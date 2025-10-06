El Gobierno pedirá la reimpresión de todas las boletas en la provincia de Buenos Aires y cree que la Justicia habilitará a Santilli como cabeza de lista

Diego Santilli, candidato de La Libertad Avanza

La candidatura de José Luis Espert pasó de estar ratificada a darse de baja en cuestión de horas. El panorama voluble que circunvala a La Libertad Avanza no es la excepción ahora que deben definirse cuestiones centrales vinculadas a lo electoral. Inmediatamente después de que se conoció aquella noticia, proliferó un debate acerca de si el oficialismo podrá colocar a Diego Santilli como primer candidato en la lista, y si tiene tiempo para pedir la reimpresión de las boletas, ya que muchas tienen la cara de “El Profe”.

La única determinación que se tomó hasta el momento fue dar de baja la candidatura de Espert. Aún no está ratificada en términos formales, porque debe ser el apoderado de La Libertad Avanza quien se lo comunique a la Justicia Electoral.

Fuentes del partido nacional confirmaron a Infobae que la presentación formal para declinar esa postulación se hará en el transcurso de esta jornada. El ámbito competente es el Juzgado Federal con competencia electoral de Buenos Aires, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla.

En ese movimiento también se harán dos pedidos específicos. A esta hora, el apoderado nacional de La Libertad Avanza, Santiago Viola, tiene la directiva de presentar una solicitud para que se reimpriman todas las Boleta Única Papel (BUP) que tienen cargos nacionales por la provincia de Buenos Aires.

Santiago Viola, apoderado nacional de La Libertad Avanza (Foto: Maximiliano Luna)

Altas fuentes de la impresión de las boletas indican que el número de BUP impresas hasta el momento no es de 50% como trascendió ayer, sino más cerca al 80%. “En principio vamos a pedir por la totalidad”, confirmó una fuente inobjetable que está diseñando la presentación ante Ramos Padilla. El costo de una reimpresión de todas las papeletas se estima en algo más de 10 millones de dólares.

¿De dónde saldría ese gasto adicional? Los responsables legales del partido violeta responden tajantemente: “La responsabilidad financiera de cualquier gasto extraordinario de ese estilo debe venir del Ministerio del Interior”. Es decir, no hay posibilidad de que ese gasto se cubra con fondos o donaciones partidarias.

Ese ministerio está comandado por Lisandro Catalán, hombre que responde al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien esta mañana habló con Radio Mitre y marcó que está a favor de la reimpresión total de las boletas, aunque indicó que, al fin y al cabo, es decisión de Ramos Padilla: “El juez verá si dan o no dan los plazos para imprimir una boleta diferente. Yo entiendo que hay una parte de las boletas anteriores que están impresas y otra parte no”.

En el comando nacional de campaña no vacilan. “Hay que hacer todas las boletas nuevamente”. En un momento se barajó que se pudiera pedir la coexistencia de dos boletas al mismo tiempo: las que ya tienen la cara de “El Profe” y las que podrían tener la de Santilli. Esto está perdiendo fuerza por estas horas, aunque no se descarta ese último manotazo. Por el momento, el escrito de Viola a la Justicia Electoral está orientado a pedir la totalidad de las impresiones.

El Juzgado a cargo de Ramos Padilla consideraría que ya no hay tiempo para hacer este trámite. Responsables nacionales de la logística electoral afirman que “hay boletas que ya se están repartiendo en todo el país”. El Código Nacional Electoral marca en su artículo 63 que las impugnaciones sobre el diseño de la BUP deben realizarse con 60 días de antelación a los comicios. El 1 de septiembre se realizó la audiencia de confirmación de diseño, con los representantes de La Libertad Avanza dando la venia.

Alejo Ramos Padilla habla acompañado por Hilda Kogan, jueza de la Suprema Corte bonaerense

Es por eso que para ese asunto hay cierto pesimismo y cualquier decisión favorable para el oficialismo debería venir de apelaciones e instancias electorales superiores a los Juzgados Federales. Pero esto llevaría más días y abonaría aún más a la idea de que no hay tiempo para hacer esa reimpresión.

Al mismo tiempo, debe definirse si Santilli queda convalidado como el primer candidato nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Los responsables legales del partido tienen más optimismo de que eso pueda prosperar.

Segundos después de que Espert anunciara la baja de su candidatura, altas fuentes de la Casa Rosada comenzaron a difundir el basamento legal por el que pedirían que Santilli -tercer candidato- pase a ser primero, evitando así que Karen Reichardt -segunda en la nómina- quede como cabeza de lista.

El justificativo es hacer un cambio “varón por varón” en función de la interpretación del Artículo 7 del Decreto Reglamentario 171/2019, que establece que “cuando (...) un candidato o candidata oficializado (...) se incapacitara permanentemente (...) de las elecciones generales, será reemplazado por la persona del mismo género que le sigue en la lista”.

Aunque la regla parece ser bastante clara, anoche afloró un intenso debate en redes, en la que se citaban diferentes antecedentes que indicaban que, en realidad, la primera candidatura le correspondía a Reichardt, a quien Milei valora, pero que los demás responsables políticos del Gobierno no la quieren como figura principal de la campaña en el distrito más importante del país.

El conocido caso de la baja de la candidatura de Fernando Niembro y el posterior reemplazo de Silvia Lospennato en 2015 no debería tener validez, ya que el decreto reglamentario que rige actualmente se oficializó cuatro años más tarde de ese episodio.

También se cita el caso de Lucila Crexell, senadora que ganó su banca al fallecer el primer candidato de su lista. Aun así, esa interpretación -que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación- tendría cabida en el caso de las candidaturas senatoriales, que tienen únicamente dos titulares, no como en este caso en donde se postulan 35 postulantes titulares.

Aun así, hay jurisprudencia que podría abonar lo que quiere la oposición (que Santilli no encabece). La extitular de AYSA, Malena Galmarini, publicó ayer en su cuenta de X que presentará en la Cámara Electoral un escrito pidiendo que Reichardt sea quien vaya en la primera posición: “No aplica género por género en el primer lugar porque no modifica la paridad de la lista. Si lo mueven, hay que mover toda la lista. Es necesario que encajen en mujeres”.

Tanto de un lado como del otro marcan que la decisión final la tiene Ramos Padilla. El presidente Javier Milei confirmó ayer durante un reportaje en LN+ que quiere que Santilli sea su cabeza de lista. El jefe de Gabinete opinó en el mismo sentido.