bonaerense. El caso más explícito es el del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray. El actual candidato a diputado nacional de Unión Federal, había judicializado el desembarco de Kirchner al frente de la conducción del justicialismo bonaerense por cómo se dio ese proceso. “Cuando La Cámpora se apropió del PJ sin elecciones internas, con mandatos vigentes, fue un límite. Ahora volvió a repetirse: pedí una interna formalmente y ni me respondieron. Alguien quiere manejar las listas con la lapicera y eso no tiene margen en este momento”. Hay una particularidad, Gray no responde orgánicamente al espacio de Kicillof.

Días atrás, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque planteó: “Creo que el mismo Máximo habló de que hay un plazo que tenía que ver con la renovación de las autoridades partidarias. Llegado al caso se abrirá el debate; hoy sería prematuro, porque está el 26 de octubre y creo que todos tenemos que poner todo el esfuerzo en la elección”. En esa misma entrevista con la revista La Tecla, el funcionario le buscó bajar la expectativa a la discusión del PJ. “Después, cuál es el rol del partido, bueno, lógicamente es el instrumento electoral del justicialismo y es importante, pero no diría hoy que es lo prioritario”.

Pese a ello, según supo Infobae, en La Plata —donde reside buena parte del peso político de Kicillof— miran lo que puede llegar a suceder con el PJ bonaerense y el lugar de Larroque puede ser de inflexión. Los dirigentes más osados se animan a pronosticar una interna entre Kirchner y Larroque; aunque en el cristinismo ya avisaron que si la persona que vaya a conducir el PJ no se pronuncia sobre el acuerdo con el Fondo en los términos en los que lo hizo Kirchner podrían dejar el partido.

Pero de no darse una interna, hay un nombre que reúne ciertas características de “consenso” para evitar una furibunda interna entre estos dos espacios. Es el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín. El jefe comunal del distrito de la Tercera sección electoral, intentó ser puente y uno de los interlocturores entre ambos sectores para concretar lo que luego fue la reunión entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, en San José 1111 que se dio días atrás. Este viernes, Otermín también participó de una reunión en la sede del Partido Justicialista para organizar la logística y convocar a la ciudadanía a la caravana nacional “Leales de Corazón”. Un encuentro que promueve el cristinismo, que se realizará el viernes 17 de octubre —con motivo del Día de la Lealtad—, y que tendrá como destino San José 1111 a las 17 h, el lugar donde se encuentra detenida la presidenta del PJ Nacional, Cristina Kirchner; producto de su condena a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para el ejercicio de la función pública por la causa Vialidad.