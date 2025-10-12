Mariano Recalde: “El escándalo de Espert va a influir en CABA aunque el Gobierno se trate de despegar”

El peronismo está ante una oportunidad que no esperaba tener solo algunos meses atrás. La posibilidad de ganar la elección nacional frente a un gobierno que trata de salir de la crisis de confianza en la que entró hace dos largas semanas.

Mariano Recalde busca renovar su banca en el Senado. Es la bandera del kirchnerismo en la disputa en la Ciudad de Buenos Aires, donde lo que buscan es superar la barrera del núcleo duro que los acompaña.

En una entrevista con Infobae, aseguró que en esta elección lo importante es que la oposición más dura sume votos para construir un muro de legisladores que le pongan freno a las politicas libertarias.

-¿Cuánto cree que va a terminar influyendo en la elección porteña el caso de José Luis Espert? Su renuncia, su imagen la boleta y todos los vaivenes de explicaciones que hubo en el Gobierno respecto a este tema.

-Sin lugar a dudas va a influir en todo el país. Es un escándalo nacional, de proporciones inéditas. Y particularmente en la Ciudad de Buenos Aires donde la principal candidata es la ministra de Seguridad, que no podía no saber. Se hizo la distraída. Le pidió explicaciones a Espert, después dijo que abrió su corazón y que estuvo muy bien, y ahora nos enteramos, en un reportaje que le hicieron, que sabían todo. Que tenían información de los vínculos de Espert con Fred Machado. Con el narcotráfico. Aceptaron que sea candidato, lo cubrieron, se hicieron los distraídos, después dijeron que dieron buenas explicaciones y ahora se tratan de despegar. Va a influir. De todas maneras no creo que sea el factor principal en la elección.

-¿Y cuál va a ser?

- Los votantes se inclinan a elegir en función de cómo está su economía y su vida contidiana. Y creo que la gente está mal. Está peor. La gente no llega a fin de mes, no le alcanza. Se está privando de un estilo de vida que tenía y está perdiendo cosas. Tiene que buscar otros empleos y trabajar más. Hay otros que directamente pierden el empleo. Hay comerciantes que no venden o que cierran. Están pasando una crisis dura. Y eso es lo que más le mueve al votante a la hora de elegir una propuesta.

-¿Por qué piensa que no termina penetrando tanto la cuestión de corrupción?

-Creo que penetra. Hay una indignación muy grande. Lo que digo es que sobre eso lo que va a pesar más para votar es el tema económico. Las dos cosas pesan. Hay mucha bronca. Y lo económico empieza a pesar más cuando ves que del otro lado hay estafadores, hay corruptos que te piden el 3% como Karina Milei, hay narcos que se compran autos 0 km con la plata con contratos de un millón de dólares. Eso hace que todo lo otro se vuelva más indignante. Que pese más el sacrificio que está haciendo un montón de gente mientras los que venían a destruir la casta la están pasando bárbaro.

-La última elección en la Ciudad de Buenos Aires la ganó Manuel Adorni y el gobierno nacional decodificó que había un mensaje de apoyo generalizado. Después vino la elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y el peronismo le ganó por trece puntos de diferencia. ¿En qué contexto ve esta elección luego de ese proceso que se dio?

-Creo que hay un declive. Una caída estrepitosa en la imagen del gobierno. A partir de de las leyes que vetó, del escándalo de Karina Milei y del vínculo con el narcotráfico. Que los representantes de La Libertad Avanza (LLA) sean representantes de los intereses del narcotráfico en la Argentina es gravísimo. Muchas de las medidas económicas que toma este Gobierno benefician a los narcos. El blanqueo que hizo Javier Milei sin ningún límites es un ejemplo. Milei dijo que mientras traigan los dólares, no importa que sean del narco. Se lo preguntó el periodista Antonio Laje. Evidentemente sabía. Y no sé si no fue un pedido de los narcos el lavado de dinero de esa manera tan grosera y abierta. Todo eso genera un combo que hace que la gente esté alejada de las ideas de la libertad.

- ¿Hay tiempo aún para debatir con Bullrich? ¿Por qué no debaten?

