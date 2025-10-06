Santilli anticipó que irá a buscar a quienes no votaron en septiembre y convocó a Macri a acompañarlo en la campaña

Diego Santilli

“Está en juego seguir hacia adelante, no volver atrás: hay que seguir con el cambio que llevó adelante Javier Milei”, declaró Diego Santilli, diputado nacional y actual primer candidato a renovar su banca por la provincia de Buenos Aires, durante una entrevista en radio Mitre.

El dirigente, que encabezará la lista de La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert, apeló a los bonaerenses que no participaron en las primarias: “Yo por lo menos tengo que dejar el alma para pedirle a los bonaerenses que vayan a votar”. Resaltó que las próximas elecciones nacionales “serán determinantes para no volver al pasado” y sostuvo que el esfuerzo de los últimos meses “fue durísimo”, pero necesario para mantener el rumbo.

Para justificar su estrategia, Santilli explicó en otra entrevista con radio Rivadavia que parte del votante del espacio no concurrió a las urnas en septiembre y la principal apuesta será seducirlo para que concurra ahora.

También dijo que le gustaría que se reimprimieran las boletas, que en la propuesta de LLA ahora tienen el rostro de José Luis Espert como candidato principal. A diferencia de las elecciones locales de septiembre, el próximo 26 de octubre votarán con Boleta Única Papel.

El diputado reconoció que es difícil revertir la derrota de septiembre, pero no imposible. Esta noche estrenará su nuevo rol en la campaña en el acto que encabezará el presidente Javier Milei en el estadio Movistar Arena.

El contacto con el Gobierno y el llamado a Macri

El legislador nacional reveló que ayer a las 5 de la tarde lo llamó alguien del oficialismo para consultarle si estaba dispuesto a encabezar la lista. Luego se comunicó con el presidente de su partido, el PRO -aliado de LLA-, Mauricio Macri, para contarle lo que estaba sucediendo. “Le dije que era una posibilidad, que todavía no había nada cierto, luego también hablé con Cristian (Ritondo)”, repasó.

Consultado sobre la posibilidad de que Macri lo acompañe en algún acto de campaña, Santilli aseguró que le encantaría. “Todos tenemos que jugar, el esfuerzo que hicimos como ciudadanos no lo podemos dejar atrás”.

La experiencia en campaña

Santilli, que ocupaba el tercer lugar en la nómina de candidatos y pasó a liderarla tras la baja de Espert, repasó su experiencia en campañas electorales: “La de 2021 fue una elección también muy difícil. Recordá que nosotros veníamos de un 2019 complicado... Y en el 2021, cuando me pidieron que encabezara la lista, tuvimos una competencia muy sana, terminamos con un impasse muy interesante y juntos fuimos a dar la batalla en octubre y la ganamos”. El diputado mencionó que ya desde el ballotage apoyó al gobierno nacional y a Javier Milei.

En el repaso de temas de gestión, Santilli puso el foco en la seguridad y remarcó el trabajo realizado en la Ciudad de Buenos Aires: “He bajado los delitos, hemos bajado los homicidios, convirtiéndola en la segunda ciudad del continente con menos homicidios, después de Canadá. Enfrentamos el crimen organizado, los detuvimos a todos, tres agrupaciones muy duras”. Aseguró que “fue un trabajo muy duro, fue bueno para los ciudadanos, la cosa cambió”.

Consultado sobre la coyuntura nacional, el dirigente subrayó los “pilares contundentes” de la actual gestión: “Ningún país del mundo puede salir sin equilibrio fiscal”, afirmó, y comparó la situación argentina con las de países como Singapur, Australia, Nueva Zelanda o Israel. En cuanto a los resultados económicos, sostuvo que “lograr la estabilidad, que es lo que logró el presidente, bajar de doscientos de inflación anual a treinta, como decía yo, lo escuchaba ayer en la televisión, decir treinta y le veías la cara al presidente diciendo que el país estaba errante... y me encanta que haya un presidente que te lo diga, diga: ‘No, no, el treinta no es aceptable’”.

Respecto al futuro inmediato y a la conducta del electorado, Santilli enfatizó: “Nuestro electorado es muy exigente, ante una situación difícil o complicada te dice ‘No tengo ganas’, ‘No sé’, ‘Quiero que me expliquen’, ‘Quiero que me digan’, bueno, yo te pido que vayas a votar”. Sostuvo que el desafío es “sostener la continuidad del rumbo y evitar el regreso al pasado. Volver al pasado, ya sabemos cuáles son los resultados”.

El diputado reconoció que, si bien el país “no creció lo que nos hubiera gustado, venía creciendo fuertemente el primer trimestre, hubo una desaceleración”, y opinó que “la política ha entorpecido el desarrollo económico, pero son las reglas, este es el partido”. En ese sentido, insistió en la importancia de “tirar hacia adelante” y “no abandonar el esfuerzo colectivo que inició la sociedad” para que la Argentina “salga adelante”.

En cuanto al recambio en la lista, el legislador asume el primer lugar tras la renuncia de Espert, comunicada luego de que se revelara que había recibido USD 200.000 en 2019 de Fred Machado, un empresario investigado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. El salto de Santilli al primer lugar se formalizó gracias al decreto que establece que la vacante debe ser ocupada por una persona del mismo sexo, sin embargo aún debe ser oficializado en la Justicia. En todo caso, dijo que no tiene ningún inconveniente en quedar en el segundo lugar.

“Estamos cerca de que la Argentina crezca, salga, empiece a cambiar el rumbo”, concluyó Santilli, remarcando el compromiso de la sociedad y la dirigencia para sostener el camino iniciado.