Santilli y Ritondo están reunidos en Casa Rosada y diagraman el nuevo esquema de campaña en la provincia de Buenos Aires

Diego Santilli y Cristian Ritondo ingresan a Casa Rosada (Foto: Jaime Olivos))

El candidato a diputado nacional, Diego Santilli, arribó esta tarde a la Casa Rosada para participar de la habitual reunión semanal del comando de campaña nacional de La Libertad Avanza. Llegó junto al armador del PRO, Cristian Ritondo.

La aparición se produce antes de que los apoderados partidarios pidan a la Justicia Electoral que sea el nuevo primer candidato en la provincia de Buenos Aires, luego de que ayer se oficializara que José Luis Espert ya no competirá en las elecciones nacionales.

Ambos dirigentes fueron divisados entrando a la reunión de campaña que todos los lunes presiden la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y la coordinadora territorial, Pilar Ramírez. En este tipo de encuentros están diferentes equipos del oficialismo, como los asesores técnicos de campaña de Caputo, los referentes partidarios que responden a la hermana presidencial y hasta los principales representantes digitales del Gobierno.

Santilli no había sido convocado a ninguna de estas reuniones, salvo a esta de hoy. Su figura comenzó a tomar una relevancia vital en la hoja de ruta de campaña, porque La Libertad Avanza se ve ante la urgencia de remontar los pésimos números que mostraron las últimas encuestas que le llegaron a Santiago Caputo y a otros altos ministros del Gobierno.

Ayer se decidió la salida electoral de Espert y una consecuente entronización de Santilli como principal cara de la campaña bonaerense. Todavía no está definido si “El Colo”, todavía tercer candidato nacional, podrá ser colocado formalmente en el primer puesto sin tener que desplazar también a Karen Reichart, segunda en la nómina libertaria. Aun así, el presidente Javier Milei le ofreció ayer al actual diputado nacional ser la máxima figura de la campaña que desarrollarán en las siguientes dos semanas y media.

Este martes, Milei viajará a Mar del Plata en el avión presidencial junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el mismo Santilli para realizar una visita a la nueva planta de la compañía Lamb Weston. En esa recorrida también estará el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, que se especula que será un nuevo integrante del Gabinete Presidencial a partir de los próximos meses. La jornada de mañana también contemplaría una recorrida por la avenida Güemes.

Santilli es una de las pocas figuras de origen PRO que consiguió tener la estima de los tres vértices del Triángulo de Hierro. No logró ser primer candidato en la lista a diputados porque Milei ya tenía definido ex ante que su hombre para encabezar era Espert, algo que con el paso de los últimos días fue perdiendo cada vez más fuerza.

El desafío de “El Colo” es levantar expectativas en la Provincia, donde La Libertad Avanza perdió por 14 puntos contra Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses. Si bien estos fueron unos comicios desdoblados, el Gobierno se encargó de nacionalizarlas y el resultado fue leído como una señal de alarma.

Quienes estructuran la campaña en la provincia de Buenos Aires marcan un factor clave: el oficialismo nacional debe recuperar el voto de los libertarios que apoyaron a Milei en el 2023. En particular, concluyeron que “los que no fueron a votar fueron los pibes de menos de 30 años”. “Las mabeles [una forma de referirse al votante prototípico de Juntos por el Cambio, pero particularmente del PRO] sí fueron”, marcó una fuente inobjetable.

Nota en desarrollo