-Claro que hay tiempo. Tenemos dos semanas para debatir. Podemos debatir un montón de veces. Lamentablemente Bullrich solo va a los canales de televisión donde se siente cómoda y sola. Pero me encantaría debatir y preguntarle varias cosas. ¿Por qué ese ensañamiento con las personas que van a protestar? ¿No son defensores de la libertad? ¿La libertad de expresión y la libertad de protesta no existen más en Argentina? ¿Por qué ese despliegue de fuerzas de seguridad costosas para pegarle a un grupo de jubilados? ¿Por qué ejercen censura previa? ¿Por qué no cambia su visión de la economía respecto de la visión de los jubilados? Siempre que gobernó, con De la Rúa, Macri y Milei, estuvo en contra de los jubilados. Todos esos cambios de partidos y colores me llevan a pensar hasta cuándo va a estar con Milei, en qué momento lo va a abandonar. ¿Ya empezó a despegarse? Hay muchas preguntas que me gustaría hacerle a Bullrich. Y responder lo que ella quiera preguntar. No tenemos nada que esconder.

-Hubo muchas críticas del arco político al acto de Milei en el Movistar Arena.¿Qué mirada tiene usted sobre lo que sucedió ahí?

-Me pareció un papelón. Me dio vergüenza como argentino. En un contexto de tantas complicaciones y dificultades, con tantos problemas, que el Presidente esté dedicando varias horas a preparar y ensayar un show, es vergonzoso. No tiene ni sentido de lo estético. Se creían superiores estéticamente y la verdad que fue un dolor para los oídos. En un contexto de tantas dificultades, con gente que la está pasando tan mal, con empresas que se van, con comercios que están cerrando, un Presidente se tiene que preocupar de los problemas de la gente. Fue un show en el que se dedicó a insultar a los que piesan distinto a él.

- ¿Por qué al peronismo le cuesta tanto, a lo largo de los años, hacer pie en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuál es el mensaje que no llega a un sector del electorado?

-Yo creo que en algún momento el peronismo va a representar a una mayoría en la Ciudad de Buenos Aires. Creo que hay una mayoría de los porteños que comparten una sensibilidad parecida a la nuestra, que creen en los derechos humanos, la educación pública, en una sociedad con justicia social y en las verdaderas libertades, y no se sintieron representados por distintas razones. En algún momento el PRO representaba un costado progresista y moderno. Hoy esa etapa está cerrando un ciclo con la peor versión de los Macri. Y lo que se viene es ultra derecha con Milei y Patricia Bullrich, o una opción alternativa que tenemos que construir, cada vez más amplia, con más sectores, que se sientan representados por una ciudad como la que soñamos nosotros, una ciudad más inclusiva, con menos desigualdad, respetuosa de las libertades. Yo creo que se acerca ese momento.

- ¿El objetivo es expandir los límites y construir un bloque político anti Milei?

-Milei es un límite claro respecto de lo que tenemos que representar y unir. Pero lo que nos va a unir va a ser un programa para la Ciudad. Igual es un poco prematuro. Hoy tenemos un desafío inmediato que es el 26 de octubre. Una elección de medio término en la que se va a elegir en todo el país si Milei sigue con más legitimidad y más apoyo, o si le mandamos un mensaje de que pare la mano, y de que hay que ponerle un límite a este ajuste, a la motosierra, la cruedad, el maltrato, la violencia, la entrega del país y el endeudamiento. A todo eso hay que ponerle hoy un límite en las urnas, para poder pensar un país y una ciudad para el 2027.

-En varias elecciones desdobladas al Gobierno no le fue bien. Salvo en la capital de Salta y en la Ciudad de Buenos Aires. ¿El oficialismo decodificó en forma fina lo que le dijo el electorado o todavía no terminó de entender el mensaje de las urnas?

-Todavía no terminó de entender el mensaje. Por eso es tan importante la elección de octubre. La elección de la provincia de Buenos Aires parecía lo suficientemente potente para que corrija. Lo escuchamos al Presidente decir que iba a hacer autocrítica pero después siguió por el mismo camino de siempre. No cambió nada. Es necesario ratificar ese mensaje en todo el país.

-Existe una diferencia muy marcada en el mensaje y la estética de la campaña de Leandro Santoro en la elección porteña y la que usted encabeza hoy. Y ambos son parte del mismo espacio. ¿A qué se debe?

