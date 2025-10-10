El macrismo en el Senado impulsa beneficios fiscales para empresas que desarrollen Inteligencia Artificial

La legisladora macrista y flamante vice de la bancada del Pro en la Cámara alta, Victoria Huala (Prensa Senado)

El macrismo senatorial anunció anteayer, tan sólo con cinco días de demora, que sus nuevos referentes en la Cámara alta son el misionero Martín Goerling como titular, y la pampeana Victoria Huala, de vice. En medio de una carrera en la que la Argentina debe empujar rápido su carro -en comparación con la región sudamericana-, la legisladora presentó días atrás un proyecto para crear un “Régimen de Promoción para Empresas que desarrollen Tecnología en Inteligencia Artificial (IA), con el fin de fomentar el desarrollo, la investigación, la capacitación” en la materia.

“Durante los primeros cinco (5) años desde su incorporación al régimen, las micro y pequeñas empresas gozarán de una reducción del ochenta y cinco por ciento (85 %) en el impuesto a las ganancias; y las medianas empresas, del sesenta y cinco por ciento (65 %)”, plantea uno de los artículos de la iniciativa. En tanto, “durante los cinco (5) años subsiguientes, dichas reducciones serán del sesenta por ciento (60 %) y cuarenta por ciento (40 %), respectivamente”, impone la iniciativa.

Además, el texto en cuestión plantea bonificaciones en aportes patronales durante los primeros cuatro años de hasta el 80% “por la contratación de personas menores de treinta y cinco (35) años, con título universitario o terciario en áreas vinculadas a la inteligencia artificial, ciencia de datos, programación, robótica, matemática o disciplinas afines”. Caso similar, aunque en hasta un 70%, “por la incorporación de estudiantes que hayan aprobado al menos el cincuenta por ciento (50 %) del plan de estudios de carreras afines a la IA, bajo modalidades de pasantías, becas, prácticas profesionales o contratos de formación”.

Por otra parte, Huala pretende una “exención total de derechos de exportación por un período de quince (15) años para los servicios tecnológicos que incluyan el desarrollo, implementación o consultoría en sistemas de inteligencia artificial”. Otro guiño para las empresas beneficiarias es que “podrán acceder a líneas de financiamiento con tasas preferenciales, otorgadas por el Banco de la Nación Argentina y otras entidades financieras públicas, destinadas al fortalecimiento de actividades de investigación, desarrollo, innovación e implementación de soluciones basadas en inteligencia artificial”.

Imagen de archivo de un chip de inteligencia artificial (Reuters)

Un artículo con lupa encima será, sin dudas, la acreditación de “al menos el sesenta por ciento (60%) de su actividad corresponde al desarrollo de tecnologías de Inteligencia Artificial, o que incorporan dichas tecnologías transversalmente a sus procesos productivos” para ingresar al sistema propuesto.

“La IA es hoy una prioridad en las estrategias de desarrollo de países como Francia, Corea del Sur, Canadá, Estados Unidos, Chile y Brasil, todos los cuales han aprobado instrumentos de financiamiento, incentivos fiscales o políticas públicas específicas”, manifestó la senadora pampeana en los fundamentos. No es menor recordar que Huala fue, semanas atrás, una de las tres abstenciones a la hora de insistir con la ley que blinda y mejora los presupuestos de universidades públicas. Es decir, evitó opinar sobre el veto del Ejecutivo en pleno recinto.

Según la legisladora macrista, “la actual Ley de Economía del Conocimiento (N° 27.506) representó un importante marco para el impulso del sector tecnológico nacional y aún hoy lo es”. Y agregó: “Sin embargo, su lógica multisectorial no alcanza a abordar con la profundidad requerida la promoción integral de la IA, la cual exige una especialización normativa, incentivos diferenciados, un fondo fiduciario específico y requisitos de responsabilidad social tecnológica”.

“Argentina no puede quedar atrás, debe acompañar con medidas concretas configurando un marco de gobernanza de la IA coherente y responsable. El momento de actuar es ahora, tanto por oportunidad internacional como por necesidad interna”, expresó la ahora vice del bloque Pro, que deja atrás la poco trabajosa labor del entrerriano Alfredo De Ángeli (Entre Ríos) e intentará, a través de Goerling -más presente y respetado por sus pares-, sobrevivir en una Cámara alta hostil.