-Son dos elecciones distintas. La otra era una elección local y esta es nacional. Fueron estrategias de campaña que decidimos en conjunto. Acompañamos esa estrategia todos juntos. Ahora estamos todos detrás del objetivo de sumar legisladores en el Congreso y sumar votos para ponerle un freno a Milei. En eso no hay diferencias. Lo que difiere son los contextos y el tipo de elección. Una cosa es discutir la ciudad, los baches, la basura y el gobierno de Macri. Y otra cosa es discutir lo que está pasando en la Argentina en este contexto cada vez más grave.

-¿Qué rol va a tener Cristina Kirchner en esta campaña?

-Cristina, que es mi conductora, está injustamente detenida, y eso le genera muchas limitaciones para hacer campaña. Pero está muy presente. La fuimos a ver con los candidatos dos veces. Va a estar todo lo presente que pueda estar.

- ¿Qué les planteó cuando la visitaron?

-Habló mucho de la coyuntura en cada momento. Sobre la realidad de lo que está pasando en el país y en el mundo. Hizo un análisis de la realidad y del contexto. Todo actualidad.

-¿Axel Kicillof va a estar presente en la campaña?

-Estamos viendo de qué manera. Sería un gran apoyo que participe. Está muy concentrado en la provincia y abocado a la gestión. Pero todo su espacio está participando de la campaña en la ciudad. Ojalá que lo podamos hacer en algún momento.

-Usted fue, por su relación con la ex presidenta y el Gobernador, un puente para tratar de acercar posiciones en el medio de la interna. Hace pocos días los dos estuvieron juntos en San José 1111. ¿Qué tan importante es que esa relación se solidifique para el ordenamiento del peronismo?

-La unidad es una condición necesaria para solidificar, hacer crecer el peronismo y lograr que el país recupere el rumbo. Eso lo tenemos en claro todos. Es una condición necesaria pero no suficiente. En esa dirección venímos trabajando todos. La reunión que tuvieron fue una excelente noticia para demostrar que estamos en esa sintonía. En la de fortalecer la unidad, sumar fuerzas ahora para ponerle un freno a Milei y después para discutir un proyecto de país.

-¿Teme que, una ves que pase la elección, el peronismo caiga en el internismo de vuelta?

- No. Todo el tiempo buscan amplificar supuestas diferencias o internas que puede haber en todo espacio político. Son normales y forman parte de la vida política. Eso no implica que no tengamos coincidencias claras sobre el rumbo del país y sobre la necesidad de seguir unidos. No veo que el internismo tenga protagonismo.

-En esta elección el PRO no tiene candidato y estrena la sociedad con La Libertad Avanza después de una negociación muy tensa. ¿Considera que el ciclo político del PRO en la ciudad está llegando a su fin?

-El PRO está en decadencia. En vías de extinción. Se está tiñiendo de violeta poco a poco. Igual ha copado los lugares más importantes del gobierno de Milei. Gestiona el ministerio de Economía y el de Seguridad. Ahora se van a enquistar en LLA para ocupar más lugares en el Gobierno. Pero el amarillo ya no está en ningún lado. Ahora es todo violeta.

- Mauricio Macri lleva varios años teniendo incidencia en el mapa político porteño. ¿Cómo definiría su actual rol?

-Está más alejado, menos interesado con lo que le pasa a los argentinos. Seguramente interesado con lo que pasa en sus negocios. En su impunidad frente a la enorme cantidad de causas que tiene.

-Recorrió varios lugares con la boleta única papel. ¿Por qué insistió tanto con ese tema? ¿Piensa que la gente no va a entender el sistema o se va a confundir en el momento de votar?

-Porque es una boleta muy difícil, complicada y que nunca se usó. La gente no la conoce. Lo que vimos en la calle es que la gente está muy interesada en saber cómo se vota y en votar bien. Por eso la necesidad de explicarle cómo funciona, cómo va a ser el sistema de votación el 26 de octubre. Aunque te presenten este jerogrífico que es díficil para identificar lo que uno quiere votar. La gente que quiera ponerle un freno a Milei que vote la lista completa de Fuerza Patria.

-¿Qué tiene el peronismo que no tengan las otras 15 fuerzas que se presentan para disputar la elección con LLA?

-Varias cosas. En general las elecciones legislativas uno prueba, vota partidos chiquitos. En esta necesitamos que Milei pierda, que reciba un mensaje contundente. Y el mensaje no los da ninguno de estos partidos chicos que aparecen cada dos años en la mesa de votación. El mensaje claro es la lista de Fuerza Patria. Y además necesitamos sumar diputados. En la Cámara de Diputados, un diputado más hace la diferencia. Podemos conseguir rechazar el veto a los jubilaciones por ejemplo, que no lo pudimos hacer por cuatro votos. O rechazar la ley Bases, que en el Senado tuvo un empate y desempató Villarruel. Un diputado define. No desperdicien el voto. Voten fuerte al medio. Milei tiene que parar la mano.

-La oposición dio vuelta varios vetos en las últimas semanas. ¿Cree que se desnaturalizó la utilización del veto? Porque en otro tiempo una decisión así tenía un costo político alto para un Presidente, por eso se dudaba tanto en tomar la decisión.

-Se desvirtuó todo. La Constitución, que es la regla con la que decidimos vivir en sociedad, se hizo a un costado. Este gobierno, que fue elegido popularmente, dejó la Constitución de lado y se transformó en un gobierno de facto, que veta todas las leyes, que gobierna sin presupuesto, que quiere nombrar jueces por decreto. Ahora el absurdo de que no va a cumplir con las leyes. Milei vetó la ley de emergencia en discapacidad, el Congreso insistió, Milei la promuelga y la devuelve al Congreso. No existe eso de devolver una ley al Congreso para que establezca de qué partida presupuestaria salen los fondos para cubrir esa emergencia. Además, ni siquiera hay presupuesto para que digamos de que partida tiene que salir.

-Es la segunda prórroga que se hace del presuesto.

-De todo lo que recauda el Estado de impuestos, hoy lo que está asignado en el presupuesto del 2023 es una mínima parte. La mayoría de la recaudación está a tiro de una decisión administrativa. Y todos los días vemos en el Boletín Oficial cómo revolea recursos del Estado. El mismo día que dijo que no había plata para las personas con discapacidad, le dictó la resolución de retenciones cero para las agroexportadoras. Ocho cerealeras se llevaron 1700 millones de dólares, mientras se podría haber pagado con creces la emergencia en discapacidad. Son unos caraduras y cínicos. Son tipos que violan la Constitución todos los días.

-¿Después de que cambien las cámaras en diciembre, ve posibilidad de trabajar más mancomunadamente con los sectores provinciales y del radicalismo que endurecieron su postura respecto a la Casa Rosada?

-Al principio del Gobierno muchos sectores acompañaron las leyes de Milei. Algo pasó que se quebró esa relación. Y esos sectores ahora entienden que hay que ponerle un freno. Que no se puede ir contra las universidades, los discapacitados y los médicos del Garrahan. Y con ese amplio espectro construimos mayorías importantísimas. Dos tercios de ambas cámaras es una señal clara de un consenso amplio en contra de las políticas que viene llevando Milei. Vamos a seguir por ese camino. Sobre todo si en octubre el pueblo le dice a Milei que cambie el rumbo. Milei va a seguir siendo presidente. Tiene mandato hasta el 2027. Pero en octubre podemos decirle que frene, que no estamos conformes con el camino que está siguiendo. Tiene que escuchar a la gente.

-Hace hincapié en que el Presidente va a terminar el mandato en diciembre del 2027. Parece una respuesta a aquellos que acusan al peronismo del golpista.

-Nosotros sí respetamos la Constitución. Golpista es la vicepresidenta de Milei que apoya a Videla y Massera. Que apoya a los que eran golpistas de verdad. Nosotros damos una discusión en el marco de la Constitución. Vamos a elecciones. Respetamos la división de poderes. Que nos acusen de golpistas es una canallada.

-¿En la lista de objetivos políticos está ser Jefe de Gobierno porteño en el 2027?

-En la lista de nuestro espacio político está gobernar la ciudad.

- ¿Y en la lista de Mariano Recalde?

-Los nombres son lo último que definimos. Primero está la patria, después el movimiento y por último los nombres.

